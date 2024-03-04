Получился интересный скрытный пас на Жезуса, который принял мяч внутри чужой штрафной, но не смог придумать, что с ним делать дальше.

Жезус пошел в обыгрыш на нескольких игроков в штрафной "Шеффилда", но перед этим угодил в офсайд.

Салиба завалил соперника на газон на своей половине поля, однако арбитр посчитал, что все было в рамках правил.

Троссар получил мяч на левом фланге, но потерял его в борьбе с двумя соперниками.

На своей половине двигает мяч "Арсенал", не стремясь идти вперед.

Последовал верховой заброс на Жезуса, но нападающий до мяча не добрался.

Последовала подача от угла поля, но судья попросил повторить, а во время паузы провел беседу с игроками, которые слишком активно вели себя в штрафной площади.

"Шеффилд" смог выбить мяч из своей зоны после подачи "Арсенала" от угла поля.

Кивёр выиграл верховое единоборство и головой пробил по воротам, но мяч прошел над перекладиной.

Жезус оказался один перед воротами соперника, но немного не дотянулся до мяча после верховой подачи.

Осула подхватил мяч в центре поля и добежал почти до чужой штрафной, откуда нанес удар, однако мяч свалился у него с ноги и улетел на трибуны.

Жезус получил мяч на краю штрафной, легко убрал защитника и по красивой траектории пустил мяч в дальний угол, однако Грбич потащил!

Богл ворвался в штрафную "Арсенала" и шведой попытался пробить в дальний угол, но мяч прошел далеко от цели.

Хамер нарушил правила на Эдегоре на своей половине поля.

Замена в составе "Арсенала": Вместо Жоржиньо и Уайта на поле вышли Патри и Седрик.

Длинный заброс последовал на правый фланг, где Седрик забрался в положение вне игры.

Эдегор пытался обыграть соперника и войти в штрафную "Шеффилда", но слишком далеко отпустил мяч.

Значительно упали скорости в матче, но "Арсенал" продолжает все контролировать на поле.

Очень легко "Арсенал" сейчас вскрыл оборону хозяев, но был зафиксирован офсайд.

Троссар пошел в атаку по левому краю, но не смог обыграть двоих соперников.

Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Вместо Дэвиса и Макбарни на поле вышли Брукс и Осула.

Мартинелли пострадал в одном из эпизодов, но после оказанной помощи смог продолжить игру.

Брукс пошел в дриблинг сразу на троих игроков "Арсенала", но ожидаемо потерял мяч.

Мартинелли чуть не ушел от Ахмедходжича, но в последний момент защитник смог оставить соперника.

Райс решил пробить со штрафного в ближний угол, но удар у него не получится, и мяч достался вратарю.

Мартинелли получил неудобную передачу внутри чужой штрафной, которую не смог обработать, хотя перед ним никого не было.

Мартинелли ушел от защитника и с угла штрафной выполнил аккуратный заброс на ворота "Шеффилда", но защитники выбили мяч из своей зоны.

"Арсенал" продолжает полностью контролировать игру, но впереди уже нет того азарта, какой был в первом тайме. Неудивительно, ведь счет позволяет играть, особо не напрягаясь.

Хаверц подыграл пяткой на Райса, но тот не смог обработать мяч и войти в чужую штрафную.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:6!!! Уайт!!! Хаверц получил мяч внутри штрафной "Шеффилда" и покатил назад на Уайта, который подработал мяч и мощно зарядил по воротам, сделав счет 6:0 в пользу "канониров"!

Мартинелли хотел уйти от защитника на входе в штрафную, но по итогу заработал угловой.

Серия рикошетов была в штрафной "Шеффилда" после подачи "Арсенала" от угла поля, в ходе которой мяч вышел в аут.

Бэлдок смог ускользнуть от соперника на правом фланге и прострелил в штрафную, где мяч забрал Райя.

Мартинелли прилег на газон и держится на ногу. "Арсенал" сразу стал готовить замену.

Первый тайм

— Перерыв!

45' Длинный заброс последовал в сторону ворот "Арсенала", но Салиба перекусил атаку.

45' 20 на 80 — владение мячом в пользу "Арсенала" в процентном соотношении.

45' Эдегор забрался в положение вне игры.

45' Продолжают гости катать мяч на половине поля "Шеффилда", а хозяева продолжают просто держать зоны.

45' Пять минут добавлено к первому тайму.

44' Несмотря на то, что у "Арсенала" легко получается проводить атаки через фланги, "канониры" пытаются прорваться по центру, где у них не так серьезно получается угрожать воротам.

43' Переместились хозяева на половину поля "Арсенала", но не смогли там закрепиться. Очень много ошибок.

42' Разыграли стандарт гости. После серии передач Сака решил пробить с дальней дистанции, но круглый прилетел к вратарю.

41' Эдегор получил мяч на линии штрафной и решил пойти в дриблинг, обыграл нескольких соперников, после покатил на партнера, но заработал угловой.

40' Отметим, что пока никто у "Арсенала" не оформил дубль, хотя забито уже пять мячей. Все голы на счету разных футболистов.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:5!!! Райс!!!

Сака принял мяч ну углу штрафной, легко ушел от Осборна и покатил в центр на Райса, который в касание отправил круглого в сетку!

37' У "Арсенала" к данной минуте 28 касаний в чужой штрафной площади, у "Шеффилд Юнайтед" - ни одного.

36' Эдегор получил мяч на линии штрафной, но не получилось у него нанести хороший плотный удар.

35' Мартинелли ворвался в чужую штрафную, получил передачу от Жоржиньо и пробил с неудобной ноги, но вратарь на месте. Угловой.

34' "Клинки" даже не стараются отобрать мяч у "Арсенала" и просто поджидают ошибки соперника.

32' "Арсенал" катает мяч вокруг штрафной "Шеффилда", но пока не может найти новую свободную зону.

31' Макабрни потянул за футболку Жоржиньо, но в этом эпизоде арбитр не стал показывать желтую карточку и ограничился устным предупреждением.

30' Не получилось у "Арсенала" создать опасный момент со стандартного положения. После подачи мяч был выбит из штрафной хозяев.

29' Богл получил желтую карточку после жесткого стыка с Эдегором.

28' "Арсенал" не выпускает "Шеффилд" с их половины поля. Очень низко обороняются "клинки", но и это им сегодня не помогает.

26' Макбарни убежал один на один с вратарем "Арсенала", но не смог его переиграть. После эпизода боковой зафиксировал положение вне игры.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! Хаверц!!!

А вот теперь Хаверц не промахнулся! Немец вместе с Мартинелли отобрал мяч на чужой половине поля, после чего ворвался в чужую штрафную и точным ударом отправил мяч в дальний угол!

24' Подача пошла на линию штрафной "Арсенала", где никто не хозяев не смог добраться до мяча.

23' Серию ошибок в своей штрафной совершили "клинки", после которых мяч отскочил к Хаверцу. Кай не стал долго думать и пробил, но удар у него не получился, так как тяжело было подстроиться под мяч.

21' Райс нанес резкий удар с дальней дистанции, но Грбич не позволил "Арсеналу" довести счет до неприличного!

20' Макати сместился с фланга в центр и попробовал пробить по воротам, но мяч свалился у него с ноги и улетел далеко за пределы поля.

19' Длинный заброс последовал в сторону ворот "Арсенала", где Салиба без проблем разобрался в ситуации.

18' Стоит сказать, что сильный дождь льет в Шеффилде. Сегодня он играет против хозяев поля.

17' Болельщики "Шеффилда" начали покидать стадион...

16' Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Вместо Норвуда на поле вышел Осборн.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Мартинелли!!!

"Арсенал" громит "Шеффилд" уже к 15-й минуте матча! Мартинелли вошел в чужую штрафную, отыгрался в стенку с Кивёром и отправил мяч в сетку! Никто не смог помешать этим двоим сделать счет разгромным!

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Богл (автогол)!!!

Сака легко ушел на фланге от защитника, ворвался в штрафную и покатил между ног голкиперу вдоль ворот, а на дальней штанге Богл пытался вынести мяч пяткой, но отправил его в свои ворота!

13' Кивёр оказался с мячом перед штрафной "Шеффилда" и решил пробить с дальней дистанции, но попал в защитника.

12' Хаверц пошел в дриблинг, но не смог обыграть сразу двух соперников. При этом ему удалось отойти назад и сохранить мяч для "Арсенала".

11' Мартинелли получил мяч на углу и штрафной и нашел передачей Сака, который с ходу попытался нанести удар, но попал в гущу защитников.

10' Длинный перевод последовал у "Арсенала" на правый фланг, где мяч не дошел до Сака.

9' Эдегор разыграл мяч с Сака, после чего получил обратную передачу, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной площади, однако не попал в створ.

8' Первый угловой удар заработал "Арсенал".

7' Не получается у хозяев выходить со своей половины поля через короткий пас - очень активно прессингует "Арсенал".

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эдегор!!!

Райс ворвался в чужую штрафную и получил передачу от Мартинелли, после чего в касание перевел снаряд на линию вратарской, где Эдегор остался один и отправил мяч в сетку!

4' Эдегор пострадал в одном из эпизодов, но спустя время смог подняться на газон.

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Опаснейший момент создают гости в самом начале встречи! Сака с острого угла угодил в перекладину, а Райс не смог переиграть голкипера на добивании!

2' "Арсенал" сразу попытался провести атаку по левому флангу, но защитники хозяев заблокировали развитие атаки.