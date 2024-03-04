  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 3189 Главный судья: Кехлет Якоб
Норшелланн
3:1
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
2' Гол
Хансен Мадс
1:1
6' Гол
Маттссон Пелле
2:1
25' Гол
Хансен Мадс
47' Желтая карточка
Нагало Адамо
3:1
78' Гол
Фресе Мартин
90'+4

Ход матча

2'
Хансен Мадс
(Скьеллеруп Андреас)
1:0
6'
1:1
Маттссон Пелле
(Адамсен Тонни)
25'
Хансен Мадс
(Фресе Мартин)
2:1
47'
Нагало Адамо
 
59'
Расмуссен Кристиан
Хардер Конрад
 
59'
Антман Оливер
Осман Ибрагим
 
75'
 
Маккоуотт Каллум
Карлсен Фредрик
75'
 
Куск Каспер
Адамсен Тонни
75'
 
Mads Larsen
Клинг Андерс
75'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
77'
Ингвартсен Маркус
Хансен Мадс
 
78'
Фресе Мартин
(Хансен Андреас III)
3:1
85'
 
Nikolai Jacobsen
Маттссон Пелле
89'
Доржелес Марио
Свенссон Даниэль
 
90'
Эгели Синдре Валле
Скьеллеруп Андреас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 680 Количество передач 604
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
14
Осман
Ибрагим
11
Хансен
Мадс
8
Скьеллеруп
Андреас
40
Хардер
Конрад
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
3
Эстрём
Робин
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
11
Карлсен
Фредрик
9
Линд
Александр
Норшелланн
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Силькеборг

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.92

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

56
39

Голов в среднем за матч

2.07
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

43
62

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.3
Фресе Мартин 4 0.2
Нуама Эрнест 4 0.2
Беньямин Нюгрен 3 0.15
Тверсков Йеппе 2 0.1
Скьеллеруп Андреас 2 0.1
Хансен Мадс 2 0.1
Осман Ибрагим 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Антман Оливер 1 0.05
Вилладсен Оливер 1 0.05
Нагало Адамо 1 0.05
Доржелес Марио 1 0.05
Хардер Конрад 1 0.05
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.5
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.25
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.2
Маккоуотт Каллум 3 0.15
Адамсен Тонни 2 0.1
Маттссон Пелле 2 0.1
Клинг Андерс 1 0.05
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Хардер Конрад 3 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нагало Адамо 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 5 0
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Маттссон Пелле 3 0
Линд Александр 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
4
Норшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Силькеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

10
13
Норшелланн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Силькеборг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
25%
4
25%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
4
31%
4
36%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

30
27
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
10
33%
7
26%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
4
19%
6
22%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0
Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0

Результаты матчей

Норшелланн
Силькеборг

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
5
5
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
8
12
7
13
2.5
3
17
2
18
3.5
1
19
1
19
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 20 9 6 5 32 - 19 33
5.
АГФ Орхус
 20 7 9 4 24 - 21 30
6.
Силькеборг
 20 8 3 9 27 - 27 27
7.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
8.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
9.
Оденсе
 20 5 6 9 24 - 30 21
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 20 4 7 9 19 - 22 19
12.
Видовре
 20 2 5 13 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
3.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
4.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 10 0 2 8 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
3.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 10 5 3 2 16 - 10 18
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 10 3 3 4 13 - 11 12
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3189 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 93'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 91'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Редин Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Эгели Синдре Валле
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
  • 89'
    Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио
  • 89'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 85'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 85'
      Расмуссен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
    • 85'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Фресе Мартин наказан за толчок Куск Каспер
    • 84'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 82'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 82'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Скьеллеруп Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Ларсен Николай делает важнейший сейв!
    • 81'
      Оооо... вот это был удар! Антман Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Расмуссен Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Силькеборг: 49%.
    • 79'
      Хансен Киан сделал ключевой пас для гола!
    • 78'
      Хансен Андреас III сделал результативную передачу.
    • 78'
      Г О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 77'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Ингвартсен Маркус
    • 76'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Тактическая замена. Сонне Оливер уходит с поля и его заменяет Гаммельбю Йенс-Мартин
    • 75'
      Тактическая замена. Клинг Андерс уходит с поля и его заменяет Мадс Ларсен
    • 75'
      Тактическая замена. Адамсен Тонни уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
    • 75'
      Тактическая замена. Карлсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Маккоуотт Каллум
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Силькеборг: 50%.
    • 75'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 74'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн в офсайде
    • 73'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 72'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 72'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 72'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем
    • 71'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 70'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Силькеборг: 50%.
    • 70'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 69'
      Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 68'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 68'
      Свенссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Линд Александр из команды Силькеборг в офсайде
    • 67'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Скьеллеруп Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 59'
      Тактическая замена. Осман Ибрагим уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 59'
      Тактическая замена. Хардер Конрад уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан
    • 58'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 56'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 56'
      Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 56'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Силькеборг: 52%.
    • 54'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 53'
      Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Силькеборг: 52%.
    • 50'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 50'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 48'
      Адамсен Тонни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 47'
      Нагало Адамо получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Нагало Адамо наказан за толчок Линд Александр
    • 47'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Силькеборг: 56%.
    • 47'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 46'
      Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Силькеборг: 56%.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 43'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 42'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Силькеборг: 54%.
    • 39'
      Осман Ибрагим нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
    • 39'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Силькеборг: 59%.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Редин Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 34'
      Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Нагало Адамо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Силькеборг: 58%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Отличный командный гол!
    • 27'
      Тверсков Йеппе сделал ключевой пас для гола!
    • 25'
      Фресе Мартин сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О О Л - Хансен Мадс из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хансен Мадс легко с этим справился!
    • 25'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Линд Александр из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 23'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 23'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 22'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 22'
      Карлсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 35%, Силькеборг: 65%.
    • 19'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 19'
      Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 18'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 18'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 15'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Силькеборг: 58%.
    • 14'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 14'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 13'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Осман Ибрагим бьет ударом через себя, но Николай Ларсен блокирует удар!
    • 13'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Пелле Мэттсон из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 12'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 11'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 36%, Силькеборг: 64%.
    • 9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 9'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Адамсен Тонни из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Нагало Адамо пострадал.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Команда Силькеборг сравняла счет! Игра продолжается!
    • 6'
      Адамсен Тонни сделал результативную передачу.
    • 6'
      ГОООООЛ - Пелле Мэттсон Силькеборг забивает ударом головой
    • 6'
      Адамсен Тонни из команды Силькеборг подал угловой справа.
    • 6'
      Фресе Мартин успешно блокирует удар.
    • 5'
      Карлсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Силькеборг: 50%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 3'
      Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 2'
      Скьеллеруп Андреас сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Хансен Мадс левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 2'
      Пелле Мэттсон наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Мусонда Лубамба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Силькеборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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