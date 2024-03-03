Тур: 28. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
9' ГолАзар Торган
63' Желтая карточкаДебаст Зено
81' Желтая карточкаДеом Жером
90' Желтая карточкаАзар Торган
90'+5
Ход матча
9'
1:0
63'
81'
90'
56
Дебаст
Зено
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Андерлехт
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
14
Голов в среднем за матч
3.6
1.4
Среднее время на гол
25
64
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
49
22
Голов в среднем за матч
2.45
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
36
81
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|14 (3)
|0.5
|Дольберг Каспер
|12 (2)
|0.43
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.25
|Азар Торган
|4
|0.14
|Струйкенс Марио
|4
|0.14
|Леони Тео
|3
|0.11
|Амузу Френсис
|3
|0.11
|Вертонген Ян
|2
|0.07
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Патрис Луи
|1
|0.04
|Ангуло Нильсон
|1
|0.04
|Версхарен Яри
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.14
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.11
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.07
|Пантович Милош
|2
|0.07
|Палссон Виктор
|2
|0.07
|Yentil van Genechten
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|7
|1
|Вертонген Ян
|4
|0
|Азар Торган
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Rune Paeshuyse
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Эйпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
6
Андерлехт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
23
Упущенные победы
21
9
Андерлехт
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Эйпен
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
24
Упущенные победы
26
15
Голы по времени матча
Забито
30
11
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 21
5
17%
2
18%
1-15
1
3%
2
18%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
7
23%
3
27%
46-60
4
13%
1
9%
61-75
7
23%
3
27%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
25%
4
17%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
4
33%
6
25%
61-75
1
8%
6
25%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
4
27%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Пропущено
19
27
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
3
11%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
8
30%
30%
61-75
5
26%
6
22%
76-90
Забито
53
26
23 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
1 Не забивали 11
8
15%
2
8%
1-15
6
11%
6
23%
16-30
9
17%
2
8%
31-45
9
17%
6
23%
46-60
7
13%
5
19%
61-75
14
26%
5
19%
76-90
Пропущено
31
51
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
5
16%
7
14%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
4
13%
6
12%
31-45
5
16%
5
10%
46-60
6
19%
14
27%
61-75
6
19%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0
Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1
Результаты матчей
Андерлехт
Эйпен
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
311
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
77
86
113
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
1711
1810
424
721
226
226
127
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9