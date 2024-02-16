Тур: 26. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Rares George Vidican
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаГэман Валеричэ
24' Желтая карточкаАлбу Кристиан
1:0
54' ГолКрасники Эрмал
2:0
66' ГолРахмани Альбион
71' Желтая карточкаБейян Флориан
90'+4
Ход матча
20'
24'
54'
1:0
66'
71'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
96
Папо
Джейсон
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Опрут РаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Рапид Бухарест
Германнштадт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
67
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|9 (2)
|0.35
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.23
|Ионицэ Александру II
|5
|0.19
|Папо Джейсон
|5
|0.19
|Петрила Клаудиу
|4
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.12
|Borisav Burmaz
|3
|0.12
|Красники Эрмал
|2
|0.08
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Джокович Дамьян
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.27
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.27
|Янку Габриэль
|3
|0.12
|Ороиан Александру
|2
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.08
|Альхассан Баба
|2
|0.08
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бейян Флориан
|4
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
7
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Германнштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
15
20
Рапид Бухарест
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Германнштадт
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
23% (6)
54% (14)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
30
10
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
13%
1
10%
1-15
3
10%
1
10%
16-30
6
20%
2
20%
31-45
4
13%
3
30%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
9
30%
2
20%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
33%
3
16%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
17
20
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
24%
4
20%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
7
41%
1
5%
31-45
1
6%
8
40%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
47
30
25 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
8
17%
5
17%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
13
28%
3
10%
31-45
5
11%
11
37%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
11
23%
5
17%
76-90
Пропущено
25
29
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
4
16%
1
3%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
7
28%
6
21%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1
Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Германнштадт
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 23%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
103
76
58
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
211
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
1511
917
719
323
323
125
125
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9