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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Динамо Бухарест
3:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
1:0
3' Гол
Dennis Politic
1:1
17' Пенальти
Alexandru Pop
28' Желтая карточка
Амзар Йонуц
2:1
34' Гол
Гнаоре Эдди
66' Желтая карточка
Andrei Rus
72' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
75' Желтая карточка
Доринель Мунтеану
75' Красная карточка
Доринель Мунтеану
3:1
81' Пенальти
Абдалла Хаким
90' Желтая карточка
Goncalo Gregorio
90' Желтая карточка
Рошу Нелуц
90' Желтая карточка
Мигель Сильва
90'+9
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
31
Амзар
Йонуц
77
Миланов
Георги
19
Абдалла
Хаким
17
Dennis
Politic
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
Динамо Бухарест
Оцелул Галац

История личных встреч

Динамо Бухарест
Оцелул Галац

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:3
С
1:0
ЛI
0:2
ЛI
3:0
ЛI
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
2:1
ДА
3:3
ДА
1:2
ДА
2:3
ДА
0:1
ДА
0:1
ДА
1:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
1.2

Среднее время на гол

115
75

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.42
1.37

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dennis Politic 6 0.23
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.19
Абдалла Хаким 4 (1) 0.15
Костин Кристиан 1 0.04
Велкоски Дарко 1 0.04
Гнаоре Эдди 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Павичич Домагой 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 10 (3) 0.38
Yuri Cisotti 5 (2) 0.19
Фредерик 3 0.12
Teles 2 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.08
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 6 0
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Andrei Rus 3 1
Alexandru Pop 3 1
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Mihai Adascalitei 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
George Carjan 3 0
Relu Stoian 3 0
Jonathan Cisse 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7
Динамо Бухарест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

8
7
Динамо Бухарест
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Оцелул Галац
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
5
42%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
24%
8
50%
76-90

Забито

20
26
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
4
20%
5
19%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Пропущено

37
28
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
5
14%
3
11%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
2
7%
46-60
2
5%
3
11%
61-75
11
30%
30%
13
46%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Оцелул Галац

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
18
8
4
22
1.5
6
20
2
24
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 26 13 6 7 46 - 26 45
4.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
5.
Фарул Констанца
 25 10 7 8 34 - 35 37
6.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
7.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
8.
Германнштадт
 26 7 13 6 31 - 28 34
9.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
10.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
11.
Оцелул Галац
 26 6 13 7 26 - 28 31
12.
У Крайова 1948
 26 9 3 14 39 - 43 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 26 6 4 16 20 - 37 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
4.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
14.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 13 4 7 2 16 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
15.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Оцелул Галац Alexandru Pop 10 (1)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
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