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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Дефенса и Хустисия
0:4
Конец матча
Ланус
0'
0:1
22' Гол
Морено Марселино
24' Желтая карточка
Морено Марселино
52' Желтая карточка
Пенья Фелипе
0:2
61' Гол
Морено Марселино
0:3
63' Гол
Walter Bou
0:4
70' Гол
Морено Марселино
90'
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
20
Elias
Calderon
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
4
Nicolas
Tripicchio
27
Luciano
Herrera
17
Gabriel
Alanis
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
42
Lucas
Acosta
II
24
Касерес
Хуан
2
Муньос
Эсекьель
6
Brian
Abel
Luciatti
22
Julio
Soler
35
Braian
Aguirre
5
Пенья
Фелипе
15
Raul
Loaiza
32
Ramiro
Carrera
10
Морено
Марселино
9
Walter
Bou
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ланус

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

122.2%
11.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:2
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
КС
0:3
КДМЭП
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
П
1:0
ТМК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
79

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.38
Nicolas Fernandez I 2 0.25
Gabriel Alanis 1 0.13
Nicolas Tripicchio 1 0.13
Luciano Herrera 1 0.13
Молинас Аарон 1 0.13
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 4 0.5
Морено Марселино 3 0.38
Leandro Diaz III 2 0.25
Пенья Фелипе 2 0.25
Лотти Аугусто 1 0.13
Luciano Boggio 1 0.13
Jonathan Torres 0 0
Ramiro Carrera 0 0
Муньос Эсекьель 0 0
Raul Loaiza 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Luciano Herrera 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 4 0
Luciano Boggio 4 0
Braian Aguirre 3 0
Raul Loaiza 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Jonathan Torres 1 0
Nery Dominguez 1 0
Maximiliano Gonzalez 1 0
Lucas Acosta II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Морено Марселино 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Касерес Хуан 1 0
Agustin Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ланус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0
Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Ланус

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Бока Хуниорс
 0:0 8 2 5 1 7 - 4 11
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 0:0 8 1 4 3 8 - 8 7
11.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Бельграно
 0:0 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
11.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Ланус Walter Bou 4
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
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