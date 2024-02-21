Тур: 1.
4:0
Второй тайм: 47'
0'
1:0
16' Гол в свои воротаАстанов Эльхан
2:0
26' ГолПромес Квинси
3:0
31' ГолПромес Квинси
4:0
45' ГолПромес Квинси
Ход матча
16'
1:0
26'
2:0
31'
3:0
45'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Урега ФабьенНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
История личных встреч
Спартак Москва
Астана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0
Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Астана 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0
Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1