Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Петролул Плоешти

89' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Буш Сержиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Carlos Jatoba на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' ШТАНГА! Так было близко к голу - Luca Mihai нанес удар в каркас ворот!

87' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Жаир получил желтую карточку от судьи

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Буэнна Рашид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Брату Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

74' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Хорошую попытку сделал Ишфан Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Папп Пол уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

70' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

70' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хорошую попытку сделал Папп Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Буэнна Рашид получил желтую карточку от судьи

66' Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи

66' Luca Mihai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Stefan Stefanovici . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Г О О О О Л - Муси Александру Мариан забивает с правой ноги!

60' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

56' Тодороски Тодор не смог попасть в створ ударом издали

55' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Мейхерс Барт получил желтую карточку от судьи

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Буэнна Рашид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бордеяну Михай пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем