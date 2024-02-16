Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

47' Ciprian Biceanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Красники Эрмал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Германнштадт

38' Албу Кристиан пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Германнштадт

34' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

32' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Германнштадт

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Германнштадт

30' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

29' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Балауре Сильвиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

24' Албу Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

24' Borisav Burmaz пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

23' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гэман Валеричэ тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

20' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Германнштадт

18' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Гэман Валеричэ наказан за толчок Джейсон Папо

15' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

14' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

12' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

12' Стойка Янис из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

3' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру