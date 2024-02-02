Тур: 1.
0:0
Перерыв
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Спартак Москва
Торпедо Москва
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
60
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
Спартак Москва
91.7% (122)
Ничья
3% (4)
Торпедо Москва
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
70% (56)
Меньше
30% (24)
Обе команды забьют
Да
70% (56)
Нет
30% (24)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
27.8% (37)
2:0 Спартак Москва
12.8% (17)
3:1 Спартак Москва
8.3% (11)
1:0 Спартак Москва
4.5% (6)
3:2 Спартак Москва
3.8% (5)
4:2 Спартак Москва
1.5% (2)
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