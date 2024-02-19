Тур: 26. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:1
Конец матча
0'
51' Undefined phrase: football_event_Шафранко Павол
55' Желтая карточкаДякону Роналдо
0:1
87' ГолГрамени Константин
90' Желтая карточкаРондон Марио
90'+10
Ход матча
51'
55'
87'
0:1
90'
90'
Владение мячом
10
Матей
Космин
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
99
Дюссо
Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
-
21 Боли КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Фарул Констанца
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.52
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.31
|Шафранко Павол
|4
|0.15
|Алими Исник
|4 (1)
|0.15
|Каллаку Шерифф
|4
|0.15
|Матей Космин
|3 (1)
|0.12
|Аганович Аднан
|3
|0.12
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.27
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.19
|Ривалдиньо
|5
|0.19
|Мунтяну Луис
|5
|0.19
|Артян Андрей
|3
|0.12
|Вынэ Йонуц
|2
|0.08
|Грамени Константин
|2
|0.08
|Мазилу Адриан
|1
|0.04
|Балута Тудор
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Крисиума Матеус
|1
|0.04
|Сали Энес
|1
|0.04
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|9
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Оройан Дариус
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Грамени Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Дякону Роналдо
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
9
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фарул Констанца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
9
17
Сепси
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Фарул Констанца
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
7
35%
6
32%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
24%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Забито
33
37
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
3
9%
4
11%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
9
27%
5
14%
31-45
3
9%
8
22%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
11
33%
8
22%
76-90
Пропущено
34
33
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
8
24%
4
12%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
6
18%
6
18%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
6
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0
Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0
Результаты матчей
Сепси
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сепси
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
58
211
211
211
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
215
818
1016
422
323
224
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|16
|7
|3
|47 - 21
|55
|2.
|26
|13
|9
|4
|45 - 27
|48
|3.
|26
|13
|6
|7
|46 - 26
|45
|4.
|26
|11
|7
|8
|35 - 35
|40
|5.
|26
|10
|9
|7
|39 - 33
|39
|6.
|26
|7
|14
|5
|26 - 25
|35
|7.
|0:0
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|8.
|26
|8
|10
|8
|31 - 36
|34
|9.
|26
|7
|13
|6
|31 - 28
|34
|10.
|26
|9
|6
|11
|35 - 32
|33
|11.
|26
|6
|13
|7
|26 - 28
|31
|12.
|26
|9
|3
|14
|39 - 43
|30
|13.
|26
|6
|9
|11
|29 - 41
|27
|14.
|26
|6
|9
|11
|28 - 41
|27
|15.
|26
|6
|4
|16
|20 - 37
|22
|16.
|26
|3
|11
|12
|27 - 46
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|4.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|26 - 24
|19
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 12
|19
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|10.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|15.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|10 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9