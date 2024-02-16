Тур: 26. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Horia Mladinovici
1:1
Второй тайм: 69'
0'
21' Желтая карточкаПапп Пол
0:1
30' ГолRares Ispas
45' Желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
53' Желтая карточкаМейхерс Барт
1:1
60' ГолМуси Александру Мариан
66' Желтая карточкаБордеяну Михай
68' Желтая карточкаБуэнна Рашид
Ход матча
21'
30'
0:1
53'
66'
68'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
27
Rares
Ispas
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисНападающий
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кабран КевинНападающий
-
-
21 Allanzinho
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Политехника Яссы
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.23
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.19
|Муси Александру Мариан
|4
|0.15
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.15
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.27
|Харрисон Шейон
|5
|0.19
|Luis Phelipe
|3
|0.12
|Julian Marchioni
|2
|0.08
|Andrei Gheorghita
|2
|0.08
|Буш Сержиу
|2
|0.08
|Rares Ispas
|1
|0.04
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|8
|1
|Seniko Doua
|8
|0
|Мейхерс Барт
|7
|0
|Диоманде Исмаэль
|3
|1
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
7
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
85% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
5
9
Петролул Плоешти
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (5)
76% (19)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Политехника Яссы
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
15
19
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
47%
3
16%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 14
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
4
36%
7
37%
76-90
Забито
22
28
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
13 Не забивали 6
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
5
23%
4
14%
76-90
Пропущено
26
38
7 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
3
12%
4
11%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
2
8%
9
24%
31-45
4
15%
5
13%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
11
42%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Политехника Яссы
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
9 раз 36%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
57
211
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
75
211
57
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
187
718
718
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|2.
|25
|12
|9
|4
|43 - 27
|45
|3.
|25
|12
|6
|7
|43 - 25
|42
|4.
|25
|10
|8
|7
|37 - 31
|38
|5.
|25
|10
|7
|8
|34 - 35
|37
|6.
|25
|7
|13
|5
|31 - 26
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 31
|33
|8.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|9.
|1:1
|26
|6
|15
|5
|25 - 25
|33
|10.
|25
|7
|10
|8
|30 - 36
|31
|11.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|12.
|25
|9
|3
|13
|38 - 40
|30
|13.
|1:1
|26
|6
|10
|10
|28 - 40
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|29 - 40
|27
|15.
|25
|5
|4
|16
|17 - 36
|19
|16.
|25
|3
|10
|12
|25 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|10.
|1:1
|13
|4
|7
|2
|17 - 16
|19
|11.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|9.
|1:1
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|10.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|11.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9