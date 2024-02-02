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Тур: 1.
Спартак Москва
0:0
Перерыв
Торпедо Москва
Прогнозы 124
Спартак Москва 91.1% (113)
X 3.2% (4)
Торпедо Москва 5.6% (7)
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Спартак Москва
Торпедо Москва

История личных встреч

Спартак Москва
Торпедо Москва

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
60

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершился. Будем ждать второй половины встречи.
  • 14'
    Московский "Спартак" решил закрыть даже стартовый состав на игру. По традиции "красно-белые" готовятся к сезону в обстановке полной секретности. Поможет ли в этот раз?
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Матч между командами пройдёт в закрытом режиме, но мы будет по возможности сообщать ключевые события этой встречи.
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы рады видеть вас на предсезонном мачте, в котором "Спартак" будет оттачивать свой состав в игре против московского "Торпедо".
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 124
Спартак Москва 91.1% (113)
X 3.2% (4)
Торпедо Москва 5.6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Спартак Москва
91.7% (122)
Ничья
3% (4)
Торпедо Москва
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
70% (56)
Меньше
30% (24)
Обе команды забьют
Да
70% (56)
Нет
30% (24)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
27.8% (37)
2:0 Спартак Москва
12.8% (17)
3:1 Спартак Москва
8.3% (11)
1:0 Спартак Москва
4.5% (6)
3:2 Спартак Москва
3.8% (5)
4:2 Спартак Москва
1.5% (2)
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