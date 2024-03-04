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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 7070 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомяк Радом
2:1
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
17' Гол
Luka Vuskovic
31' Желтая карточка
Гжесик Ян
33' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
1:0
36' Не забитый пенальти
Роча Леонардо
44' Желтая карточка
Эхманн Марко
1:1
63' Гол
Матрас Матеуш
2:1
65' Гол
Роча Леонардо
89' Желтая карточка
Жордау Бруну
90'+5
1
Filip
Majchrowicz
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
42
Мерилуото
Кай
86
Стржалек
Игорь
Радомяк Радом
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Радомяк Радом
Сталь Мелец

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.44

Тотал матчей

1.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2

Среднее время на гол

67
202

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.35
Семеду Эди 4 0.17
Роча Леонардо 3 0.13
Вольски Рафал 2 0.09
Семеду Лисандру 2 0.09
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Luka Vuskovic 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 11 0.48
Доманьски Мацей 3 0.13
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.13
Koki Hinokio 3 0.13
Матрас Матеуш 2 0.09
Мерилуото Кай 2 0.09
Эсселинк Берт 2 0.09
Piotr Wlazlo 1 0.04
Тромбка Михал 1 0.04
Lukasz Gerstenstein 1 0.04
Krzysztof Wolkowicz 1 0.04
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 8 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 4 0
Гжесик Ян 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Роча Леонардо 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Жордау Бруну 1 0
Пик Даниэль 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 5 0
Пиньот Максимилиан 3 1
Koki Hinokio 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Гийомье Мэтью 2 0
Шкурин Илья 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сталь Мелец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
6
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

10
16
Радомяк Радом
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Сталь Мелец
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
6
35%
6
30%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
7
35%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
4
31%
1
6%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
4
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Забито

26
31
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
5
19%
2
6%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
8
26%
31-45
3
12%
5
16%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
4
15%
8
26%
76-90

Пропущено

34
31
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
2
6%
1
3%
1-15
9
26%
10
32%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
7
21%
10
32%
61-75
5
15%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0
Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1
Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0

Результаты матчей

Радомяк Радом
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
7
4
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
15
8
9
14
1.5
10
13
4
19
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Лех
 23 11 7 5 36 - 30 40
5.
Ракув
 22 11 6 5 43 - 25 39
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 23 9 5 9 30 - 32 32
9.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
10.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
11.
Радомяк Радом
 23 7 7 9 26 - 34 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
5.
Лех
 11 4 4 3 12 - 18 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эхманн Марко получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Роча Леонардо пробил пенальти, но не смог забить!
    • 33'
      Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Абрамович Давид сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Luka Vuskovic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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