Тур: 26. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
10'
17'
1:0
Владение мячом
82
Уреке
Андрей
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
26
Зайков
Джоко
14
Хури
Льес
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Ботошани
Университатя Крайова
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 15 побед
33 матча
33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
0.94
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
35
15
Голов в среднем за матч
1.94
0.88
Среднее время на гол
46
102
Всего голов
56
30
Голов в среднем за матч
1.7
0.91
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
53
99
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.38
|Eugen Gabriel David
|4
|0.15
|Дикан Виктор
|2
|0.08
|Enzo Lopez
|2
|0.08
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Капроф Хуан
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Муаддиб Жали
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.31
|Крецу Александру
|5
|0.19
|Маркович Йован
|5
|0.19
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.12
|Рогульич Анте
|3
|0.12
|Банку Никусор
|2
|0.08
|Хури Льес
|2 (1)
|0.08
|Кольич Элвир
|2 (1)
|0.08
|Дансиу Мариан
|2
|0.08
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Бензар Ромарио
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Bogdan Andone
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|8
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Митрицэ Александру
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
6
Ботошани
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
8
18
Ботошани
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Университатя Крайова
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
32% (8)
56% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
1
9%
8
44%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
1
7%
5
25%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Пропущено
27
15
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
6
22%
4
27%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
7
26%
2
13%
76-90
Забито
26
38
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
1
4%
7
18%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
8
31%
4
11%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
5
19%
12
32%
76-90
Пропущено
43
30
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
6
14%
3
10%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
6
14%
10
33%
31-45
10
23%
5
17%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
9
21%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1
Результаты матчей
Ботошани
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
48
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
817
1015
124
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|2.
|26
|13
|9
|4
|45 - 27
|48
|3.
|26
|13
|6
|7
|46 - 26
|45
|4.
|0:1
|26
|10
|8
|8
|37 - 32
|38
|5.
|25
|10
|7
|8
|34 - 35
|37
|6.
|26
|7
|14
|5
|26 - 25
|35
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 36
|34
|8.
|26
|7
|13
|6
|31 - 28
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|35 - 31
|33
|10.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|11.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|12.
|26
|9
|3
|14
|39 - 43
|30
|13.
|26
|6
|9
|11
|29 - 41
|27
|14.
|26
|6
|9
|11
|28 - 41
|27
|15.
|1:0
|26
|4
|10
|12
|26 - 44
|22
|16.
|25
|5
|4
|16
|17 - 36
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|4.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|26 - 24
|19
|11.
|1:0
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|12.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|13.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|10.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|15.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|1:0
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (7)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9