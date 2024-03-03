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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Второй тайм: 69'
Эйпен
0'
1:0
8' Гол
Азар Торган
63' Желтая карточка
Дебаст Зено

Ход матча

8'
Азар Торган
(Дрейер Андерс)
1:0
59'
 
Нуху Айзек
Пантович Милош
63'
Дебаст Зено
 
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Эйпен
1.29
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Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
33
Гаттони
Федерико
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
35
Ламбер
Борис
6
Байе
Брандон
10
Чарльз-Кук
Риган
19
Пантович
Милош
18
Кейта
Амаду
9
Эмон
Рено
Андерлехт
4-3-3
Эйпен
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Эйпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
0:1
ПДА
4:2
К
3:1
ПДА
4:1
К
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
6:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
4:0
ЛП
2:2
КБ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

36
14

Голов в среднем за матч

3.6
1.4

Среднее время на гол

25
64

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

49
22

Голов в среднем за матч

2.45
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

36
81

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 14 (3) 0.5
Дольберг Каспер 12 (2) 0.43
Васкес Луис 7 (1) 0.25
Азар Торган 4 0.14
Струйкенс Марио 4 0.14
Леони Тео 3 0.11
Амузу Френсис 3 0.11
Вертонген Ян 2 0.07
Н'Диайе Мусса 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Патрис Луи 1 0.04
Ангуло Нильсон 1 0.04
Версхарен Яри 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.14
Чарльз-Кук Риган 3 0.11
Gary Magnee 2 (1) 0.07
Пантович Милош 2 0.07
Палссон Виктор 2 0.07
Yentil van Genechten 2 0.07
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 7 1
Вертонген Ян 4 0
Сарделла Киллиан 4 0
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Дилейни Томас 3 0
Азар Торган 3 0
Ритс Матс 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Rune Paeshuyse 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Ламбер Борис 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Пантович Милош 2 0
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Деом Жером 0 1
Палссон Виктор 1 0
Эмон Рено 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Эйпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
6
Андерлехт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
23

Упущенные победы

21
9
Андерлехт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Эйпен
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
24

Упущенные победы

26
15

Голы по времени матча

Забито

29
11
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 20
4
14%
2
18%
1-15
1
3%
2
18%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
24%
3
27%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
7
24%
3
27%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
25%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
4
33%
6
26%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
4
27%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

19
27
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
3
11%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
8
30%
30%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Забито

52
26
22 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 10
7
13%
2
8%
1-15
6
12%
6
23%
16-30
9
17%
2
8%
31-45
9
17%
6
23%
46-60
7
13%
5
19%
61-75
14
27%
5
19%
76-90

Пропущено

31
50
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
5
16%
6
12%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
4
13%
6
12%
31-45
5
16%
5
10%
46-60
6
19%
14
28%
61-75
6
19%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0
Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1

Результаты матчей

Андерлехт
Эйпен

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
3
11
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
6
8
6
1.5
1
12
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
17
10
18
9
1.5
4
23
7
20
2.5
2
25
2
25
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 1:0 28 17 9 2 55 - 29 60
3.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
4.
Антверпен
 28 13 9 6 53 - 26 48
5.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
6.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
7.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
8.
Мехелен
 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 1:1 28 5 9 14 30 - 58 24
15.
Эйпен
 0:1 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 1:1 28 4 7 17 19 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
РВДМ 47
 1:1 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 1:1 14 3 4 7 11 - 22 13
16.
Эйпен
 0:1 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 1:0 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 0:1 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 1:1 14 2 3 9 15 - 33 9
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 1:1 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Дебаст Зено получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Пантович Милош уходит с поля. Нуху Айзек выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Дрейер Андерс сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Азар Торган бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Эйпен
1.29
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8.00
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9.00
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