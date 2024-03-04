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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Бока Хуниорс
3:2
Второй тайм: 90+'
Бельграно
0'
0:1
21' Гол
Пассерини Лукас
42' Желтая карточка
Кампусано Хорман
45' Желтая карточка
Морено Матиас
60' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
1:1
61' Пенальти
Кавани Эдинсон
2:1
74' Гол
Кавани Эдинсон
3:1
80' Гол
Кавани Эдинсон
3:2
90' Гол
Марин Матиас

Ход матча

21'
0:1
Пассерини Лукас
(Лонго Сантьяго)
42'
Кампусано Хорман
 
45'
 
Морено Матиас
55'
Lucas Blondel
Адвинкула Луис
 
56'
Luca Langoni
Jabes Saralegui
 
60'
 
Лонго Сантьяго
61'
Кавани Эдинсон
1:1
71'
 
Суарес Матиас
Метильи Франсиско Гонсалес
71'
 
Ленциони Факундо
Гарсия Ариэль
71'
Бенедетто Дарио
Мерентиель Мигель
 
74'
Кавани Эдинсон
(Бланко Лаутаро)
2:1
80'
Кавани Эдинсон
(Luca Langoni)
3:1
81'
 
Lautaro Tello
Эстебан Ролон
82'
 
Марин Матиас
Фачелло Франсиско
82'
 
Чаварриа Пабло
Ибакаче Матиас
86'
Дженсон Лукас
Кавани Эдинсон
 
86'
Vicente Taborda
Kevin Zenon
 
90'
3:2
Марин Матиас
Прогноз на матч от Liveresult
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Бока Хуниорс
Ничья
Бельграно
6.10
7.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
36
Медина
Кристиан
49
Кампусано
Хорман
22
Kevin
Zenon
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
25
Лосада
Науэль
35
Фачелло
Франсиско
40
Морено
Матиас
13
Мерьяно
Николас
22
Ибакаче
Матиас
12
Санчес
Улисес
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
15
Гарсия
Ариэль
9
Пассерини
Лукас
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
Бока Хуниорс
4-4-2
Бельграно
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Бельграно

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
4:3
ЛП
2:0
С
1:1
С
4:0
П
3:0
П
0:1
П
0:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
3:1
П
1:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.43

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 3 0.38
Кавани Эдинсон 3 (1) 0.38
Kevin Zenon 1 0.13
Бенедетто Дарио 1 0.13
Lucas Blondel 1 0.13
Медина Кристиан 1 0.13
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 3 0.38
Рейна Брайан 2 0.25
Санчес Улисес 1 0.13
Баринага Хуан 1 0.13
Мерьяно Николас 1 0.13
Ленциони Факундо 1 0.13
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Морено Матиас 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Фернандес Пол 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Лема Кристиан 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Медина Кристиан 1 0
Luca Langoni 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстебан Ролон 2 1
Пассерини Лукас 1 1
Баринага Хуан 2 0
Мерьяно Николас 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Лонго Сантьяго 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Морено Матиас 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1
Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1
Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
5.
Бока Хуниорс
 3:1 8 3 4 1 10 - 5 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 1:3 8 1 3 4 9 - 11 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Бока Хуниорс
 3:1 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Бельграно
 1:3 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 3:1 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
12.
Бельграно
 1:3 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Ланус Walter Bou 4
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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