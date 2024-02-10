  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Иордания
FIFA #87
0:1
Первый тайм: 45+'
Катар
FIFA #58
0'
18' Желтая карточка
Ольван Али
0:1
22' Пенальти
Афиф Акрам

Ход матча

18'
Ольван Али
 
22'
0:1
Афиф Акрам
Прогнозы 271
Иордания 38.4% (104)
X 10.3% (28)
Катар 51.3% (139)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иордания
Ничья
Катар
9.00
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, fon.bet
2.39
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Абу
Лайла
Язид
3
Насиб
Абдалла
5
Аль-Араб
Язан
17
Аль-Аджалин
Салем
23
Хаддад
Эхсан
21
Аль-Рашдан
Низар
8
Аль-Равабдех
Нур
13
Аль-Марди
Махмуд
10
Аль-Тамари
Мусса
11
Альнаимат
Язан
9
Ольван
Али
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
3
Аль-Мухтар
Альмахди
12
Мендес
Лукас
9
Юссеф
Юссеф
24
Габер
Джассем
20
Фати
Ахмед
10
Аль-Хайдос
Хассан
4
Ваад
Мохаммед
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
Иордания
Катар

История личных встреч

Иордания
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
2:0
ТМС
2:3
ММ
2:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альнаимат Язан 3 0.43
Аль-Тамари Мусса 3 (1) 0.43
Аль-Марди Махмуд 2 0.29
Аль-Рашдан Низар 1 0.14
Аль-Араб Язан 1 0.14
Ратеб Салех 0 0
Хамад Анас 0 0
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 6 (2) 0.86
Али Алмоез 2 0.29
Аль-Хайдос Хассан 2 0.29
Габер Джассем 1 0.14
Фати Ахмед 0 0
Ваад Мохаммед 0 0
Хатим Абделазиз 0 0

Карточки

Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольван Али 3 0
Хаддад Эхсан 2 0
Аль-Аджалин Салем 2 0
Аль-Рашдан Низар 2 0
Аль-Дардур Хамза 0 1
Айед Раджай 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Насиб Абдалла 1 0
Хашиш Мохаммад 1 0
Альнаимат Язан 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 3 0
Фати Ахмед 2 0
Мазид Халид Мунир 2 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Аль-Мухтар Альмахди 1 0
Аль-Рави Бассам 1 0
Али Алмоез 1 0
Баршам Мешаал 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Тинтин Маркес 1 0

Результаты матчей

Иордания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Иордания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1
Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0
Катар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0
Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2

Результаты матчей

Иордания
Катар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Иордания
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
0 Таджикистан
1 Иордания
1 Австралия
2 Южная Корея
2 Иран
1 Япония
4 Катар
3 Узбекистан
1/2 финала
2 Иордания
0 Южная Корея
2 Иран
3 Катар
Финал
Иордания
Катар

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 6 (3)
Ирак Хуссейн Аймен 6
Япония Уэда Аясэ 4
Иордания Альнаимат Язан 3 (2)
Иордания Аль-Тамари Мусса 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 3
Иордания Ольван Али 3
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Австралия О'Нил Эйден 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    44'
    Сальман оказывается на газоне в штрафной сборной Иордании после контакта с Аль-Равабдехом, но свисток судьи молчит.
  • Угловой
    43'
    Еще один угловой заработали хозяева поля, однако с подачей Афифа оборона сборной Иордании справляется.
  • 41'
    Теперь Иордания исполняет фланговый навес - снова Мендес выигрывает верховую борьбу.
  • 40'
    Аль-Марди со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, где на втором этаже успешен Мендес.
  • Фол, нарушение
    39'
    Проход Аль-Тамари по правому флангу завершается фолом со стороны Фати в паре метров от боковой границы штрафной.
  • Фол, нарушение
    37'
    Многовато борьбы в концовке первого тайма, зарабатывает сборная Иордании штрафной на левом фланге, но ничего опасного этот "стандарт" не принес.
  • Травма, повреждение
    35'
    Хаддад и Юссеф столкнулись головами в верховой борьбе, обоим футболистам требуется помощь врачей.
  • Угловой
    34'
    Угловой на левом фланге катарцы разыграли, однако Афиф мяч потерял. Благо, контратаки у иорданцеыв не получилось.
  • Опасный момент
    33'
    Афиф подает угловой с правого фланга, Мендес пробивает головой под перекладину, но Абу спасает свои ворота!
  • Офсайд
    31'
    Не успевает Аль-Тамари выйти из офсайда, как в его направлении следует длинная передача - лайнсмен зажигает флажок.
  • Травма, повреждение
    30'
    Ольван после фола со стороны соперников остается лежать на газоне, помощь врачей требуется форварду иорданцев.
  • 28'
    Прорывался Аль-Тамари по правому флангу атаки, однако защитник удачно встретил лидера иорданцев, заставив того убежать с мячом за пределы поля.
  • Офсайд
    26'
    Еще одна атака сборной Катара завершается отмашкой лайнсмена, правда, никакой остроты хозяева всё равно не создали.
  • 24'
    Интересно, что перед турниром команды проводили контрольный матч, тогда Афиф также открыл счёт с пенальти, но Иордания во втором тайме забила дважды.
  • 23'
    Шестой гол на турнире забивает Афиф, догоняя лучшего бомбардира - иракца Аймена Хуссейна. Есть еще уйма времени у лидера сборной Катара, чтобы забрать "золотую бутсу".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АКРАМ АФИФ!
      Реализует пенальти Афиф, пробивая низом в левый от себя угол, Абу был не в силах достать до мяча!
    • Видеоповтор
      21'
      ВАР, конечно, проверяет этот эпизод, но особых сомнений в решении китайского арбитра не возникает.
    • Пенальти!
      20'
      Пенальти в ворота сборной Иордании - Афиф врывается в чужую штрафную, где ему заплетает ноги Насиб!
    • Травма, повреждение
      19'
      Понадобилась помощь врачей сборной Катара, но серьезной травмы Баршам избежал.
    • Желтая карточка
      18'
      Первая желтая карточка в нашем матче - Баршам забрал мяч после прострела Хаддада, а Ольван врезался в голкипера сборной Катара.
    • 16'
      Аль-Рашдан получает мяч в центральной зоне и стреляет метров с 20 - Баршам отбивает снаряд не без труда.
    • 15'
      Напомним, что сборная Иордании проводит исторический турнир - ранее дальше четвертьфинала национальная команда этой страны не пробивалась. Впрочем, аппетит приходит во время еды.
    • 14'
      Юссеф в контратаке сборной Катара прорывается по левому флангу, однако защитник встречает его без нарушения правил.
    • Угловой
      13'
      Первый свой угловой сборная Иордании разыграла, после чего Аль-Тамари мяч потерял.
    • Офсайд
      12'
      Алмоез после передачи из глубины врывается в штрафную соперника, однако Аль-Аджалин заблокировал попытку форварда хозяев, у которого к тому зафиксирован офсайд.
    • 11'
      Вылазка сборной Иордании по левому флангу завершается подачей в штрафную, однако мяч в полёте покидает пределы поля.
    • 10'
      Сборная Иордании, пожалуй, стала главным сюрпризом турнира, в полуфинале команда Уссейна Аммуты обыграла Южную Корею, а ранее прошла Таджикистан и Ирак.
    • 8'
      Афиф входит в штрафную практически по центру и пробивает между ног защитнику, направляя мяч в ближний угол - Абу спокойно накрывает мяч.
    • Угловой
      7'
      Справляется сборная Иордании с угловым у своих ворот, с подбора Ваад отмечается ударом в касание с 28 метров - мяч летит выше ворот.
    • 6'
      Афиф врывается в чужую штрафную с левого края и атакует с острейшего угла - Абу цепляет мяч, организуя первый угловой.
    • 4'
      Напомним, что сборная Катара прошла турнир без потерь - 9 очков в группе, 2:1 в первом раунде плей-офф над Палестиной, победа по пенальти над Узбекистаном и успех в игре с Ираном в полуфинале - 3:2.
    • 3'
      Аль-Тамари со штрафного с правого фланга закручивает мяч в направлении дальней "девятки", но снаряд проходит мимо створа.
    • 2'
      Хорошая обстановка на трибунах в Лусаиле, в предвкушении катарские болельщики повторения успеха 2019 года.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в финальном матче Кубка Азии встречаются сборные Иордании и Катара. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 16.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 271
    Иордания 38.4% (104)
    X 10.3% (28)
    Катар 51.3% (139)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иордания
    Ничья
    Катар
    9.00
    Реклама, fon.bet
    4.50
    Реклама, fon.bet
    2.39
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Иордания 0:1 Катар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иордания 0:1 Катар

    Исход игры
    Иордания
    38.8% (107)
    Ничья
    10.1% (28)
    Катар
    51.1% (141)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Катар
    16.7% (46)
    0:1 Катар
    9.1% (25)
    1:1 Ничья
    5.8% (16)
    2:1 Иордания
    4.3% (12)
    1:0 Иордания
    2.2% (6)
    0:2 Катар
    1.4% (4)
    1:3 Катар
    1.1% (3)
    2:3 Катар
    0.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Иордания
    Катар
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный