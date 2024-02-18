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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Ботошани
1:0
Первый тайм: 31'
Университатя Крайова
0'
10' Желтая карточка
Enzo Lopez
1:0
17' Гол
Капроф Хуан

Ход матча

10'
Enzo Lopez
 
17'
Капроф Хуан
(Бензар Ромарио)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя Крайова
4.50
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Все Коэффициенты
82
Уреке
Андрей
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
33
Eugen
Gabriel
David
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
26
Зайков
Джоко
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
Ботошани
Университатя Крайова

История личных встреч

Ботошани
Университатя Крайова

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 15 побед

33 матча

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
5:1
С
1:0
С
1:0
LIE
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
0.94

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

35
15

Голов в среднем за матч

1.94
0.88

Среднее время на гол

46
102

Всего голов

56
30

Голов в среднем за матч

1.7
0.91

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

53
99

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.38
Eugen Gabriel David 4 0.15
Дикан Виктор 2 0.08
Enzo Lopez 2 0.08
Иличич Мирослав 1 0.04
Виргиль Пинсон 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Капроф Хуан 1 0.04
Дроле Жан-Армель 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Муаддиб Жали 1 0.04
Бензар Ромарио 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 8 0.31
Крецу Александру 5 0.19
Маркович Йован 5 0.19
Иван Андрей 3 (2) 0.12
Рогульич Анте 3 0.12
Банку Никусор 2 0.08
Хури Льес 2 (1) 0.08
Кольич Элвир 2 (1) 0.08
Дансиу Мариан 2 0.08
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.08
Баярам Штефан 1 0.04
Скречу Владимир 1 0.04
Куртич Ясмин 1 (1) 0.04
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 7 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Шерони Алин 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Бензар Ромарио 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Филип Иоан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Enzo Lopez 1 0
Забу Сирил 1 0
Bogdan Andone 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iulian Carausu 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 8 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 5 0
Митрицэ Александру 4 0
Скречу Владимир 4 0
Juraj Badelj 2 1
Матею Александру 3 0
Крецу Александру 3 0
Раул Силва 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Хури Льес 2 0
Кольич Элвир 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0

Результаты матчей

Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
6
Ботошани
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

8
18
Ботошани
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Университатя Крайова
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
32% (8)
56% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
1
9%
8
44%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
1
7%
5
25%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Пропущено

27
15
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
6
22%
4
27%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
7
26%
2
13%
76-90

Забито

26
38
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
1
4%
7
18%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
8
31%
4
11%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
5
19%
12
32%
76-90

Пропущено

43
30
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
6
14%
3
10%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
6
14%
10
33%
31-45
10
23%
5
17%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
9
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Ботошани
Университатя Крайова

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
10
15
1
24
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 26 13 6 7 46 - 26 45
4.
Университатя Крайова
 0:1 26 10 8 8 37 - 32 38
5.
Фарул Констанца
 25 10 7 8 34 - 35 37
6.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
7.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
8.
Германнштадт
 26 7 13 6 31 - 28 34
9.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
10.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
11.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
12.
У Крайова 1948
 26 9 3 14 39 - 43 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Ботошани
 1:0 26 4 10 12 26 - 44 22
16.
Динамо Бухарест
 25 5 4 16 17 - 36 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
4.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 0:1 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Ботошани
 1:0 13 3 6 4 12 - 16 15
12.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
13.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
14.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 0:1 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
15.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
16.
Ботошани
 1:0 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
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