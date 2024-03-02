Тур: 21.
История личных встреч
Химки
Тюмень
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
102
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|7 (1)
|0.35
|Хосонов Хетаг
|5 (2)
|0.25
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.1
|Магомедов Бутта
|2
|0.1
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.1
|Касимов Тимур
|2
|0.1
|Корян Аршак
|2 (1)
|0.1
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|Исаенко Олег
|1
|0.05
|Волков Захар
|1
|0.05
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Варатынов Сергей
|1
|0.05
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|5 (2)
|0.25
|Шитов Виталий
|4
|0.2
|Байтуков Руслан
|3
|0.15
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.15
|Коротаев Александр
|2
|0.1
|Бем Александр
|2
|0.1
|Маркелов Иван
|2 (1)
|0.1
|Кобялко Антон
|1
|0.05
|Чуканов Андреа
|1
|0.05
|Печенкин Никита
|1
|0.05
|Синяк Антон
|1
|0.05
|Болотов Евгений
|1
|0.05
|Самойлов Денис
|1
|0.05
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Терехов Сергей
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|5
|1
|Самойлов Денис
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Дружинин Игорь
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Шитов Виталий
|3
|0
|Балахонцев Никита
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Бем Александр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Порохов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Тюмень
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
15
15
Химки
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Тюмень
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
7
44%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
30
27
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
10%
3
11%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
5
17%
7
26%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
6
20%
9
33%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0
Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2
Тюмень
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1
Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2
Результаты матчей
Химки
Тюмень
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химки
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
1010
812
218
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|21 - 10
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 15
|35
|5.
|20
|9
|8
|3
|26 - 15
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|24 - 22
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|30 - 29
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 20
|24
|12.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|19 - 22
|24
|13.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 22
|23
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|17 - 26
|20
|16.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|17.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 26
|19
|18.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 26
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 8
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 16
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогнозы на матч Химки - Тюмень
Исход игры
Химки
93.4% (57)
Ничья
4.9% (3)
Тюмень
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (27)
Меньше
53.45% (31)
Обе команды забьют
Да
51.72% (30)
Нет
48.28% (28)
Популярный счёт
2:1 Химки
42.6% (26)
1:0 Химки
36.1% (22)
2:0 Химки
9.8% (6)
1:1 Ничья
4.9% (3)
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