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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Интер Милан
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 56
Интер Милан 100% (56)
X 0% (0)
Дженоа 0% (0)
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Интер Милан
Ничья
Дженоа
12.00
6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Дженоа

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

64.7%
20.6%
14.7%
22 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
16 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
4:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:3
СA
4:0
СA
0:4
СA
5:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
5:4
К
2:1
СA
0:1
СA
5:2
К
3:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:5
СA
0:2
К
3:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

48
22

Голов в среднем за матч

2.67
1.38

Среднее время на гол

33
65

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.63
0.72

Среднее время на гол

144
124

Всего голов

58
35

Голов в среднем за матч

1.71
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.88
Тюрам Маркус 10 0.38
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.35
Димарко Федерико 4 0.15
Фраттези Давиде 4 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.12
Мхитарян Генрих 2 0.08
Арнаутович Марко 2 0.08
Барелла Николо 2 0.08
Ачерби Франческо 2 0.08
Дармиан Маттео 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Бастони Алессандро 1 0.04
Биссекк Янн-Аурель 1 0.04
Аугусто Карлос 0 0
Санчес Алексис 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Аслани Кристьян 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.35
Ретеги Матео 6 0.23
Малиновский Руслан 3 0.12
Экубан Калеб 2 0.08
Дрэгушин Раду 2 0.08
Бани Маттиа 2 0.08
Френдруп Мортен 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 5 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Барелла Николо 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 7 1
Бани Маттиа 8 0
Малиновский Руслан 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Васкес Хоан 4 0
Сабелли Стефано 4 0
Ретеги Матео 4 0
Стротман Кевин 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
92% (12)
8% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
7
Интер Милан
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

32
15
Интер Милан
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Дженоа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

35
22

Голы по времени матча

Забито

33
12
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
5
15%
2
17%
1-15
4
12%
2
17%
16-30
9
27%
2
17%
31-45
4
12%
3
25%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
8
24%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90

Забито

32
17
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
13%
1
6%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
8
47%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
5
16%
2
12%
61-75
8
25%
2
12%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

65
29
30 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
9
14%
3
10%
1-15
7
11%
2
7%
16-30
14
22%
10
34%
31-45
11
17%
7
24%
46-60
8
12%
3
10%
61-75
16
25%
4
14%
76-90

Пропущено

14
30
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 20
0
0%
3
10%
1-15
3
21%
5
17%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
4
29%
3
10%
46-60
4
29%
3
10%
61-75
0
0%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0
Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0
Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0

Результаты матчей

Интер Милан
Дженоа

Точный счет

4:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

4:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
4
7 раз 27%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
4
9
5
8
2.5
1
12
5
8
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
3
10
6
7
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
1.5
Больше Меньше
7
19
11
15
2.5
1
25
9
17
3.5
1
25
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.

    Главный судья: Айрольди Джованни

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    • Прогнозы 56
    Интер Милан 100% (56)
    X 0% (0)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Дженоа
    12.00
    6.10
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    5.90
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Дженоа

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (56)
    Ничья
    0% (0)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.85% (19)
    Меньше
    64.15% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    26.42% (14)
    Нет
    73.58% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    50% (28)
    2:1 Интер Милан
    17.9% (10)
    1:0 Интер Милан
    10.7% (6)
    3:1 Интер Милан
    7.1% (4)
    3:0 Интер Милан
    7.1% (4)
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