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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Петролул Плоешти
2:1
Конец матча
Политехника Яссы
0'
21' Желтая карточка
Папп Пол
0:1
30' Гол
Rares Ispas
45' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
53' Желтая карточка
Мейхерс Барт
1:1
60' Гол
Муси Александру Мариан
66' Желтая карточка
Бордеяну Михай
68' Желтая карточка
Буэнна Рашид
85' Желтая карточка
Жаир
90' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
2:1
90' Гол
Бериша Альбин
90'+6
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
99
Муси
Александру
Мариан
12
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
5
Буэнна
Рашид
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
7
Беттаеб
Адель
8
Luca
Mihai
18
Stefan
Stefanovici
17
Харрисон
Шейон
Петролул Плоешти
Политехника Яссы

История личных встреч

Петролул Плоешти
Политехника Яссы

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:0
ЛI
2:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.23
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.19
Муси Александру Мариан 4 0.15
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.15
Будеску Константин 2 (1) 0.08
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Бериша Альбин 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Ишфан Александру 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.27
Харрисон Шейон 5 0.19
Luis Phelipe 3 0.12
Julian Marchioni 2 0.08
Andrei Gheorghita 2 0.08
Буш Сержиу 2 0.08
Rares Ispas 1 0.04
Carlos Jatoba 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Hamza Saghiri 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 8 1
Seniko Doua 8 0
Мейхерс Барт 7 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 3 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 6 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Luca Mihai 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
8
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
85% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

5
9
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (5)
73% (19)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Политехника Яссы
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

16
21
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
7
44%
4
19%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
22 Не забивали 15
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
4
36%
7
37%
76-90

Забито

24
29
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
13 Не забивали 6
3
13%
4
14%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
1
4%
5
17%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
6
25%
4
14%
76-90

Пропущено

27
40
8 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
3
11%
4
10%
1-15
3
11%
7
18%
16-30
2
7%
9
23%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
11
41%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Политехника Яссы

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
9 раз 35%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
19
7
8
18
1.5
7
19
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 0:0 26 12 10 4 43 - 27 46
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 25 10 7 8 34 - 35 37
6.
Германнштадт
 0:0 26 7 14 5 31 - 26 35
7.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
8.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
9.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
10.
УТА Арад
 25 7 10 8 30 - 36 31
11.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 25 5 4 16 17 - 36 19
16.
Ботошани
 25 3 10 12 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 0:0 13 7 3 3 26 - 17 24
4.
Германнштадт
 0:0 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 0:0 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
11.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 0:0 13 1 8 4 11 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
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