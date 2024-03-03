Тур: 1. Стадион: Джилетт.
0:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
28'
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
27
О'Нил
Шейн
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Лима НикЗащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
36 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Среднее время на гол
53
94
Всего голов
57
43
Голов в среднем за матч
1.58
1.19
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|1
|0.5
|Полстер Мэтт
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.5
|Бернардески Федерико
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вриони Джакомо
|1
|1
|Хиль Карлес
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Нью-Инглэнд Революшн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Торонто
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1
Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Интер Майами
|Суарес Луис
|2 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Гомес Карлос III
|2 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|2 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2