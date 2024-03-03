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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Тальерес Кордоба
0:2
Первый тайм: 44'
Ривер Плейт
0'
0:1
2' Гол
Солари Пабло
36' Желтая карточка
Диас Пауло
0:2
38' Гол
Борха Мигель
40' Желтая карточка

Ход матча

2'
0:1
Солари Пабло
(Боселли Себастьян)
36'
 
Диас Пауло
38'
0:2
Борха Мигель
40'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Тальерес Кордоба
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Juan
Camilo
Portilla
26
Портилльо
Маркос
14
Мартинес
Алекс
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
1
Армани
Франко
2
Боселли
Себастьян
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
36
Солари
Пабло
26
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
1:0
К
0:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.9

Тотал матчей

2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
100

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.25
Соса Рамон 2 0.25
Джиротти Федерико 2 0.25
Juan Rodriguez2 2 0.25
Бустос Науэль 1 0.13
Бенавидес Гастон Америко 1 0.13
Каталан Матиас 1 0.13
Мартинес Алекс 1 0.13
Портилльо Маркос 1 0.13
Juan Camilo Portilla 0 0
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 0.88
Солари Пабло 3 0.38
Колидио Факундо 2 0.25
Фернандес Игнасио 1 0.13
Эррера Марсело II 1 0.13
Руберто Агустин 1 0.13
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Боселли Себастьян 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 2 0
Джиротти Федерико 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Camilo Portilla 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Juan Portillo 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Галарса Матиас 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 4 0
Эррера Марсело II 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Пирес Леандро 1 0
Альендро Родриго 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
5
38%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Ривер Плейт
 2:0 8 4 4 0 15 - 3 16
3.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
4.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
5.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
7.
Тальерес Кордоба
 0:2 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 0:2 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 2:0 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
3.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 0:2 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
6.84
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