Тур: 20. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 3189 Главный судья: Кехлет Якоб
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолХансен Мадс
1:1
6' ГолМаттссон Пелле
2:1
25' ГолХансен Мадс
47' Желтая карточкаНагало Адамо
3:1
78' ГолФресе Мартин
90'+4
Ход матча
2'
6'
1:1
25'
2:1
47'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
680 Количество передач 604
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Норшелланн
Силькеборг
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.5
1.92
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
56
39
Голов в среднем за матч
2.07
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
43
62
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.3
|Фресе Мартин
|4
|0.2
|Нуама Эрнест
|4
|0.2
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.15
|Тверсков Йеппе
|2
|0.1
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.1
|Хансен Мадс
|2
|0.1
|Осман Ибрагим
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Антман Оливер
|1
|0.05
|Вилладсен Оливер
|1
|0.05
|Нагало Адамо
|1
|0.05
|Доржелес Марио
|1
|0.05
|Хардер Конрад
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.5
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.25
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.2
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.15
|Адамсен Тонни
|2
|0.1
|Маттссон Пелле
|2
|0.1
|Клинг Андерс
|1
|0.05
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|4
|0
|Хардер Конрад
|3
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нагало Адамо
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|5
|0
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Маттссон Пелле
|3
|0
|Линд Александр
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
4
Норшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Силькеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
10
13
Норшелланн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Силькеборг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
25%
4
25%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
5
45%
4
27%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
4
31%
4
36%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
30
27
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
10
33%
7
26%
76-90
Пропущено
21
27
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
4
19%
6
22%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0
Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0
Результаты матчей
Норшелланн
Силькеборг
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
64
46
55
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
46
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
146
911
812
713
317
218
119
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Видовре
|Геммер Йонас
|6