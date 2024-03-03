Тур: 23. Стадион: Ракув.
0'
5' Желтая карточкаГургул Михал
8' Желтая карточкаСварнас Стратос
1:0
14' ГолНовак Бартош
2:0
25' ГолБерггрен Густав
Ход матча
5'
14'
1:0
25'
2:0
26
Оума
Эрик
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
21 Драчал ДавидНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Ракув
Лех
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
53
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.32
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.23
|Замора Джон
|3
|0.14
|Црнац Анте
|3
|0.14
|Кочергин Владислав
|3
|0.14
|Драчал Давид
|3
|0.14
|Киттель Сонни
|3
|0.14
|Раковитан Богдан
|3
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.09
|Папаниколау Яннис
|2
|0.09
|Цебуля Марчин
|1
|0.05
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.3
|Исхак Микаэль
|6
|0.26
|Мархвиньски Филип
|6
|0.26
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.17
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.13
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.09
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
5
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
23
Ракув
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
29% (6)
10% (2)
Лех
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
23
12
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
33%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
4
33%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
6
43%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
4
17%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
25%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
7
35%
2
17%
61-75
2
10%
4
33%
76-90
Забито
38
36
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
4
11%
4
11%
1-15
7
18%
6
17%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
11
29%
8
22%
76-90
Пропущено
26
26
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
7
27%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
2
8%
6
23%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
7
27%
3
12%
61-75
3
12%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0
Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1
Результаты матчей
Ракув
Лех
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ракув
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
48
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
37
46
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
184
1011
1210
516
418
219
220
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|6
|4
|33 - 18
|45
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|4.
|0:2
|23
|11
|7
|5
|36 - 28
|40
|5.
|2:0
|22
|11
|6
|5
|41 - 25
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|10.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|9
|3
|0
|26 - 5
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|0:2
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|5.
|0:2
|11
|4
|4
|3
|12 - 16
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|2:0
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7