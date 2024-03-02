Тур: 27. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Айрольди Джованни
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Дженоа
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
64.7%
20.6%
14.7%
22 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
16 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
22
Голов в среднем за матч
2.67
1.38
Среднее время на гол
33
65
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.63
0.72
Среднее время на гол
144
124
Всего голов
58
35
Голов в среднем за матч
1.71
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
87
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.88
|Тюрам Маркус
|10
|0.38
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.35
|Димарко Федерико
|4
|0.15
|Фраттези Давиде
|4
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.12
|Мхитарян Генрих
|2
|0.08
|Арнаутович Марко
|2
|0.08
|Барелла Николо
|2
|0.08
|Ачерби Франческо
|2
|0.08
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.04
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Санчес Алексис
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.35
|Ретеги Матео
|6
|0.23
|Малиновский Руслан
|3
|0.12
|Экубан Калеб
|2
|0.08
|Дрэгушин Раду
|2
|0.08
|Бани Маттиа
|2
|0.08
|Френдруп Мортен
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|5
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Бани Маттиа
|8
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Васкес Хоан
|4
|0
|Сабелли Стефано
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Стротман Кевин
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
92% (12)
8% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Интер Милан
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
32
15
Интер Милан
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Дженоа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
35
22
Голы по времени матча
Забито
33
12
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
5
15%
2
17%
1-15
4
12%
2
17%
16-30
9
27%
2
17%
31-45
4
12%
3
25%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
8
24%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
Забито
32
17
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
13%
1
6%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
8
47%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
5
16%
2
12%
61-75
8
25%
2
12%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
65
29
30 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
9
14%
3
10%
1-15
7
11%
2
7%
16-30
14
22%
10
34%
31-45
11
17%
7
24%
46-60
8
12%
3
10%
61-75
16
25%
4
14%
76-90
Пропущено
14
30
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 20
0
0%
3
10%
1-15
3
21%
5
17%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
4
29%
3
10%
46-60
4
29%
3
10%
61-75
0
0%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0
Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1
Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0
Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0
Результаты матчей
Интер Милан
Дженоа
Точный счет
4:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
4:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
4
7 раз 27%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
49
58
112
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
310
67
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
719
1115
125
917
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|6.
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 32
|44
|7.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|39 - 30
|41
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 25
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|32 - 54
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|11 (6)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Дженоа
Исход игры
Интер Милан
100% (56)
Ничья
0% (0)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.85% (19)
Меньше
64.15% (34)
Обе команды забьют
Да
26.42% (14)
Нет
73.58% (39)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
50% (28)
2:1 Интер Милан
17.9% (10)
1:0 Интер Милан
10.7% (6)
3:1 Интер Милан
7.1% (4)
3:0 Интер Милан
7.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!