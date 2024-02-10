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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Панетоликос
1:0
Второй тайм: 81'
Атромитос
0'
21' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
23' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:0
24' Гол
Карелис Никос
30' Красная карточка
Ойконому Мариос
45' Желтая карточка
Nikola Stajic
52' Желтая карточка
Карелис Никос
74' Желтая карточка
Камара Агибу
76' Желтая карточка
Гонсалес Эдер

Ход матча

21'
 
Цавелас Георгиос
23'
Младен Себастьян
 
24'
Карелис Никос
(Facundo Perez)
1:0
30'
Ойконому Мариос
 
36'
Малис Александрос
Хацитеодоридис Илиас
 
45'
Nikola Stajic
 
46'
 
Камара Агибу
Dimitrios Tsakmakis
52'
Карелис Никос
 
68'
 
Вергос Николаос
Юбитана Дензель
68'
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
 
69'
Льявас Георгиос
Серхио Диас
 
74'
 
Камара Агибу
75'
Хуанпи Аньор
Харис Мавриас
 
76'
Цигарас Ангелос
Facundo Perez
 
76'
 
Гонсалес Эдер
77'
 
Тримматис Антонис
Де Бок Лоренс
77'
 
Диркс Тюр
Робай Гаэтан
78'
 
Nicolaos Athanasiou
Кивракидис Кириакос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Атромитос
2.45
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3.20
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6.80
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Все Коэффициенты
32
Стергиакис
Антонис
6
Ойконому
Мариос
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
35
Харис
Мавриас
14
Дуарте
Фредерику
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
33
Цавелас
Георгиос
44
Dimitrios
Tsakmakis
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
11
Юбитана
Дензель
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
Панетоликос
3-5-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
Атромитос

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:2
ТМК
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:3
С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Среднее время на гол

65
62

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.25
1.16

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

72
77

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.18
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.14
Льявас Георгиос 2 0.09
Шенгелия Леван 2 0.09
Дуарте Фредерику 2 0.09
Дуарте Бруно 2 0.09
Карелис Никос 1 0.05
Харис Мавриас 1 0.05
Хацитеодоридис Илиас 1 0.05
Малис Александрос 1 0.05
Franco Baldassarra 1 0.05
Facundo Perez 0 0
Хуанпи Аньор 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.23
Робай Гаэтан 4 0.18
Вергос Николаос 4 (1) 0.18
Юбитана Дензель 2 0.09
Гонсалес Эдер 2 0.09
Валенсия Диего 2 (1) 0.09
Lucas Acevedo 2 0.09
Куэн Андреас 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 0.05
Камара Агибу 1 0.05
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 6 1
Дуарте Бруно 7 0
Младен Себастьян 6 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Nikola Stajic 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 6 0
Камара Агибу 6 0
Де Бок Лоренс 4 1
Lucas Acevedo 4 1
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Юбитана Дензель 4 0
Dimitrios Tsakmakis 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Гонсалес Эдер 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Атромитос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Атромитос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

2
14
Панетоликос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Атромитос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
6
35%
2
8%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
1
6%
9
36%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
6
35%
5
20%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
25%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
6
43%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
15%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Пропущено

36
39
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
8
22%
4
10%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
5
14%
12
31%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
10
28%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2
ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2
Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0

Результаты матчей

Панетоликос
Атромитос

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
3
8
2
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
14
7
5
16
1.5
6
15
2
19
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 21 16 2 3 57 - 15 50
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 21 15 2 4 52 - 16 47
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 22 10 5 7 32 - 24 35
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Атромитос
 0:1 22 5 8 9 25 - 40 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 1:0 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 1:0 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 0:1 11 3 6 2 13 - 15 15
11.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 11 3 3 5 13 - 13 12
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:1 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 1:0 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Крисиума Матеус 2 5
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Nikola Stajic получил желтую карточку от судьи
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    Панетоликос
    Ничья
    Атромитос
    2.45
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    3.20
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    6.80
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