Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

47' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Норшеланн пытается что-то создать.

43' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хансен Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Норшеланн начинает контратаку

42' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осман Ибрагим нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

39' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Норшеланн пытается что-то создать.

38' Норшеланн пытается что-то создать.

38' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Норшеланн пытается что-то создать.

35' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Удар от ворот произведет Силькеборг

34' Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Нагало Адамо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Нагало Адамо из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Норшеланн пытается что-то создать.

30' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Норшеланн пытается что-то создать.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Отличный командный гол!

25' Г О О О О О Л - Хансен Мадс из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хансен Мадс легко с этим справился!

25' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Норшеланн пытается что-то создать.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

24' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Карлсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

17' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хардер Конрад из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

14' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Норшеланн начинает контратаку

13' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Осман Ибрагим бьет ударом через себя, но Николай Ларсен блокирует удар!

13' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Команда Силькеборг сравняла счет! Игра продолжается!

6' ГОООООЛ - Пелле Мэттсон Силькеборг забивает ударом головой

5' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Хансен Мадс левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

2' Пелле Мэттсон наказан за толчок Свенссон Даниэль

1' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Силькеборг начинает с центра поля