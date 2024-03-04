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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Шеффилд Юнайтед
0:6
Второй тайм: 90+'
Арсенал
0'
0:1
5' Гол
Эдегор Мартин
0:2
13' Гол в свои ворота
Богл Джейден
0:3
15' Гол
Мартинелли Габриэл
0:4
25' Гол
Хаверц Кай
29' Желтая карточка
Богл Джейден
0:5
39' Гол
Райс Деклан
0:6
58' Гол
Уайт Бен

Ход матча

5'
0:1
Эдегор Мартин
13'
0:2
Богл Джейден
15'
0:3
Мартинелли Габриэл
(Кивёр Якуб)
17'
Осборн Бен
Норвуд Оливер
 
25'
0:4
Хаверц Кай
(Мартинелли Габриэл)
29'
Богл Джейден
 
39'
0:5
Райс Деклан
(Сака Букайо)
46'
 
Виейра Фабиу
Сака Букайо
46'
Брукс Эндри
Дэвис Том
 
46'
Осула Вильям
Макбарни Оливер
 
46'
Бэлдок Джордж
Макати Джон
 
58'
0:6
Уайт Бен
(Хаверц Кай)
64'
Арбластер Олли
Ахмедходжич Анел
 
65'
 
Жезус Габриэль
Мартинелли Габриэл
65'
 
Парти Томас
Жоржиньо
65'
 
Седрик Соареш
Уайт Бен
74'
 
Троссар Леандро
Райс Деклан

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 113 Количество передач 451
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 145
Шеффилд Юнайтед 3.4% (5)
X 1.4% (2)
Арсенал 95.2% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шеффилд Юнайтед
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
22
Дэвис
Том
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
28
Макати
Джон
9
Макбарни
Оливер
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
Шеффилд Юнайтед
4-3-2-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Арсенал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КC
6:0
КC
0:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.15
Арчер Камерон 4 0.15
Макати Джон 3 (1) 0.11
Хамер Густаво 2 0.07
Бреретон Бен 2 0.07
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Богл Джейден 1 0.04
Винисиус Соуза 1 0.04
Норвуд Оливер 1 (1) 0.04
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Осборн Бен 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.48
Хаверц Кай 7 (1) 0.26
Троссар Леандро 7 0.26
Эдегор Мартин 6 (2) 0.22
Мартинелли Габриэл 6 0.22
Райс Деклан 5 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.19
Жезус Габриэль 4 0.15
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Кивёр Якуб 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 8 0
Богл Джейден 8 0
Робинсон Джек 7 0
Хамер Густаво 7 0
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Арсенал
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
4
Шеффилд Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Арсенал
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
2

Упущенные победы

4
32
Шеффилд Юнайтед
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Арсенал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

15
36

Голы по времени матча

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
29%
7
25%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
29%
6
21%
61-75
6
43%
6
21%
76-90

Пропущено

34
11
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
9%
2
18%
1-15
9
26%
3
27%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
4
36%
46-60
4
12%
1
9%
61-75
8
24%
1
9%
76-90

Забито

9
32
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
11%
4
13%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
1
11%
3
9%
31-45
1
11%
6
19%
46-60
2
22%
6
19%
61-75
2
22%
9
28%
76-90

Пропущено

31
14
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
2
14%
1-15
6
19%
3
21%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
5
16%
3
21%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
8
26%
4
29%
76-90

Забито

23
60
8 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 37
6 Забивали первыми 18
11 Не забивали 3
1
4%
7
12%
1-15
2
9%
6
10%
16-30
5
22%
10
17%
31-45
1
4%
10
17%
46-60
6
26%
12
20%
61-75
8
35%
15
25%
76-90

Пропущено

65
25
28 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 16
7
11%
4
16%
1-15
15
23%
6
24%
16-30
6
9%
2
8%
31-45
10
15%
7
28%
46-60
11
17%
1
4%
61-75
16
25%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Арсенал

Точный счет

0:5
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
23
3
6
20
1.5
17
9
1
25
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 6:0 Заявка 27 19 4 4 68 - 23 61
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 14 2 11 37 - 39 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 26 8 7 11 36 - 48 31
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 26 5 5 16 38 - 55 20
19.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:6 Заявка 27 3 4 20 22 - 72 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 6:0 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:6 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 6:0 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:6 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Последовал верховой заброс на Жезуса, но нападающий до мяча не добрался. 
  • 90'
    На своей половине двигает мяч "Арсенал", не стремясь идти вперед.
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавлено ко второму тайму.
  • 89'
    Троссар получил мяч на левом фланге, но потерял его в борьбе с двумя соперниками. 
  • 88'
    Салиба завалил соперника на газон на своей половине поля, однако арбитр посчитал, что все было в рамках правил.
  • Офсайд
    87'
    Жезус пошел в обыгрыш на нескольких игроков в штрафной "Шеффилда", но перед этим угодил в офсайд.
  • 86'
    Получился интересный скрытный пас на Жезуса, который принял мяч внутри чужой штрафной, но не смог придумать, что с ним делать дальше. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Хамер нарушил правила на Эдегоре на своей половине поля. 
  • 83'
    Богл ворвался в штрафную "Арсенала" и шведой попытался пробить в дальний угол, но мяч прошел далеко от цели.
  • Опасный момент
    82'
    Жезус получил мяч на краю штрафной, легко убрал защитника и по красивой траектории пустил мяч в дальний угол, однако Грбич потащил!
  • 81'
    Осула подхватил мяч в центре поля и добежал почти до чужой штрафной, откуда нанес удар, однако мяч свалился у него с ноги и улетел на трибуны. 
  • 80'
    Жезус оказался один перед воротами соперника, но немного не дотянулся до мяча после верховой подачи. 
  • 78'
    Кивёр выиграл верховое единоборство и головой пробил по воротам, но мяч прошел над перекладиной. 
  • 77'
    "Шеффилд" смог выбить мяч из своей зоны после подачи "Арсенала" от угла поля.
  • 76'
    Последовала подача от угла поля, но судья попросил повторить, а во время паузы провел беседу с игроками, которые слишком активно вели себя в штрафной площади. 
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    • Угловой
      75'
      Жезус не смог прострелить вдоль ворот "Шеффилда", но заработал угловой удар.
    • 74'
      Троссар пошел в атаку по левому краю, но не смог обыграть двоих соперников. 
    • Замена
      73'
      Замена в составе "Арсенала": Вместо Райса на поле вышел Троссар.
    • Офсайд
      71'
      Очень легко "Арсенал" сейчас вскрыл оборону хозяев, но был зафиксирован офсайд. 
    • 70'
      Значительно упали скорости в матче, но "Арсенал" продолжает все контролировать на поле. 
    • 69'
      Эдегор пытался обыграть соперника и войти в штрафную "Шеффилда", но слишком далеко отпустил мяч.
    • Офсайд
      68'
      Длинный заброс последовал на правый фланг, где Седрик забрался в положение вне игры.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Арсенала": Вместо Жоржиньо и Уайта на поле вышли Патри и Седрик.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Арсенала": Вместо Мартинелли на поле вышел Жезус.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Вместо Ахмедходжича на поле вышел Арбластер.
    • Травма, повреждение
      63'
      Мартинелли прилег на газон и держится на ногу. "Арсенал" сразу стал готовить замену. 
    • 62'
      Бэлдок смог ускользнуть от соперника на правом фланге и прострелил в штрафную, где мяч забрал Райя.
    • 61'
      Серия рикошетов была в штрафной "Шеффилда" после подачи "Арсенала" от угла поля, в ходе которой мяч вышел в аут.
    • Угловой
      60'
      Мартинелли хотел уйти от защитника на входе в штрафную, но по итогу заработал угловой. 
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:6!!!  Уайт!!!
      Хаверц получил мяч внутри штрафной "Шеффилда" и покатил назад на Уайта, который подработал мяч и мощно зарядил по воротам, сделав счет 6:0 в пользу "канониров"!
    • 58'
      Хаверц подыграл пяткой на Райса, но тот не смог обработать мяч и войти в чужую штрафную.
    • 56'
      "Арсенал" продолжает полностью контролировать игру, но впереди уже нет того азарта, какой был в первом тайме. Неудивительно, ведь счет позволяет играть, особо не напрягаясь. 
    • 55'
      Мартинелли ушел от защитника и с угла штрафной выполнил аккуратный заброс на ворота "Шеффилда", но защитники выбили мяч из своей зоны.
    • 54'
      Мартинелли получил неудобную передачу внутри чужой штрафной, которую не смог обработать, хотя перед ним никого не было. 
    • 53'
      Райс решил пробить со штрафного в ближний угол, но удар у него не получится, и мяч достался вратарю. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Хаверц заработал стандарт вблизи штрафной площади "Шеффилда". 
    • 51'
      Мартинелли чуть не ушел от Ахмедходжича, но в последний момент защитник смог оставить соперника. 
    • 50'
      Брукс пошел в дриблинг сразу на троих игроков "Арсенала", но ожидаемо потерял мяч.
    • Травма, повреждение
      49'
      Мартинелли пострадал в одном из эпизодов, но после оказанной помощи смог продолжить игру.
    • Замена
      48'
      Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Вместо Дэвиса и Макбарни на поле вышли Брукс и Осула.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Вместо Макати на поле вышел Бэлдок.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Арсенала": Вместо Сака на поле вышел Виейра.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 45'
      Длинный заброс последовал в сторону ворот "Арсенала", но Салиба перекусил атаку.
    • 45'
      20 на 80 — владение мячом в пользу "Арсенала" в процентном соотношении. 
    • Офсайд
      45'
      Эдегор забрался в положение вне игры.
    • 45'
      Продолжают гости катать мяч на половине поля "Шеффилда", а хозяева продолжают просто держать зоны.
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут добавлено к первому тайму. 
    • 44'
      Несмотря на то, что у "Арсенала" легко получается проводить атаки через фланги, "канониры" пытаются прорваться по центру, где у них не так серьезно получается угрожать воротам. 
    • 43'
      Переместились хозяева на половину поля "Арсенала", но не смогли там закрепиться. Очень много ошибок. 
    • Угловой
      42'
      Разыграли стандарт гости. После серии передач Сака решил пробить с дальней дистанции, но круглый прилетел к вратарю. 
    • 41'
      Эдегор получил мяч на линии штрафной и решил пойти в дриблинг, обыграл нескольких соперников, после покатил на партнера, но заработал угловой. 
    • 40'
      Отметим, что пока никто у "Арсенала" не оформил дубль, хотя забито уже пять мячей. Все голы на счету разных футболистов. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:5!!! Райс!!!
      Сака принял мяч ну углу штрафной, легко ушел от Осборна и покатил в центр на Райса, который в касание отправил круглого в сетку!
    • 37'
      У "Арсенала" к данной минуте 28 касаний в чужой штрафной площади, у "Шеффилд Юнайтед" - ни одного. 
    • 36'
      Эдегор получил мяч на линии штрафной, но не получилось у него нанести хороший плотный удар. 
    • Угловой
      35'
      Мартинелли ворвался в чужую штрафную, получил передачу от Жоржиньо и пробил с неудобной ноги, но вратарь на месте. Угловой. 
    • 34'
      "Клинки" даже не стараются отобрать мяч у "Арсенала" и просто поджидают ошибки соперника. 
    • 32'
      "Арсенал" катает мяч вокруг штрафной "Шеффилда", но пока не может найти новую свободную зону.
    • Фол, нарушение
      31'
      Макабрни потянул за футболку Жоржиньо, но в этом эпизоде арбитр не стал показывать желтую карточку и ограничился устным предупреждением. 
    • 30'
      Не получилось у "Арсенала" создать опасный момент со стандартного положения. После подачи мяч был выбит из штрафной хозяев. 
    • Желтая карточка
      29'
      Богл получил желтую карточку после жесткого стыка с Эдегором.
    • 28'
      "Арсенал" не выпускает "Шеффилд" с их половины поля. Очень низко обороняются "клинки", но и это им сегодня не помогает.
    • Офсайд
      26'
      Макбарни убежал один на один с вратарем "Арсенала", но не смог его переиграть. После эпизода боковой зафиксировал положение вне игры.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! Хаверц!!!
      А вот теперь Хаверц не промахнулся! Немец вместе с Мартинелли отобрал мяч на чужой половине поля, после чего ворвался в чужую штрафную и точным ударом отправил мяч в дальний угол!
    • 24'
      Подача пошла на линию штрафной "Арсенала", где никто не хозяев не смог добраться до мяча.
    • 23'
      Серию ошибок в своей штрафной совершили "клинки", после которых мяч отскочил к Хаверцу. Кай не стал долго думать и пробил, но удар у него не получился, так как тяжело было подстроиться под мяч.
    • Опасный момент
      21'
      Райс нанес резкий удар с дальней дистанции, но Грбич не позволил "Арсеналу" довести счет до неприличного! 
    • 20'
      Макати сместился с фланга в центр и попробовал пробить по воротам, но мяч свалился у него с ноги и улетел далеко за пределы поля.
    • 19'
      Длинный заброс последовал в сторону ворот "Арсенала", где Салиба без проблем разобрался в ситуации.
    • Дождь
      18'
      Стоит сказать, что сильный дождь льет в Шеффилде. Сегодня он играет против хозяев поля.
    • 17'
      Болельщики "Шеффилда" начали покидать стадион...
    • Замена
      16'
      Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Вместо Норвуда на поле вышел Осборн.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Мартинелли!!!
      "Арсенал" громит "Шеффилд" уже к 15-й минуте матча! Мартинелли вошел в чужую штрафную, отыгрался в стенку с Кивёром и отправил мяч в сетку! Никто не смог помешать этим двоим сделать счет разгромным! 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Богл (автогол)!!!
      Сака легко ушел на фланге от защитника, ворвался в штрафную и покатил между ног голкиперу вдоль ворот, а на дальней штанге Богл пытался вынести мяч пяткой, но отправил его в свои ворота!
    • 13'
      Кивёр оказался с мячом перед штрафной "Шеффилда" и решил пробить с дальней дистанции, но попал в защитника. 
    • 12'
      Хаверц пошел в дриблинг, но не смог обыграть сразу двух соперников. При этом ему удалось отойти назад и сохранить мяч для "Арсенала".
    • 11'
      Мартинелли получил мяч на углу и штрафной и нашел передачей Сака, который с ходу попытался нанести удар, но попал в гущу защитников. 
    • 10'
      Длинный перевод последовал у "Арсенала" на правый фланг, где мяч не дошел до Сака. 
    • 9'
      Эдегор разыграл мяч с Сака, после чего получил обратную передачу, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной площади, однако не попал в створ. 
    • Угловой
      8'
      Первый угловой удар заработал "Арсенал".
    • 7'
      Не получается у хозяев выходить со своей половины поля через короткий пас - очень активно прессингует "Арсенал".
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эдегор!!!
      Райс ворвался в чужую штрафную и получил передачу от Мартинелли, после чего в касание перевел снаряд на линию вратарской, где Эдегор остался один и отправил мяч в сетку!
    • 4'
      Эдегор пострадал в одном из эпизодов, но спустя время смог подняться на газон.
    • Штанга
      3'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Опаснейший момент создают гости в самом начале встречи! Сака с острого угла угодил в перекладину, а Райс не смог переиграть голкипера на добивании!
    • 2'
      "Арсенал" сразу попытался провести атаку по левому флангу, но защитники хозяев заблокировали развитие атаки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!