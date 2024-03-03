Тур: 28. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
1:0
9' ГолДэвис Айзек
16' Желтая карточкаДэвис Айзек
1:1
24' ГолБирон Микаэль
45' Желтая карточкаDavid Sousa
60' Желтая карточкаБирон Микаэль
2:1
63' ГолAbdelkahar Kadri
2:2
65' ГолРен-Аделед Жефф
3:2
74' ПенальтиAbdelkahar Kadri
90' Желтая карточкаМбуп Пате
90'+7
Ход матча
9'
1:0
16'
24'
1:1
45'
60'
63'
2:1
65'
2:2
66'
71'
74'
3:2
90'
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
РВДМ 47
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|7
|0.25
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.14
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.11
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.29
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.25
|Ilay Camara
|3
|0.11
|Мерсье Ксавье
|2
|0.07
|Мбуп Пате
|2
|0.07
|Вела Карлос
|2
|0.07
|Да Сильва Флоран
|2
|0.07
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|1
|Ilay Camara
|5
|1
|Двомо Пьер
|6
|0
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Мбуп Пате
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|David Sousa
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Бирон Микаэль
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
13
Кортрейк
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
РВДМ 47
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
6
12
Кортрейк
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
РВДМ 47
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
27
20
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
1
8%
7
39%
76-90
Пропущено
23
33
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
13%
3
9%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
6
26%
2
6%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
6
26%
11
33%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
3%
6
24%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
9
31%
7
28%
31-45
9
31%
2
8%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
3
10%
3
12%
76-90
Забито
25
33
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 6
3
12%
1
3%
1-15
4
16%
8
24%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
4
16%
3
9%
46-60
5
20%
7
21%
61-75
5
20%
8
24%
76-90
Пропущено
52
58
22 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
4
8%
9
16%
1-15
8
15%
9
16%
16-30
10
19%
11
19%
31-45
15
29%
4
7%
46-60
6
12%
11
19%
61-75
9
17%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0
Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Кортрейк
РВДМ 47
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
113
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
217
523
820
226
226
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9