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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Ламия
0:1
Первый тайм: 43'
Астерас
0'
0:1
12' Гол
Калцас Никос
14' Желтая карточка
Гарсия Рубен
36' Вторая желтая карточка
Гарсия Рубен

Ход матча

12'
0:1
Калцас Никос
(Бартоло Хулиан)
14'
 
Гарсия Рубен
36'
 
Гарсия Рубен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Астерас
5.00
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Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
27
Станко
Калеб
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
6
Цандарис
Фанис
10
Карлитос
Карлос
70
Nikolaos
Grammatikakis
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
5
Яблонский
Евгений
69
Алагбе
Олуватобилоба
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
Ламия
4-4-1-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Астерас

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
0.9

Среднее время на гол

135
100

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.81
0.88

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

110
102

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 7 (1) 0.32
Цилулис Сотирис 4 0.18
Сливка Выкинтас 3 0.14
Matias Acuna I 3 0.14
Мартинес Рубен II 3 0.14
Flosard Malci 3 0.14
Лонго Самуэле 1 0.05
Давид Симон 1 0.05
Амарал Педру 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Нуньес Кристофер 1 0.05
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 10 (1) 0.45
Рехис Франсеск 5 (1) 0.23
Калцас Никос 4 0.18
Бартоло Хулиан 3 (1) 0.14
Vasilios Mantzis 2 0.09
Жуканович Эрвин 2 0.09
Альварес Федерико 1 0.05
Мунафо Хуан 1 0.05
Dino Grozdanic 1 0.05
Nikolaos Zouglis 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Паскуаль Андрес 0 0
Христопулос Яннис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 6 1
Пападопулос Кирьякос 7 0
Станко Калеб 5 0
Matias Acuna I 5 0
Сливка Выкинтас 4 0
Цандарис Фанис 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Амарал Педру 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 4 1
Жуканович Эрвин 5 0
Рехис Франсеск 5 0
Алагбе Олуватобилоба 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Гарсия Рубен II 2 1
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Госс Шон 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Nikolaos Zouglis 2 0
Яблонский Евгений 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
7
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

13
14
Ламия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Астерас
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
27%
4
27%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
5
36%
4
25%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
1
5%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
7
39%
76-90

Забито

29
31
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
6
21%
6
19%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
5
15%
4
13%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
5
16%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
7
21%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2
ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2
Астерас
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0
Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2

Результаты матчей

Ламия
Астерас

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Ламия
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
4
7
2
8
2.5
3
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
5
5
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
6
8
13
1.5
9
12
3
18
2.5
4
17
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 22 16 3 3 57 - 15 51
2.
Панатинаикос
 22 16 2 4 55 - 16 50
3.
АЕК
 0:0 22 14 7 1 46 - 18 49
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 22 10 5 7 32 - 24 35
6.
Астерас
 1:0 22 10 2 10 29 - 35 32
7.
Ламия
 0:1 22 8 6 8 29 - 34 30
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 22 5 8 9 25 - 40 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 22 3 8 11 20 - 41 17
13.
Кифисиас
 22 3 7 12 22 - 48 16
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 12 10 2 0 30 - 3 32
2.
АЕК
 0:0 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 0:1 11 5 2 4 16 - 14 17
7.
Астерас
 1:0 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 11 3 6 2 13 - 15 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 0:0 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 0:0 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 1:0 11 5 1 5 14 - 16 16
6.
Ламия
 0:1 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 11 3 3 5 13 - 13 12
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 7
Крисиума Матеус 2 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Астерас
5.00
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