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Тур: 1.
Спартак Москва
4:0
Второй тайм: 47'
Астана
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Астанов Эльхан
2:0
26' Гол
Промес Квинси
3:0
31' Гол
Промес Квинси
4:0
45' Гол
Промес Квинси

Ход матча

16'
Астанов Эльхан
1:0
26'
Промес Квинси
2:0
31'
Промес Квинси
3:0
45'
Промес Квинси
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Астана
5.30
3.80
1.51
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Спартак Москва
Астана

История личных встреч

Спартак Москва
Астана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:3
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0
Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Астана 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0
Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 4:0. С таким счётом "Спартак" выиграл вчера весь матч у клуба "Абдыш-Ата" и сегодня лишь первый тайм у "Астаны".
  • 3 гола - хет-трик!
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:0! Квинси Промес (хет-трик)!
    Вот это голище! С левого фланга стал Промес смещаться к центру и ахнул могучим ударом, в результате которого мяч опустился в ближнюю девятку.
  • Офсайд
    44'
    Манфред Угальде обрёл себя в положении "вне игры". Что-то немало стало офсайдов образовываться на футбольном поле в последние минуты.
  • 43'
    Марат Быстров не сразу поднялся, после того как ему на ногу наступил Хесус Медина. Не потребовалась медицинская помощь бывшему игроку "Ахмата".
  • 42'
    Первый матч после возобновления российского сезона московский "Спартак" проведёт 2 марта на выезде против санкт-петербургского "Зенита".
  • Офсайд
    41'
    Ещё один офсайд получается у "Астаны". Капитан казахстанской команды Марин Томасов оказывается в положении "вне игры".
  • Офсайд
    40'
    Забирает мяч Александр Максименко. И положение "вне игры" фиксируется у "Астаны". Несколько минут ещё остаётся провести командам на поле в первом тайме. 
  • 39'
    Осей Барнс, Усман Камара, Марин Томасов взаимодействуют перед чужой штрафной площадью. В итоге мяч далеко выносит Алексис Дуарте.
  • 38'
    "Больше сейчас игру ведёт астанинская команда, но испытывает она трудности с созданием голевых моментов у ворот московского "Спартака".
  • 37'
    Фабьен Урега простреливал у "Астаны" вдоль лицевой линии с левого полуфланга. Эльхан Астанов не добрался до мяча, и сфера прикатилась в перчатки Александра Максименко.
  • 36'
    Яннис Масурас выполнил с правого фланга слишком сильную подачу, но на дальнем фланге всё-таки сохранил мяч в пределах поля Марат Быстров.
  • Угловой
    35'
    Угловой удар на левом фланге у "Спартака", Виктор Мозес разыграл его. Потом последовала навесная передача с игры, и ничего опасного не получилось.
  • Опасный момент
    34'
    Хесус Медина с дальней дистанции приложился по воротам "Астаны" после передачи Данила Пруцева. Под перекладину мяч летел. Йосип Чондрич отразил этот удар, справился. Углового не будет.
  • 33'
    Хесус Медина снова искал своей длинной подачей справа с корнера Алексиса Дуарте. Тому за дальней штангой не удалось сохранить мяч в поле.
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    • Угловой
      32'
      Снова потеряли мяч на своей половине астанинцы, и теперь уже Манфреда Угальде выводили один на один с Йосипом Чондричем, но защитник номинальных гостей всё же успел вынести мяч на угловой. 
    • 2 гола - дубль!
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Квинси Промес (дубль)!
      Удачно Манфред Угальде в центральной трети поля отобрал мяч у Исламбека Куата, затем он отдал вперёд проникающий пас на Квинси Промеса, а тот без входа в штрафную площадь поразил левый нижний угол. 
    • 30'
      "Астана" сейчас владеет мячом в середине поля, спартаковцы позволяют ей это делать. Команда Абаскаля отрабатывает вариант игры вторым номером.
    • Угловой
      28'
      Заработанным правофланговым корнером не смогли воспользоваться астанинцы таким образом, чтобы организовать опасность у ворот московского "Спартака".
    • Опасный момент
      27'
      Усман Камара с левого фланга сделал передачу партнёру в правую сторону, после рикошета сферу подхватил Марин Томасов. Он сделал короткий пас на Фабьена Урегу, тот ударил в ближний угол, и Александр Максименко перевёл мяч на угловой.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Квинси Промес!
      Манфред Угальде сделал скидку головой на Виктора Мозеса, тот из центральной зоны отдал на левый полуфланг на Промеса, и Квинси на мастерстве упаковал мяч в дальний угол.
    • 25'
      Виктор Мозес принял решение пробить из-за пределов штрафной площади. Но опекался он конкретно, поэтому попытка Виктора быстро была накрыта.
    • 24'
      Осей Барнс делал доставку с правого фланга, потом обратная передача пошла у астанинцев, Марин Томасов сделал скидку, а Эльхан Астанов несильно пробил по воротам, и мяч забрал Александр Максименко.
    • Травма, повреждение
      22'
      Данил Пруцев пострадал в одном из эпизодов, и появились врачи на футбольном поле. Гильермо Абаскаль тем временем даёт указания другим своим подопечным.
    • 21'
      Неудачно действовали спартаковцы, упустили впереди мяч за лицевую линию. И белая машина проехала за воротами "Астаны". Дорога там располагается.
    • 20'
      "Спартак" контролирует мяч в середине поля. Посмотрим, как будет развиваться в дальнейшем позиционная атака "красно-белых".
    • 19'
      В товарищеских матчах большая текучка игроков - это нормальная история, тем более если спарринги проводятся каждый день.
    • 18'
      Произошли изменения в стартовом составе "Спартака". В частности, Александр Соболев вчера играл в старте. Ну и далее по списку...
    • 17'
      Достаточно быстро "Спартак" вышел вперёд в сегодняшнем матче. "Красно-белые" сегодня быстрее открыли счёт, чем вчера в игре с кыргызстанской командой "Абдыш-Ата".
    • Гол в свои ворота
      16'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0 Эльхан Астанов (в свои ворота)!
      Роман Зобнин заработал для "Спартака" штрафной удар на правом фланге, ведь уронил его Усман Камара. Со стандарта навесил Хесус Медина, Манфред Угальде поборолся на втором этаже с Эльханом Астановым, и мяч отправился в левый угол от игрока "Астаны".
    • Фол, нарушение
      15'
      Виктор Мозес нарушил правила в районе левого угла чужой штрафной площадки. Лежит на газоне в другой зоне Манфред Угальде после стыка с Маратом Быстровым. Уже поднимается.
    • 14'
      Кристофер Мартинс прошёл по правому флангу и прострелил в центр на Манфреда Угальде, который не сумел ногой попасть по мячу.
    • 13'
      Данил Пруцев на правом фланге атаке повзаимодействовал с Хесусом Мединой и не успел на передачу партнёра, поэтому мяч ушёл за лицевую линию.
    • 12'
      Спартаковцы подали штрафной удар с правого фланга в чужую штрафную площадь. Астанинцы выбили мяч, и тот укатился в аут.
    • Желтая карточка
      12'
      Нарушение правил со стороны "Астаны". Хесуса Медину уронили на газон на правом спартаковском фланге. Алекса Аманович сфолил на жёлтую карточку. 
    • 11'
      "Астана" отметилась только что ответной атакой. Марин Томасов получил передачу с левого фланга и нанёс почти с линии штрафной площади удар, который оказался заблокирован.
    • 10'
      Отбор совершил Кристофер Мартинс в середине поля, образовалась контратака "Спартака". Квинси Промес отдал влево на Виктора Мозеса, и застопорилась акция "красно-белых".
    • Судья
      8'
      Виктор Мозес продрался к лицевой линии на левом полуфланге и попытался выполнить прострельную передачу. Она была заблокирована. В итоге даже угловой не достался спартаковцам.
    • Фол, нарушение
      7'
      Виктор Мозес на левом фланге нападения подключил Даниила Хлусевича, чья подача пришлась на голову соперника. Вскоре Алексис Дуарте мелко нарушил правила на чужой половине поля.
    • 6'
      "Спартак" гораздо активнее смотрится в начале встречи. При благоприятном стечении обстоятельств "красно-белые" могли бы уже запросто вести в счёте.
    • Опасный момент
      5'
      Два подряд угловых исполнил "Спартак" с правого края. Во втором случае Хесус Медина высоко навесил на дальнюю штангу, где Алексис Дуарте головой переправил мяч в руки Йосипа Чондрича.
    • Опасный момент
      4'
      Момент! Промес опять опасно прикладывается! Напрямую со штрафного пробил Квинси в правый угол. Йосип Чондрич отразил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Штрафной удар для "Спартака" заработал Данил Пруцев. Завалили его на газон перед штрафной площадью "Астаны".
    • Опасный момент
      2'
      Квинси Промес после обыгрыша с Манфером Угальде, отдавшим ответный пас пяточкой, пробил с левого полуфланга с подступов к штрафной площади в дальний угол. Йосип Чондрич отвёл угрозу.
    • 2'
      "Спартак" играет в белых футболках, в красных трусах и в красных гетрах. У "Астаны" вся амуниция жёлтая.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграет с казахстанской "Астаной". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Астана
    5.30
    3.80
    1.51
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    Где смотреть матч Спартак Москва 4:0 Астана онлайн

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