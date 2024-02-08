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Тур: 1.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 35
Шабаб Аль-Ахли Дубай 8.6% (3)
X 17.1% (6)
Спартак Москва 74.3% (26)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 1:2 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1
Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Эмирейтс 7:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Наср Дубай 3:3 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Абу-Даби 3:1 Аль Батаех - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вехдат 3:0 Хатта - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:5 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ирони Тибериас 1:1 Вождовац - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.4% пользователей.
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    • Прогнозы 35
    Шабаб Аль-Ахли Дубай 8.6% (3)
    X 17.1% (6)
    Спартак Москва 74.3% (26)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва

    Исход игры
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
    8.3% (3)
    Ничья
    16.7% (6)
    Спартак Москва
    75% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (22)
    Меньше
    33.33% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    44.4% (16)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    0:2 Спартак Москва
    8.3% (3)
    1:3 Спартак Москва
    5.6% (2)
    0:1 Спартак Москва
    5.6% (2)
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