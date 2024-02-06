Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Кейрос ДуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
-
Главный тренер: Пикущак Игорь
История личных встреч
Зенит
Ноа Ереван
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1
Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Аль-Вакра - Ноа Ереван 0:1 СК Катар - Ноа Ереван 0:3 Аль-Шахания - Ноа Ереван 0:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 0:2
Ноа Ереван - Ван 3:1 Ноа Ереван - Вест Армения 5:1 Пюник - Ноа Ереван 3:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 1:0 Арарат - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Алашкерт 4:2 Ширак - Ноа Ереван 0:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 3:0 Ван - Ноа Ереван 0:2 Вест Армения - Ноа Ереван 2:4 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 4:3 Ноа Ереван - Арарат 3:0 Алашкерт - Ноа Ереван 3:1 Ноа Ереван - Ширак 4:0