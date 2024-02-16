Тур: 26. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
96
Папо
Джейсон
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Опрут РаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Рапид Бухарест
Германнштадт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
67
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|8 (2)
|0.31
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.23
|Ионицэ Александру II
|5
|0.19
|Папо Джейсон
|5
|0.19
|Петрила Клаудиу
|4
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.12
|Borisav Burmaz
|3
|0.12
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Джокович Дамьян
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.27
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.27
|Янку Габриэль
|3
|0.12
|Ороиан Александру
|2
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.08
|Альхассан Баба
|2
|0.08
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
7
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
15
20
Рапид Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
14%
1
10%
1-15
3
11%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
3
11%
3
30%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
9
32%
2
20%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
20
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
24%
4
20%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
7
41%
1
5%
31-45
1
6%
8
40%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
45
30
25 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
8
18%
5
17%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
13
29%
3
10%
31-45
4
9%
11
37%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
11
24%
5
17%
76-90
Пропущено
25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
4
16%
1
4%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
7
28%
5
19%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
3
12%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1
Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Германнштадт
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
93
76
57
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
58
210
211
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
187
1411
916
718
322
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|2.
|0:0
|26
|12
|10
|4
|43 - 27
|46
|3.
|25
|12
|6
|7
|43 - 25
|42
|4.
|25
|10
|8
|7
|37 - 31
|38
|5.
|25
|10
|7
|8
|34 - 35
|37
|6.
|0:0
|26
|7
|14
|5
|31 - 26
|35
|7.
|26
|7
|14
|5
|26 - 25
|35
|8.
|25
|9
|6
|10
|35 - 31
|33
|9.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|10.
|25
|7
|10
|8
|30 - 36
|31
|11.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|12.
|25
|9
|3
|13
|38 - 40
|30
|13.
|25
|6
|9
|10
|29 - 40
|27
|14.
|26
|6
|9
|11
|28 - 41
|27
|15.
|25
|5
|4
|16
|17 - 36
|19
|16.
|25
|3
|10
|12
|25 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|4.
|0:0
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|0:0
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|9.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|0:0
|13
|1
|8
|4
|11 - 16
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9