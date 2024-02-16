Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошую попытку сделал Иробисо Кристиан Окечукву . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Мейхерс Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Беттаеб Адель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Rares Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Сэто Такаюки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Г О О О О Л - Rares Ispas забивает с левой ноги!

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Rares Ispas получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Папп Пол получил желтую карточку от судьи

21' Rares Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Stefan Stefanovici оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Stefan Stefanovici . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Хорошую попытку сделал Беттаеб Адель . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Julian Marchioni создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Иробисо Кристиан Окечукву . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола