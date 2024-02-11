Тур: 22. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
0:1
12' ГолКалцас Никос
14' Желтая карточкаГарсия Рубен
36' Вторая желтая карточкаГарсия Рубен
Ход матча
12'
0:1
14'
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
27
Станко
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Ламия
Астерас
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
0.9
Среднее время на гол
135
100
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.83
Среднее время на гол
100
108
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.81
0.88
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
110
102
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|7 (1)
|0.32
|Цилулис Сотирис
|4
|0.18
|Сливка Выкинтас
|3
|0.14
|Matias Acuna I
|3
|0.14
|Мартинес Рубен II
|3
|0.14
|Flosard Malci
|3
|0.14
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Давид Симон
|1
|0.05
|Амарал Педру
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Нуньес Кристофер
|1
|0.05
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|0.45
|Рехис Франсеск
|5 (1)
|0.23
|Калцас Никос
|4
|0.18
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.14
|Vasilios Mantzis
|2
|0.09
|Жуканович Эрвин
|2
|0.09
|Альварес Федерико
|1
|0.05
|Мунафо Хуан
|1
|0.05
|Dino Grozdanic
|1
|0.05
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|7
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Рехис Франсеск
|5
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|1
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Госс Шон
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Nikolaos Zouglis
|2
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
7
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
13
14
Ламия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Астерас
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
27%
4
27%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
5
36%
4
25%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
1
5%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
7
39%
76-90
Забито
29
31
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
6
21%
6
19%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
6
21%
6
19%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
5
15%
4
13%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
5
16%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
7
21%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2
ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2
Астерас
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0
Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2
Результаты матчей
Ламия
Астерас
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Ламия
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
46
47
28
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
47
55
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
156
813
912
318
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|22
|16
|3
|3
|57 - 15
|51
|2.
|22
|16
|2
|4
|55 - 16
|50
|3.
|0:0
|22
|14
|7
|1
|46 - 18
|49
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 24
|35
|6.
|1:0
|22
|10
|2
|10
|29 - 35
|32
|7.
|0:1
|22
|8
|6
|8
|29 - 34
|30
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|22
|5
|8
|9
|25 - 40
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|10
|2
|0
|30 - 3
|32
|2.
|0:0
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|7.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|13 - 15
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|6.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5