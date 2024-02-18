Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Ботошани

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Маркович Йован выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

84' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Скречу Владимир получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Шерони Алин получил желтую карточку от судьи

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

76' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Andrei Ureche из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Andrei Ureche из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Gabriel Eugen David получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Gabriel Eugen David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Маркович Йован нанес удар головой, но Andrei Ureche спокойно отбил мяч.

57' Матч возобновлен

56' Хури Льес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Ботошани

55' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Г О О О О Л - Митрицэ Александру забивает ударом с правой ноги!

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ботошани

47' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.