Тур: 26. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Andrei Moroita
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолDennis Politic
1:1
17' ПенальтиAlexandru Pop
28' Желтая карточкаАмзар Йонуц
2:1
34' ГолГнаоре Эдди
66' Желтая карточкаAndrei Rus
72' Желтая карточкаMihai Adascalitei
75' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
75' Красная карточкаДоринель Мунтеану
3:1
81' ПенальтиАбдалла Хаким
90' Желтая карточкаGoncalo Gregorio
90' Желтая карточкаРошу Нелуц
90' Желтая карточкаМигель Сильва
90'+9
Ход матча
3'
1:0
17'
1:1
28'
34'
2:1
66'
70'
81'
3:1
90'
90'
90'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
12
Relu
Stoian
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Andrei Rus
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Динамо Бухарест
Оцелул Галац
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.78
1.2
Среднее время на гол
115
75
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.42
1.37
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
65
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dennis Politic
|6
|0.23
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.19
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.15
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Велкоски Дарко
|1
|0.04
|Гнаоре Эдди
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|10 (3)
|0.38
|Yuri Cisotti
|5 (2)
|0.19
|Фредерик
|3
|0.12
|Teles
|2
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.08
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|6
|0
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Andrei Rus
|3
|1
|Alexandru Pop
|3
|1
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Mihai Adascalitei
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Jonathan Cisse
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Динамо Бухарест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
8
7
Динамо Бухарест
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Оцелул Галац
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
5
42%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
24%
8
50%
76-90
Забито
20
26
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
4
20%
5
19%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Пропущено
37
28
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
5
14%
3
11%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
2
7%
46-60
2
5%
3
11%
61-75
11
30%
30%
13
46%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Оцелул Галац
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
188
422
620
224
125
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|10 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9