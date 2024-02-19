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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Сепси
0:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
51' Undefined phrase: football_event_
Шафранко Павол
55' Желтая карточка
Дякону Роналдо
0:1
87' Гол
Грамени Константин
90' Желтая карточка
Рондон Марио
90'+10
33
Никзули
Роланд
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
17
Оройан
Дариус
3
Штефан
Флорин
59
Каллаку
Шерифф
6
Паун
Николае
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
99
Дюссо
Дамьен
11
Ганя
Кристиан
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
77
Дякону
Роналдо
10
Будеску
Константин
9
Мунтяну
Луис
Сепси
Фарул Констанца

История личных встреч

Сепси
Фарул Констанца

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 8 (1) 0.31
Шафранко Павол 4 0.15
Алими Исник 4 (1) 0.15
Каллаку Шерифф 4 0.15
Матей Космин 3 (1) 0.12
Аганович Аднан 3 0.12
Чоботарю Денис 1 0.04
Дебелюх Габриэл 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Георге Ион 1 0.04
Бэлаша Михай 1 (1) 0.04
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 7 (5) 0.27
Будеску Константин 5 (1) 0.19
Ривалдиньо 5 0.19
Мунтяну Луис 5 0.19
Артян Андрей 3 0.12
Вынэ Йонуц 2 0.08
Грамени Константин 2 0.08
Мазилу Адриан 1 0.04
Балута Тудор 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Крисиума Матеус 1 0.04
Сали Энес 1 0.04
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 9 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Оройан Дариус 2 0
Рондон Марио 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Бернд Шторк 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Грамени Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Дюссо Дамьен 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ганя Кристиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
9
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фарул Констанца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
17
Сепси
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Фарул Констанца
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
7
35%
6
32%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
24%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Забито

33
37
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
3
9%
4
11%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
9
27%
5
14%
31-45
3
9%
8
22%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
11
33%
8
22%
76-90

Пропущено

34
33
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
8
24%
4
12%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
6
18%
6
18%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
6
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0
Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0

Результаты матчей

Сепси
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сепси
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
21
5
8
18
1.5
10
16
4
22
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 26 13 6 7 46 - 26 45
4.
Фарул Констанца
 26 11 7 8 35 - 35 40
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
7.
Университатя Клуж
 0:0 26 8 10 8 33 - 38 34
8.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
9.
Германнштадт
 26 7 13 6 31 - 28 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 26 6 13 7 26 - 28 31
12.
У Крайова 1948
 26 9 3 14 39 - 43 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 26 6 4 16 20 - 37 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 0:0 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
4.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 0:0 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 0:0 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 13 4 7 2 16 - 12 19
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
15.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Оцелул Галац Alexandru Pop 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • 100'
    Сепси контролирует мяч.
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вынэ Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 98'
    Вынэ Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Рондон Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
  • 97'
    Сепси пытается что-то создать.
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