Тур: 8.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
21' ГолПассерини Лукас
42' Желтая карточкаКампусано Хорман
45' Желтая карточкаМорено Матиас
60' Желтая карточкаЛонго Сантьяго
1:1
61' ПенальтиКавани Эдинсон
2:1
74' ГолКавани Эдинсон
3:1
80' ГолКавани Эдинсон
3:2
90' ГолМарин Матиас
Ход матча
21'
42'
45'
60'
61'
1:1
74'
2:1
80'
3:1
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Luca Langoni
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
История личных встреч
Бока Хуниорс
Бельграно
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.43
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.38
|Кавани Эдинсон
|3 (1)
|0.38
|Kevin Zenon
|1
|0.13
|Бенедетто Дарио
|1
|0.13
|Lucas Blondel
|1
|0.13
|Медина Кристиан
|1
|0.13
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|3
|0.38
|Рейна Брайан
|2
|0.25
|Санчес Улисес
|1
|0.13
|Баринага Хуан
|1
|0.13
|Мерьяно Николас
|1
|0.13
|Ленциони Факундо
|1
|0.13
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстебан Ролон
|2
|1
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Баринага Хуан
|2
|0
|Мерьяно Николас
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Лонго Сантьяго
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
|Морено Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1
Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1
Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|5.
|3:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|3 - 10
|7
|11.
|1:3
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|14.
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|1:3
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|3:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|1:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Ланус
|Walter Bou
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1