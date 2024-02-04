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Тур: 1.
Зенит
 
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Ноа Ереван

История личных встреч

Зенит
Ноа Ереван

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1
Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Аль-Вакра - Ноа Ереван 0:1 СК Катар - Ноа Ереван 0:3 Аль-Шахания - Ноа Ереван 0:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 0:2
Ноа Ереван - Ван 3:1 Ноа Ереван - Вест Армения 5:1 Пюник - Ноа Ереван 3:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 1:0 Арарат - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Алашкерт 4:2 Ширак - Ноа Ереван 0:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 3:0 Ван - Ноа Ереван 0:2 Вест Армения - Ноа Ереван 2:4 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 4:3 Ноа Ереван - Арарат 3:0 Алашкерт - Ноа Ереван 3:1 Ноа Ереван - Ширак 4:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ноа Ереван от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.



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