Тур: 27. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Позже
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.15
|Арчер Камерон
|4
|0.15
|Макати Джон
|3 (1)
|0.12
|Хамер Густаво
|2
|0.08
|Бреретон Бен
|2
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Винисиус Соуза
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|13 (4)
|0.5
|Троссар Леандро
|7
|0.27
|Хаверц Кай
|6 (1)
|0.23
|Эдегор Мартин
|5 (2)
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.19
|Нкетиа Эдди
|5
|0.19
|Райс Деклан
|4
|0.15
|Жезус Габриэль
|4
|0.15
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.12
|Салиба Вильям
|2
|0.08
|Зинченко Александр
|1
|0.04
|Уайт Бен
|1
|0.04
|Кивёр Якуб
|1
|0.04
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.04
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.04
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Робинсон Джек
|7
|0
|Хамер Густаво
|7
|0
|Богл Джейден
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|6
|0
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Арсенал
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
11
4
Шеффилд Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Арсенал
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
2
Упущенные победы
4
32
Шеффилд Юнайтед
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Арсенал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
15
36
Голы по времени матча
Забито
14
28
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
29%
7
25%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
29%
6
21%
61-75
6
43%
6
21%
76-90
Пропущено
34
11
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
9%
2
18%
1-15
9
26%
3
27%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
4
36%
46-60
4
12%
1
9%
61-75
8
24%
1
9%
76-90
Забито
9
32
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
11%
4
13%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
1
11%
3
9%
31-45
1
11%
6
19%
46-60
2
22%
6
19%
61-75
2
22%
9
28%
76-90
Пропущено
31
14
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
2
14%
1-15
6
19%
3
21%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
5
16%
3
21%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
8
26%
4
29%
76-90
Забито
23
60
8 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 37
6 Забивали первыми 18
11 Не забивали 3
1
4%
7
12%
1-15
2
9%
6
10%
16-30
5
22%
10
17%
31-45
1
4%
10
17%
46-60
6
26%
12
20%
61-75
8
35%
15
25%
76-90
Пропущено
65
25
28 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 16
7
11%
4
16%
1-15
15
23%
6
24%
16-30
6
9%
2
8%
31-45
10
15%
7
28%
46-60
11
17%
1
4%
61-75
16
25%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Точный счет
0:5
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
211
67
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
233
620
179
125
1016
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|40 - 46
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|10.
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|37 - 48
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.8% (2)
Ничья
1.9% (1)
Арсенал
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
44% (22)
Нет
56% (28)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
26.9% (14)
0:2 Арсенал
25% (13)
0:3 Арсенал
17.3% (9)
1:3 Арсенал
11.5% (6)
0:1 Арсенал
5.8% (3)
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