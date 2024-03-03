Тур: 8.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолСолари Пабло
36' Желтая карточкаДиас Пауло
0:2
38' ГолБорха Мигель
40' Желтая карточкаJuan Portillo
1:2
60' ГолСоса Рамон
64' Желтая карточкаАльендро Родриго
2:2
76' ГолJuan Camilo Portilla
90'+4
Ход матча
2'
36'
38'
0:2
40'
60'
1:2
64'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
25 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.9
Тотал матчей
2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
100
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|3
|0.38
|Ботта Рубен
|2
|0.25
|Джиротти Федерико
|2
|0.25
|Juan Rodriguez2
|2
|0.25
|Juan Camilo Portilla
|1
|0.13
|Бустос Науэль
|1
|0.13
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.13
|Каталан Матиас
|1
|0.13
|Мартинес Алекс
|1
|0.13
|Портилльо Маркос
|1
|0.13
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7
|0.88
|Солари Пабло
|3
|0.38
|Колидио Факундо
|2
|0.25
|Фернандес Игнасио
|1
|0.13
|Эррера Марсело II
|1
|0.13
|Руберто Агустин
|1
|0.13
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Джиротти Федерико
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|4
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
31%
6
40%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
11
5
9 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
9%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
17
26
17
17
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1