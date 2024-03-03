Тур: 23. Стадион: Ракув.
0'
5' Желтая карточкаГургул Михал
8' Желтая карточкаСварнас Стратос
1:0
14' ГолНовак Бартош
21' Желтая карточкаДрачал Давид
2:0
25' ГолБерггрен Густав
29' Желтая карточкаЦрнац Анте
3:0
36' ГолБерггрен Густав
40' Желтая карточкаМархвиньски Филип
4:0
69' Гол в свои воротаМрожек Бартош
90'+2
Ход матча
5'
14'
1:0
21'
25'
2:0
29'
36'
3:0
69'
4:0
26
Оума
Эрик
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
21 Драчал ДавидНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Ракув
Лех
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
53
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.32
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.23
|Замора Джон
|3
|0.14
|Црнац Анте
|3
|0.14
|Кочергин Владислав
|3
|0.14
|Драчал Давид
|3
|0.14
|Киттель Сонни
|3
|0.14
|Раковитан Богдан
|3
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.09
|Папаниколау Яннис
|2
|0.09
|Цебуля Марчин
|1
|0.05
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.3
|Исхак Микаэль
|6
|0.26
|Мархвиньски Филип
|6
|0.26
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.17
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.13
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.09
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
6
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
23
Ракув
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
27% (6)
9% (2)
Лех
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
17% (4)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
6
23%
3
23%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
6
35%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
4
17%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
25%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
7
35%
2
17%
61-75
2
10%
4
33%
76-90
Забито
41
37
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
5
12%
4
11%
1-15
8
20%
6
16%
16-30
6
15%
8
22%
31-45
4
10%
7
19%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
11
27%
8
22%
76-90
Пропущено
27
29
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
7
26%
3
10%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
2
7%
7
24%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
3
11%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1
Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0
Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1
Результаты матчей
Ракув
Лех
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ракув
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
37
47
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
185
1111
1211
616
419
319
221
220
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7