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Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Канвон 2
(6 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 поражения
Прогнозы на матч Динамо Москва - Канвон 2
Исход игры
Динамо Москва
100% (29)
Ничья
0% (0)
Канвон 2
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (15)
Меньше
48.28% (14)
Обе команды забьют
Да
37.93% (11)
Нет
62.07% (18)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
48.3% (14)
3:1 Динамо Москва
17.2% (5)
2:1 Динамо Москва
13.8% (4)
3:0 Динамо Москва
10.3% (3)
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