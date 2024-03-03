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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Первый тайм: 45'
Торонто
0'
0:1
28' Гол
Инсинье Лоренцо

Ход матча

28'
0:1
Инсинье Лоренцо
(Бернардески Федерико)
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Торонто
4.30
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4.05
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Все Коэффициенты
1
Равас
Генрих
88
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
8
Полстер
Мэтт
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
5
Чанкалай
Томас
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
15
Nickseon
Gomis
20
Флорес
Дейби
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
21
Осорио
Джонатан
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

36 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
94

Всего голов

57
43

Голов в среднем за матч

1.58
1.19

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 1 0.5
Полстер Мэтт 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 1 0.5
Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вриони Джакомо 1 1
Хиль Карлес 1 0
Харкс Иэн 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Шейн 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Петретта Рауль 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Нью-Инглэнд Революшн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Торонто
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1
Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Остин
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Торонто
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Торонто
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Торонто
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Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
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