Тур: 26. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Владение мячом
18
Рус
Марко
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Alin Chintes
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Олару ДариусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
ФКСБ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
0.89
Среднее время на гол
120
101
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.56
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|10 (5)
|0.38
|Попа Даньел
|7
|0.27
|Кипчу Александру
|5
|0.19
|Стойка Янис
|5
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.08
|Георге Валентин
|2
|0.08
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.54
|Коман Флоринел
|10 (3)
|0.38
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.15
|Балута Александр
|3
|0.12
|Микулеску Давид
|3
|0.12
|Попеску Октавиан
|2
|0.08
|Дава Джойским
|2
|0.08
|Шут Адриан
|2
|0.08
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.08
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Кордя Андрей
|0
|0
|Альхассан Баба
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Federico Anselmo
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|6
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Шут Адриан
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
ФКСБ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
6
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ФКСБ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
21
20
Университатя Клуж
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
ФКСБ
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
29
26
Голы по времени матча
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
15%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
2
15%
7
28%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
4
31%
3
12%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
4
19%
1
5%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
26%
4
36%
76-90
Забито
34
46
15 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
5
15%
9
20%
1-15
4
12%
10
22%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
6
18%
6
13%
61-75
8
24%
4
9%
76-90
Пропущено
37
22
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 14
6
16%
3
14%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
10
27%
2
9%
31-45
6
16%
4
18%
46-60
5
14%
5
23%
61-75
7
19%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1
Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0
ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5
Результаты матчей
Университатя Клуж
ФКСБ
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
39
76
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
75
310
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
232
916
1411
421
718
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|16
|7
|3
|47 - 21
|55
|2.
|26
|13
|9
|4
|45 - 27
|48
|3.
|26
|13
|6
|7
|46 - 26
|45
|4.
|26
|11
|7
|8
|35 - 35
|40
|5.
|26
|10
|9
|7
|39 - 33
|39
|6.
|26
|7
|14
|5
|26 - 25
|35
|7.
|0:0
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|8.
|26
|8
|10
|8
|31 - 36
|34
|9.
|26
|7
|13
|6
|31 - 28
|34
|10.
|26
|9
|6
|11
|35 - 32
|33
|11.
|26
|6
|13
|7
|26 - 28
|31
|12.
|26
|9
|3
|14
|39 - 43
|30
|13.
|26
|6
|9
|11
|29 - 41
|27
|14.
|26
|6
|9
|11
|28 - 41
|27
|15.
|26
|6
|4
|16
|20 - 37
|22
|16.
|26
|3
|11
|12
|27 - 46
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|4.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|26 - 24
|19
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 12
|19
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|10.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|15.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|10 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9