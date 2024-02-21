Ещё один офсайд получается у "Астаны". Капитан казахстанской команды Марин Томасов оказывается в положении "вне игры".

Первый матч после возобновления российского сезона московский "Спартак" проведёт 2 марта на выезде против санкт-петербургского "Зенита".

Марат Быстров не сразу поднялся, после того как ему на ногу наступил Хесус Медина. Не потребовалась медицинская помощь бывшему игроку "Ахмата".

Манфред Угальде обрёл себя в положении "вне игры". Что-то немало стало офсайдов образовываться на футбольном поле в последние минуты.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:0! Квинси Промес (хет-трик)! Вот это голище! С левого фланга стал Промес смещаться к центру и ахнул могучим ударом, в результате которого мяч опустился в ближнюю девятку.

Свисток на перерыв. 4:0. С таким счётом "Спартак" выиграл вчера весь матч у клуба "Абдыш-Ата" и сегодня лишь первый тайм у "Астаны".

Хесус Медина снова искал своей длинной подачей справа с корнера Алексиса Дуарте. Тому за дальней штангой не удалось сохранить мяч в поле.

Хесус Медина с дальней дистанции приложился по воротам "Астаны" после передачи Данила Пруцева. Под перекладину мяч летел. Йосип Чондрич отразил этот удар, справился. Углового не будет.

Угловой удар на левом фланге у "Спартака", Виктор Мозес разыграл его. Потом последовала навесная передача с игры, и ничего опасного не получилось.

Яннис Масурас выполнил с правого фланга слишком сильную подачу, но на дальнем фланге всё-таки сохранил мяч в пределах поля Марат Быстров.

Фабьен Урега простреливал у "Астаны" вдоль лицевой линии с левого полуфланга. Эльхан Астанов не добрался до мяча, и сфера прикатилась в перчатки Александра Максименко.

"Больше сейчас игру ведёт астанинская команда, но испытывает она трудности с созданием голевых моментов у ворот московского "Спартака".

Осей Барнс, Усман Камара, Марин Томасов взаимодействуют перед чужой штрафной площадью. В итоге мяч далеко выносит Алексис Дуарте.

Забирает мяч Александр Максименко. И положение "вне игры" фиксируется у "Астаны". Несколько минут ещё остаётся провести командам на поле в первом тайме.

32' Снова потеряли мяч на своей половине астанинцы, и теперь уже Манфреда Угальде выводили один на один с Йосипом Чондричем, но защитник номинальных гостей всё же успел вынести мяч на угловой.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Квинси Промес (дубль)!

Удачно Манфред Угальде в центральной трети поля отобрал мяч у Исламбека Куата, затем он отдал вперёд проникающий пас на Квинси Промеса, а тот без входа в штрафную площадь поразил левый нижний угол.

30' "Астана" сейчас владеет мячом в середине поля, спартаковцы позволяют ей это делать. Команда Абаскаля отрабатывает вариант игры вторым номером.

28' Заработанным правофланговым корнером не смогли воспользоваться астанинцы таким образом, чтобы организовать опасность у ворот московского "Спартака".

27' Усман Камара с левого фланга сделал передачу партнёру в правую сторону, после рикошета сферу подхватил Марин Томасов. Он сделал короткий пас на Фабьена Урегу, тот ударил в ближний угол, и Александр Максименко перевёл мяч на угловой.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Квинси Промес!

Манфред Угальде сделал скидку головой на Виктора Мозеса, тот из центральной зоны отдал на левый полуфланг на Промеса, и Квинси на мастерстве упаковал мяч в дальний угол.

25' Виктор Мозес принял решение пробить из-за пределов штрафной площади. Но опекался он конкретно, поэтому попытка Виктора быстро была накрыта.

24' Осей Барнс делал доставку с правого фланга, потом обратная передача пошла у астанинцев, Марин Томасов сделал скидку, а Эльхан Астанов несильно пробил по воротам, и мяч забрал Александр Максименко.

22' Данил Пруцев пострадал в одном из эпизодов, и появились врачи на футбольном поле. Гильермо Абаскаль тем временем даёт указания другим своим подопечным.