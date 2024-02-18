Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Хорошую попытку сделал Andrei Rus . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Goncalo Gregorio получает желтую карточку за нырок

91' Relu Stoian делает важнейший сейв!

91' Оооо... вот это был удар! Antonio Bordusanu должен был забить с этой позиции.

90' Хорошую попытку сделал Antonio Bordusanu . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Goncalo Gregorio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Омавоо Жозуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

81' Г О О О О О Л - Абдалла Хаким из команды Динамо Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Relu Stoian прыгнул не в ту сторону.

79' После проверки VAR судья изменил решение - Динамо Бухарест пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Бухарест

78' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

75' УДАЛЕНИЕ! - Доринель Мунтеану увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

75' Рефери не любит споров - именно за это Доринель Мунтеану сейчас получил желтую

74' Ламейра Жоао навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

72' Mihai Adascalitei получил желтую карточку от судьи

72' Велкоски Дарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Andrei Rus получил желтую карточку от судьи

65' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Relu Stoian делает важнейший сейв!

64' Гнаоре Эдди пробует нанести удар издали, но Relu Stoian держит все под контролем

64' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Alexandru Pop ослабляет давление, выбив мяч.

63' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Миланов Георги навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена из-за технических проблем.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Миланов Георги получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Миланов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Оооо... вот это был удар! Абдалла Хаким должен был забить с этой позиции.

57' Абдалла Хаким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Jonathan Cisse ошибается в защите.

56' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Dennis Politic получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Dennis Politic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Jonathan Cisse успешно блокирует удар.

50' Матч возобновлен

50' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника