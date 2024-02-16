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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 19'
Германнштадт
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Германнштадт
1.85
3.55
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5.10
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Все Коэффициенты
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
88
Джокович
Дамьян
23
Албу
Кристиан
96
Папо
Джейсон
11
Borisav
Burmaz
9
Рахмани
Альбион
77
Красники
Эрмал
25
Кабуз
Каталин
5
Бейян
Флориан
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
17
Бутян
Михай
16
Мурджа
Алессандро
29
Ciprian
Biceanu
28
Опрут
Рауль
7
Стойка
Янис
30
Паращив
Даниэль
96
Балауре
Сильвиу
Рапид Бухарест
Германнштадт

История личных встреч

Рапид Бухарест
Германнштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
67

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 8 (2) 0.31
Дуганджич Марко 6 (2) 0.23
Ионицэ Александру II 5 0.19
Папо Джейсон 5 0.19
Петрила Клаудиу 4 0.15
Бамгбойе Фуншо 3 0.12
Borisav Burmaz 3 0.12
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Джокович Дамьян 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.27
Паращив Даниэль 7 (2) 0.27
Янку Габриэль 3 0.12
Ороиан Александру 2 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.08
Альхассан Баба 2 0.08
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Sota Mino 1 0.04

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Браун Кристофер 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Альхассан Баба 5 0
Негуц Кристиан 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Летица Карло 1 0
Бутян Михай 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
7
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

15
20
Рапид Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
14%
1
10%
1-15
3
11%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
3
11%
3
30%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
9
32%
2
20%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
20
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
24%
4
20%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
7
41%
1
5%
31-45
1
6%
8
40%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

45
30
25 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
8
18%
5
17%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
13
29%
3
10%
31-45
4
9%
11
37%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
11
24%
5
17%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
4
16%
1
4%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
7
28%
5
19%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
3
12%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1
Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Германнштадт

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
3
1.5
7
6
5
7
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
18
7
14
11
1.5
9
16
7
18
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 0:0 26 12 10 4 43 - 27 46
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 25 10 7 8 34 - 35 37
6.
Германнштадт
 0:0 26 7 14 5 31 - 26 35
7.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
8.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
9.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
10.
УТА Арад
 25 7 10 8 30 - 36 31
11.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 25 5 4 16 17 - 36 19
16.
Ботошани
 25 3 10 12 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 0:0 13 7 3 3 26 - 17 24
4.
Германнштадт
 0:0 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 0:0 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
11.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 0:0 13 1 8 4 11 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Германнштадт
    1.85
    3.55
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    5.10
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