Тур: 8.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолJavier Urzua
5' Желтая карточкаManuel Guillen
19' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
0:2
39' ГолTiago Palacios
1:2
52' ГолFacundo Altamira
71' Желтая карточкаBruno Sosa
87' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
90'+6
Ход матча
2'
0:1
39'
0:2
52'
1:2
71'
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
17
Javier
Urzua
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezНападающий
- Нападающий
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
31 Roman Gomez
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.24
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
8
21
Голов в среднем за матч
0.8
1.24
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.07
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
90
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|3 (1)
|0.38
|Tomas Badaloni
|3
|0.38
|Facundo Altamira
|2
|0.25
|Manuel Guillen
|1
|0.13
|Hernan Lopez
|1
|0.13
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Menzdez
|3
|0.38
|Eros Mancuso
|2
|0.25
|Javier Correa
|1
|0.13
|Javier Urzua
|1
|0.13
|Tiago Palacios
|1
|0.13
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.13
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Гальдамес Томас
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|4
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Годой Крус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
56%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Результаты матчей
Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|3 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|14.
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Ланус
|Walter Bou
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1