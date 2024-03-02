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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 21.
Химки
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 60
Химки 93.3% (56)
X 5% (3)
Тюмень 1.7% (1)
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История личных встреч

Химки
Тюмень

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
102

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 7 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 5 (2) 0.25
Нетфуллин Равиль 2 0.1
Магомедов Бутта 2 0.1
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.1
Касимов Тимур 2 0.1
Корян Аршак 2 (1) 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Панченко Кирилл 1 0.05
Исаенко Олег 1 0.05
Волков Захар 1 0.05
Степанов Данил 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Варатынов Сергей 1 0.05
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.25
Шитов Виталий 4 0.2
Байтуков Руслан 3 0.15
Татаринов Евгений 3 (1) 0.15
Коротаев Александр 2 0.1
Бем Александр 2 0.1
Маркелов Иван 2 (1) 0.1
Кобялко Антон 1 0.05
Чуканов Андреа 1 0.05
Печенкин Никита 1 0.05
Синяк Антон 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Самойлов Денис 1 0.05

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Варатынов Сергей 4 0
Степанов Данил 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Исаенко Олег 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 5 1
Самойлов Денис 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Дружинин Игорь 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Шитов Виталий 3 0
Балахонцев Никита 3 0
Маркелов Иван 2 0
Бем Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Болотов Евгений 2 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0

Результаты матчей

Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Тюмень
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

15
15
Химки
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Тюмень
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
7
44%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

30
27
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
10%
3
11%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
5
17%
7
26%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
6
20%
9
33%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0
Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2
Тюмень
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1
Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2

Результаты матчей

Химки
Тюмень

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
10
10
1.5
8
12
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 20 11 4 5 21 - 10 37
2.
Химки
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
3.
Тюмень
 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Акрон
 Заявка 20 10 5 5 27 - 15 35
5.
Арсенал Тула
 20 9 8 3 26 - 15 35
6.
Алания
 Заявка 20 8 8 4 24 - 22 32
7.
Родина Москва
 Заявка 20 7 7 6 30 - 20 28
8.
Торпедо Москва
 Заявка 20 7 6 7 19 - 20 27
9.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 7 7 19 - 20 25
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 30 - 29 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 20 6 6 8 15 - 20 24
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 6 8 19 - 22 24
13.
Шинник
 Заявка 20 6 6 8 25 - 33 24
14.
Ленинградец
 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
15.
Кубань
 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
16.
Сокол
 Заявка 20 5 5 10 18 - 35 20
17.
Волгарь
 Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18.
Черноморец Нв
 Заявка 20 3 9 8 17 - 26 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
Арсенал Тула
 10 6 3 1 14 - 4 21
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
5.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
8.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
9.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Химки
 Заявка 10 4 5 1 12 - 8 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
18.
Ленинградец
 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
8.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
9.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
10.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
11.
Торпедо Москва
 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
12.
Шинник
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 0 3 7 5 - 16 3
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.6% пользователей.
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    • Прогнозы 60
    Химки 93.3% (56)
    X 5% (3)
    Тюмень 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Тюмень
    2.13
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    3.50
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    3.50
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    Прогнозы на матч Химки - Тюмень

    Исход игры
    Химки
    93.4% (57)
    Ничья
    4.9% (3)
    Тюмень
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (27)
    Меньше
    53.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    51.72% (30)
    Нет
    48.28% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    42.6% (26)
    1:0 Химки
    36.1% (22)
    2:0 Химки
    9.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
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