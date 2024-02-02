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Динамо Москва
 
Позже
Канвон 2
Прогнозы 29
Динамо Москва 100% (29)
X 0% (0)
Канвон 2 0% (0)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Канвон 2
(6 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 поражения
Напредак - Канвон 2 0:0 Busan - Канвон 2 1:0 Кённам - Канвон 2 0:2 Канвон 2 - Чонбук Моторс 0:1
Канвон 2 - Инчхон 2:1 Кванджу - Канвон 2 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Канвон 2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов.



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    • Прогнозы 29
    Динамо Москва 100% (29)
    X 0% (0)
    Канвон 2 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Канвон 2 онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Канвон 2

    Исход игры
    Динамо Москва
    100% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Канвон 2
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (15)
    Меньше
    48.28% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    37.93% (11)
    Нет
    62.07% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    48.3% (14)
    3:1 Динамо Москва
    17.2% (5)
    2:1 Динамо Москва
    13.8% (4)
    3:0 Динамо Москва
    10.3% (3)
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