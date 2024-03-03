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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ракув
4:0
Конец матча
Лех
0'
5' Желтая карточка
Гургул Михал
8' Желтая карточка
Сварнас Стратос
1:0
14' Гол
Новак Бартош
21' Желтая карточка
Драчал Давид
2:0
25' Гол
Берггрен Густав
29' Желтая карточка
Црнац Анте
3:0
36' Гол
Берггрен Густав
40' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
4:0
69' Гол в свои ворота
Мрожек Бартош
90'+2
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
26
Оума
Эрик
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
8
Голизаде
Али
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
21
Хотич
Дино
10
Мархвиньски
Филип
Ракув
3-4-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Ракув
Лех

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
С
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
53

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.32
Зволински Лукаш 5 (3) 0.23
Замора Джон 3 0.14
Црнац Анте 3 0.14
Кочергин Владислав 3 0.14
Драчал Давид 3 0.14
Киттель Сонни 3 0.14
Раковитан Богдан 3 0.14
Берггрен Густав 2 0.09
Салес Жеан Карлос 2 0.09
Папаниколау Яннис 2 0.09
Цебуля Марчин 1 0.05
Плавшич Срджан 1 0.05
Сореску Деян 1 0.05
Сварнас Стратос 1 0.05
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.3
Исхак Микаэль 6 0.26
Мархвиньски Филип 6 0.26
Ба-Луа Адриэль 4 0.17
Шимчак Филип 3 (1) 0.13
Карлстрём Йеспер 2 0.09
Перейра Жоэл III 1 0.04
Квеквескири Ника 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Блажич Миха 1 0.04
Червински Алан 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Дагерстол Филип 1 0.04
Гургул Михал 1 0.04
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Тудор Фран 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Драчал Давид 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Саламон Бартош 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
6
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
23
Ракув
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
27% (6)
9% (2)
Лех
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
17% (4)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
6
23%
3
23%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
6
35%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
4
17%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
25%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
7
35%
2
17%
61-75
2
10%
4
33%
76-90

Забито

41
37
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
5
12%
4
11%
1-15
8
20%
6
16%
16-30
6
15%
8
22%
31-45
4
10%
7
19%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
11
27%
8
22%
76-90

Пропущено

27
29
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
7
26%
3
10%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
2
7%
7
24%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
3
11%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0
Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1

Результаты матчей

Ракув
Лех

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ракув
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
8
4
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
18
5
11
11
1.5
12
11
6
16
2.5
4
19
3
19
3.5
2
21
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Лех
 23 11 7 5 36 - 30 40
5.
Ракув
 22 11 6 5 43 - 25 39
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
10.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
16.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
17.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
5.
Лех
 11 4 4 3 12 - 18 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Мархвиньски Филип получил желтую карточку от судьи
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