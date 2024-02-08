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Стадион: .
Иордания
FIFA #87
 
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Катар
FIFA #58
Прогнозы 31
Иордания 45.2% (14)
X 6.5% (2)
Катар 48.4% (15)
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Иордания
Ничья
Катар
4.00
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3.20
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История личных встреч

Иордания
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
2:0
ТМС
2:3
ММ
2:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альнаимат Язан 3 0.5
Аль-Тамари Мусса 3 (1) 0.5
Аль-Марди Махмуд 2 0.33
Аль-Рашдан Низар 1 0.17
Аль-Араб Язан 1 0.17
Ратеб Салех 0 0
Хамад Анас 0 0
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 5 (1) 0.83
Али Алмоез 2 0.33
Аль-Хайдос Хассан 2 0.33
Габер Джассем 1 0.17
Фати Ахмед 0 0
Ваад Мохаммед 0 0
Хатим Абделазиз 0 0

Карточки

Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаддад Эхсан 2 0
Аль-Аджалин Салем 2 0
Ольван Али 2 0
Аль-Рашдан Низар 2 0
Аль-Дардур Хамза 0 1
Айед Раджай 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Насиб Абдалла 1 0
Хашиш Мохаммад 1 0
Альнаимат Язан 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 3 0
Фати Ахмед 2 0
Мазид Халид Мунир 2 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Аль-Мухтар Альмахди 1 0
Аль-Рави Бассам 1 0
Али Алмоез 1 0
Баршам Мешаал 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Тинтин Маркес 1 0

Результаты матчей

Иордания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Иордания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1
Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0
Катар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0
Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2

Результаты матчей

Иордания
Катар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Иордания
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
0 Таджикистан
1 Иордания
1 Австралия
2 Южная Корея
2 Иран
1 Япония
4 Катар
3 Узбекистан
1/2 финала
2 Иордания
0 Южная Корея
2 Иран
3 Катар
Финал
Иордания
Катар

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 5 (3)
Япония Уэда Аясэ 4
Иордания Альнаимат Язан 3 (2)
Иордания Аль-Тамари Мусса 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 3
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Австралия О'Нил Эйден 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иордания - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 31
    Иордания 45.2% (14)
    X 6.5% (2)
    Катар 48.4% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иордания
    Ничья
    Катар
    4.00
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    3.20
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    2.09
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    Прогнозы на матч Иордания - Катар

    Исход игры
    Иордания
    45.7% (16)
    Ничья
    8.6% (3)
    Катар
    45.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    72% (18)
    Меньше
    28% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (20)
    Нет
    20% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Катар
    31.4% (11)
    2:1 Иордания
    17.1% (6)
    1:0 Иордания
    11.4% (4)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
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    Иордания
    Катар
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