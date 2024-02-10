Стадион: Стадион Лусаил.
Ход матча
18'
22'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хаддад
Эхсан
12
Мендес
Лукас
20
Фати
Ахмед
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Жуади АхмадВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ратеб СалехПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Айед РаджайПолузащитник
-
26 Авад ФадиПолузащитник
-
25 Хамад АнасНападающий
-
Главный тренер: Аммута Уссейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мендес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фати АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АлмоезНападающий
-
11 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тинтин Маркес
История личных встреч
Иордания
Катар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альнаимат Язан
|3
|0.43
|Аль-Тамари Мусса
|3 (1)
|0.43
|Аль-Марди Махмуд
|2
|0.29
|Аль-Рашдан Низар
|1
|0.14
|Аль-Араб Язан
|1
|0.14
|Ратеб Салех
|0
|0
|Хамад Анас
|0
|0
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|6 (2)
|0.86
|Али Алмоез
|2
|0.29
|Аль-Хайдос Хассан
|2
|0.29
|Габер Джассем
|1
|0.14
|Фати Ахмед
|0
|0
|Ваад Мохаммед
|0
|0
|Хатим Абделазиз
|0
|0
Карточки
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольван Али
|3
|0
|Хаддад Эхсан
|2
|0
|Аль-Аджалин Салем
|2
|0
|Аль-Рашдан Низар
|2
|0
|Аль-Дардур Хамза
|0
|1
|Айед Раджай
|1
|0
|Аль-Араб Язан
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|Насиб Абдалла
|1
|0
|Хашиш Мохаммад
|1
|0
|Альнаимат Язан
|1
|0
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ро-Ро Педро Мигел
|3
|0
|Фати Ахмед
|2
|0
|Мазид Халид Мунир
|2
|0
|Алаэльдин Ахмед
|1
|0
|Аль-Мухтар Альмахди
|1
|0
|Аль-Рави Бассам
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Баршам Мешаал
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
|Тинтин Маркес
|1
|0
Результаты матчей
Иордания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Иордания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1
Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0
Катар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0
Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2
Результаты матчей
Иордания
Катар
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Иордания
Катар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Иордания
Катар
- 0:1 ИОР-КАТ
|Катар
|Афиф Акрам
|6 (3)
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Япония
|Уэда Аясэ
|4
|Иордания
|Альнаимат Язан
|3 (2)
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|3 (1)
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|3
|Иордания
|Ольван Али
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|1 1
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Австралия
|О'Нил Эйден
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иордания 0:1 Катар
Исход игры
Иордания
38.8% (107)
Ничья
10.1% (28)
Катар
51.1% (141)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Катар
16.7% (46)
0:1 Катар
9.1% (25)
1:1 Ничья
5.8% (16)
2:1 Иордания
4.3% (12)
1:0 Иордания
2.2% (6)
0:2 Катар
1.4% (4)
1:3 Катар
1.1% (3)
2:3 Катар
0.7% (2)
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