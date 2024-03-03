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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Кортрейк
3:2
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
9' Гол
Дэвис Айзек
16' Желтая карточка
Дэвис Айзек
1:1
24' Гол
Бирон Микаэль
45' Желтая карточка
David Sousa
60' Желтая карточка
Бирон Микаэль
2:1
63' Гол
Abdelkahar Kadri
2:2
65' Гол
Рен-Аделед Жефф
3:2
74' Пенальти
Abdelkahar Kadri
90' Желтая карточка
Мбуп Пате
90'+7
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
20
Авенатти
Фелипе
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
9
Jonathan
Afolabi
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
11
Адарамола
Тайо
6
Двомо
Пьер
89
Вела
Карлос
7
Бирон
Микаэль
77
Рен-Аделед
Жефф
9
Гейе
Махтар
Кортрейк
3-5-2
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Кортрейк
РВДМ 47

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ПДА
1:1
ТМК
2:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 7 0.25
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.14
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.11
Dion De Neve 2 0.07
Бруно Массимо 1 0.04
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Jonathan Afolabi 1 0.04
Djibi Seck 1 0.04
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.29
Бирон Микаэль 7 (1) 0.25
Ilay Camara 3 0.11
Мерсье Ксавье 2 0.07
Мбуп Пате 2 0.07
Вела Карлос 2 0.07
Да Сильва Флоран 2 0.07
Рен-Аделед Жефф 1 0.04
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Оджо Шейи 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Дэвис Айзек 1 0
Lars Montegnies 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 5 1
Ilay Camara 5 1
Двомо Пьер 6 0
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Мбуп Пате 2 0
Касапа Клаудио 1 0
David Sousa 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Бирон Микаэль 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
13
Кортрейк
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
РВДМ 47
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

6
12
Кортрейк
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
РВДМ 47
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

27
20

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
1
8%
7
39%
76-90

Пропущено

23
33
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
13%
3
9%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
6
26%
2
6%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
6
26%
11
33%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
3%
6
24%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
9
31%
7
28%
31-45
9
31%
2
8%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
3
10%
3
12%
76-90

Забито

25
33
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 6
3
12%
1
3%
1-15
4
16%
8
24%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
4
16%
3
9%
46-60
5
20%
7
21%
61-75
5
20%
8
24%
76-90

Пропущено

52
58
22 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
4
8%
9
16%
1-15
8
15%
9
16%
16-30
10
19%
11
19%
31-45
15
29%
4
7%
46-60
6
12%
11
19%
61-75
9
17%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0
Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Кортрейк
РВДМ 47

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
21
7
5
23
1.5
8
20
2
26
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 28 17 9 2 55 - 29 60
3.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
4.
Антверпен
 28 13 9 6 53 - 26 48
5.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
6.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
7.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
8.
Мехелен
 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 28 5 8 15 31 - 60 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 28 5 6 17 21 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 14 4 3 7 13 - 23 15
15.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Дэвид Соуза получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Микаэль Бирон бьет в цель!
    • 16'
      Дэвис Айзек получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Абделькахар Кадри сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Дэвис Айзек бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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