Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Динамо Бухарест , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Jonathan Cisse выиграл воздушное противоборство у Абдалла Хаким

43' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Juri Cisotti не смог попасть в створ ударом издали

40' Ох, нехорошо это выглядит. Амзар Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Амзар Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Омавоо Жозуэ выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

36' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

35' Отличная индивидуальная работа от Гнаоре Эдди , гол забит с изяществом.

34' Г О О О О Л - Гнаоре Эдди забивает с правой ноги!

34' Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Амзар Йонуц получил желтую карточку от судьи

28' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Jonathan Cisse успешно блокирует удар.

23' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Alexandru Pop наказан за толчок Патрике Разван

18' Отличный гол забил Alexandru Pop

17' 'Г О О О О О Л - Alexandru Pop из команды Оцелул Галац забивает с пенальти! Он пробил правой. Adnan Golubovic был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

16' После проверки VAR судья изменил решение - Оцелул Галац пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Омавоо Жозуэ выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Г О О О О Л - Dennis Politic правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре