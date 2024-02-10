Хаддад и Юссеф столкнулись головами в верховой борьбе, обоим футболистам требуется помощь врачей.

Многовато борьбы в концовке первого тайма, зарабатывает сборная Иордании штрафной на левом фланге, но ничего опасного этот "стандарт" не принес.

Проход Аль-Тамари по правому флангу завершается фолом со стороны Фати в паре метров от боковой границы штрафной.

Аль-Марди со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, где на втором этаже успешен Мендес.

Теперь Иордания исполняет фланговый навес - снова Мендес выигрывает верховую борьбу.

Еще один угловой заработали хозяева поля, однако с подачей Афифа оборона сборной Иордании справляется.

Сальман оказывается на газоне в штрафной сборной Иордании после контакта с Аль-Равабдехом, но свисток судьи молчит.

Шестой гол на турнире забивает Афиф, догоняя лучшего бомбардира - иракца Аймена Хуссейна. Есть еще уйма времени у лидера сборной Катара, чтобы забрать "золотую бутсу".

Интересно, что перед турниром команды проводили контрольный матч, тогда Афиф также открыл счёт с пенальти, но Иордания во втором тайме забила дважды.

Еще одна атака сборной Катара завершается отмашкой лайнсмена, правда, никакой остроты хозяева всё равно не создали.

Прорывался Аль-Тамари по правому флангу атаки, однако защитник удачно встретил лидера иорданцев, заставив того убежать с мячом за пределы поля.

Ольван после фола со стороны соперников остается лежать на газоне, помощь врачей требуется форварду иорданцев.

Не успевает Аль-Тамари выйти из офсайда, как в его направлении следует длинная передача - лайнсмен зажигает флажок.

Афиф подает угловой с правого фланга, Мендес пробивает головой под перекладину, но Абу спасает свои ворота!

Угловой на левом фланге катарцы разыграли, однако Афиф мяч потерял. Благо, контратаки у иорданцеыв не получилось.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АКРАМ АФИФ!

Реализует пенальти Афиф, пробивая низом в левый от себя угол, Абу был не в силах достать до мяча!

21' ВАР, конечно, проверяет этот эпизод, но особых сомнений в решении китайского арбитра не возникает.

20' Пенальти в ворота сборной Иордании - Афиф врывается в чужую штрафную, где ему заплетает ноги Насиб!

19' Понадобилась помощь врачей сборной Катара, но серьезной травмы Баршам избежал.

18' Первая желтая карточка в нашем матче - Баршам забрал мяч после прострела Хаддада, а Ольван врезался в голкипера сборной Катара.

16' Аль-Рашдан получает мяч в центральной зоне и стреляет метров с 20 - Баршам отбивает снаряд не без труда.

15' Напомним, что сборная Иордании проводит исторический турнир - ранее дальше четвертьфинала национальная команда этой страны не пробивалась. Впрочем, аппетит приходит во время еды.

14' Юссеф в контратаке сборной Катара прорывается по левому флангу, однако защитник встречает его без нарушения правил.

13' Первый свой угловой сборная Иордании разыграла, после чего Аль-Тамари мяч потерял.