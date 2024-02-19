  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Университатя Клуж
0:0
Конец матча
ФКСБ
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Нистор Дан
20' Желтая карточка
Federico Anselmo
28' Желтая карточка
Крецу Валентин
42' Желтая карточка
Попеску Октавиан
44' Желтая карточка
Рус Марко
55' Желтая карточка
Масоэро Лукас Габриэль
75' Желтая карточка
Luis Phelipe
90'+5
33
Горчеа
Андрей
27
Кипчу
Александру
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
8
Роджер
VII
18
Рус
Марко
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
32
Federico
Anselmo
19
Попа
Даньел
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
23
Попеску
Овидиу
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
42
Альхассан
Баба
10
Попеску
Октавиан
27
Олару
Дариус
7
Коман
Флоринел
Университатя Клуж
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Клуж
ФКСБ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:1
ЛI
0:2
ЛI
1:0
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ДА
2:1
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
4:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
0.89

Среднее время на гол

120
101

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.56
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 10 (5) 0.38
Попа Даньел 7 0.27
Кипчу Александру 5 0.19
Стойка Янис 5 0.19
Митря Богдан 2 0.08
Георге Валентин 2 0.08
Кымпану Георге 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 14 (4) 0.54
Коман Флоринел 10 (3) 0.38
Компаньо Андреа 4 (2) 0.15
Балута Александр 3 0.12
Микулеску Давид 3 0.12
Попеску Октавиан 2 0.08
Дава Джойским 2 0.08
Шут Адриан 2 0.08
Джокович Дамьян 2 (1) 0.08
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Кордя Андрей 0 0
Альхассан Баба 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 5 0
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 6 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Октавиан 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Балута Александр 4 0
Олару Дариус 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Шут Адриан 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
ФКСБ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
6
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ФКСБ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

21
20
Университатя Клуж
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
ФКСБ
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

29
26

Голы по времени матча

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
15%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
2
15%
7
28%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
4
31%
3
12%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
4
19%
1
5%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
26%
4
36%
76-90

Забито

34
46
15 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
5
15%
9
20%
1-15
4
12%
10
22%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
6
18%
6
13%
61-75
8
24%
4
9%
76-90

Пропущено

37
22
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 14
6
16%
3
14%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
10
27%
2
9%
31-45
6
16%
4
18%
46-60
5
14%
5
23%
61-75
7
19%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1
Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0
ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5

Результаты матчей

Университатя Клуж
ФКСБ

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
14
12
4
22
2.5
7
19
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 26 13 6 7 46 - 26 45
4.
Фарул Констанца
 26 11 7 8 35 - 35 40
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
7.
Университатя Клуж
 26 8 10 8 33 - 38 34
8.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
9.
Германнштадт
 26 7 13 6 31 - 28 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 26 6 13 7 26 - 28 31
12.
У Крайова 1948
 26 9 3 14 39 - 43 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 26 6 4 16 20 - 37 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
4.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 13 4 7 2 16 - 12 19
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
15.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Оцелул Галац Alexandru Pop 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Университатя Клуж: 44%, ФКСБ: 56%.
  • 95'
    Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Георге Валентин из команды Университатя Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы