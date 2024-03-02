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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Шеффилд Юнайтед
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 52
Шеффилд Юнайтед 3.8% (2)
X 1.9% (1)
Арсенал 94.2% (49)
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Шеффилд Юнайтед
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Шеффилд Юнайтед
Арсенал

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Арсенал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КC
6:0
КC
0:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.15
Арчер Камерон 4 0.15
Макати Джон 3 (1) 0.12
Хамер Густаво 2 0.08
Бреретон Бен 2 0.08
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Богл Джейден 1 0.04
Винисиус Соуза 1 0.04
Норвуд Оливер 1 (1) 0.04
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Осборн Бен 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.5
Троссар Леандро 7 0.27
Хаверц Кай 6 (1) 0.23
Эдегор Мартин 5 (2) 0.19
Мартинелли Габриэл 5 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.19
Райс Деклан 4 0.15
Жезус Габриэль 4 0.15
Габриэль дос Сантос 3 0.12
Салиба Вильям 2 0.08
Зинченко Александр 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Кивёр Якуб 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 8 0
Робинсон Джек 7 0
Хамер Густаво 7 0
Богл Джейден 7 0
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Арсенал
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
4
Шеффилд Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Арсенал
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
2

Упущенные победы

4
32
Шеффилд Юнайтед
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Арсенал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

15
36

Голы по времени матча

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
29%
7
25%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
29%
6
21%
61-75
6
43%
6
21%
76-90

Пропущено

34
11
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
9%
2
18%
1-15
9
26%
3
27%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
4
36%
46-60
4
12%
1
9%
61-75
8
24%
1
9%
76-90

Забито

9
32
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
11%
4
13%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
1
11%
3
9%
31-45
1
11%
6
19%
46-60
2
22%
6
19%
61-75
2
22%
9
28%
76-90

Пропущено

31
14
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
2
14%
1-15
6
19%
3
21%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
5
16%
3
21%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
8
26%
4
29%
76-90

Забито

23
60
8 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 37
6 Забивали первыми 18
11 Не забивали 3
1
4%
7
12%
1-15
2
9%
6
10%
16-30
5
22%
10
17%
31-45
1
4%
10
17%
46-60
6
26%
12
20%
61-75
8
35%
15
25%
76-90

Пропущено

65
25
28 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 16
7
11%
4
16%
1-15
15
23%
6
24%
16-30
6
9%
2
8%
31-45
10
15%
7
28%
46-60
11
17%
1
4%
61-75
16
25%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Арсенал

Точный счет

0:5
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
23
3
6
20
1.5
17
9
1
25
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 26 11 6 9 40 - 46 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 Заявка 26 7 4 15 37 - 48 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26.9% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Шеффилд Юнайтед 3.8% (2)
    X 1.9% (1)
    Арсенал 94.2% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    18.00
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    8.20
    Реклама, betcity.ru
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    3.8% (2)
    Ничья
    1.9% (1)
    Арсенал
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    26.9% (14)
    0:2 Арсенал
    25% (13)
    0:3 Арсенал
    17.3% (9)
    1:3 Арсенал
    11.5% (6)
    0:1 Арсенал
    5.8% (3)
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    Шеффилд Юнайтед
    Арсенал
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