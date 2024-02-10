Тур: 22. Стадион: Панетоликос.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
23' Желтая карточкаМладен Себастьян
1:0
24' ГолКарелис Никос
30' Красная карточкаОйконому Мариос
45' Желтая карточкаNikola Stajic
52' Желтая карточкаКарелис Никос
74' Желтая карточкаКамара Агибу
75' Желтая карточкаГонсалес Эдер
90' Желтая карточкаСтергиакис Антонис
90'+9
Ход матча
21'
23'
24'
1:0
30'
45'
52'
74'
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
22
Серхио
Диас
26
Кунде
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуарте БруноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Камара АгибуНападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Панетоликос
Атромитос
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Среднее время на гол
65
62
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.25
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
72
77
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.18
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.14
|Льявас Георгиос
|2
|0.09
|Шенгелия Леван
|2
|0.09
|Дуарте Фредерику
|2
|0.09
|Дуарте Бруно
|2
|0.09
|Карелис Никос
|1
|0.05
|Харис Мавриас
|1
|0.05
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.05
|Малис Александрос
|1
|0.05
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Facundo Perez
|0
|0
|Хуанпи Аньор
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.23
|Робай Гаэтан
|4
|0.18
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.18
|Юбитана Дензель
|2
|0.09
|Гонсалес Эдер
|2
|0.09
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.09
|Lucas Acevedo
|2
|0.09
|Куэн Андреас
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.05
|Камара Агибу
|1
|0.05
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|6
|1
|Дуарте Бруно
|7
|0
|Младен Себастьян
|6
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|6
|0
|Камара Агибу
|6
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Атромитос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
2
14
Панетоликос
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Атромитос
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
6
20
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
6
35%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
1
6%
9
35%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
6
35%
5
19%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
25%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
6
43%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
14%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
6
29%
8
32%
76-90
Пропущено
36
40
19 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
8
22%
4
10%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
5
14%
12
30%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
10
28%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2
ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2
Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0
Результаты матчей
Панетоликос
Атромитос
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
5 раз 23%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
38
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
148
517
616
220
517
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Крисиума Матеус
|2 5
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8