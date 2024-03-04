Тур: 23. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 7070 Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолLuka Vuskovic
31' Желтая карточкаГжесик Ян
33' Желтая карточкаГийомье Мэтью
1:0
36' Не забитый пенальтиРоча Леонардо
44' Желтая карточкаЭхманн Марко
1:1
63' ГолМатрас Матеуш
2:1
65' ГолРоча Леонардо
89' Желтая карточкаЖордау Бруну
90'+5
Ход матча
17'
1:0
31'
33'
36'
1:0
44'
63'
65'
2:1
69'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гжесик
Ян
20
Машаду
Луиш
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Радомяк Радом
Сталь Мелец
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.44
Тотал матчей
1.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
Среднее время на гол
67
202
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.35
|Семеду Эди
|4
|0.17
|Роча Леонардо
|3
|0.13
|Вольски Рафал
|2
|0.09
|Семеду Лисандру
|2
|0.09
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Luka Vuskovic
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|11
|0.48
|Доманьски Мацей
|3
|0.13
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.13
|Koki Hinokio
|3
|0.13
|Матрас Матеуш
|2
|0.09
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Эсселинк Берт
|2
|0.09
|Piotr Wlazlo
|1
|0.04
|Тромбка Михал
|1
|0.04
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.04
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.04
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|8
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Роча Леонардо
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Пиньот Максимилиан
|3
|1
|Koki Hinokio
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Гийомье Мэтью
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сталь Мелец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
6
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
10
16
Радомяк Радом
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Сталь Мелец
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
6
35%
6
30%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
7
35%
61-75
1
6%
3
15%
76-90
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
4
31%
1
6%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
4
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Забито
26
31
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
5
19%
2
6%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
8
26%
31-45
3
12%
5
16%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
4
15%
8
26%
76-90
Пропущено
34
31
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
2
6%
1
3%
1-15
9
26%
10
32%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
7
21%
10
32%
61-75
5
15%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0
Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1
Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
74
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
75
56
39
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
158
914
1013
419
419
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7