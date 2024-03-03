Тур: 8.
0:4
Конец матча
0'
0:1
22' ГолМорено Марселино
24' Желтая карточкаМорено Марселино
52' Желтая карточкаПенья Фелипе
0:2
61' ГолМорено Марселино
0:3
63' ГолWalter Bou
0:4
70' ГолМорено Марселино
90'
Ход матча
22'
0:1
24'
52'
61'
0:2
63'
0:3
70'
0:4
11
Gaston
Togni
24
Касерес
Хуан
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
41 Elian Sosa
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ланус
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
122.2%
11.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
79
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.38
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.25
|Gabriel Alanis
|1
|0.13
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.13
|Luciano Herrera
|1
|0.13
|Молинас Аарон
|1
|0.13
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|4
|0.5
|Морено Марселино
|3
|0.38
|Leandro Diaz III
|2
|0.25
|Пенья Фелипе
|2
|0.25
|Лотти Аугусто
|1
|0.13
|Luciano Boggio
|1
|0.13
|Jonathan Torres
|0
|0
|Ramiro Carrera
|0
|0
|Муньос Эсекьель
|0
|0
|Raul Loaiza
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Luciano Boggio
|4
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Maximiliano Gonzalez
|1
|0
|Lucas Acosta II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Agustin Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ланус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0
Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ланус
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
44
26
26
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|3 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|14.
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Ланус
|Walter Bou
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1