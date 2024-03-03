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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Годой Крус
1:2
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
2' Гол
Javier Urzua
5' Желтая карточка
Manuel Guillen
19' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
0:2
39' Гол
Tiago Palacios
1:2
52' Гол
Facundo Altamira
71' Желтая карточка
Bruno Sosa
87' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
90'+6
12
Roberto
Ramirez
32
Manuel
Guillen
15
Braian
Salvareschi
20
Facundo
Martin
Butti
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
41
Facundo
Altamira
39
Valentin
Burgoa
25
Vicente
Poggi
19
Salomon
Rodriguez
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
17
Javier
Urzua
32
Tiago
Palacios
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
Годой Крус
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
3:3
ЛП
1:3
КПЛ
0:2
КДМЭП
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
П
0:2
К
2:0
П
0:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
ПА
3:1
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.24
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

8
21

Голов в среднем за матч

0.8
1.24

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.07
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
90

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 3 (1) 0.38
Tomas Badaloni 3 0.38
Facundo Altamira 2 0.25
Manuel Guillen 1 0.13
Hernan Lopez 1 0.13
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Lucas Arce 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 3 0.38
Eros Mancuso 2 0.25
Javier Correa 1 0.13
Javier Urzua 1 0.13
Tiago Palacios 1 0.13
Аскасибар Сантьяго 1 0.13
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Fernandez3 3 0
Manuel Guillen 3 0
Federico Rasmussen 2 0
Гальдамес Томас 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Juan Andrada 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Lucas Arce 1 0
Silvio Ulariaga 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 4 0
Eros Mancuso 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Перес Энцо 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Tiago Palacios 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Годой Крус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
56%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1

Результаты матчей

Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Бока Хуниорс
 0:0 8 2 5 1 7 - 4 11
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 0:0 8 1 4 3 8 - 8 7
11.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Бельграно
 0:0 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
11.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Ланус Walter Bou 4
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Весь список
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