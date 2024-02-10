Маямбела получил мяч на подступах к штрафной, попытался навесить в центр штрафной, но до снаряда не добрался партнер. Зато вынесли мяч защитники подальше от рамки.

Зване извиняется перед партнерами, ведь его подача с правого края на дальнюю штангу была и впрямь крайне неточной. Потеря игроками ЮАР случилась.

Морена на левом фланге оказался, но подвергся жесткому прессингу со стороны соперников. Пришлось отступать, дабы оставить мяч для своего коллектива.

Последние минуты первого тайма идут. Думаю, пару минут рефери добавит, ведь были у нас паузы, случилась и замена. Так что ждем компенсированных минут.

Банза сейчас как-то лениво на прострел шел, а потому до мяча добраться он не сумел. До удара, как вы поняли, он дело не довел в итоге.

Первая в матче карточка желтого цвета появляется. Тшибола за "накладку" в центре поля ее получает. Мудау получил от игрока соперника в этом эпизоде.

Несмотря на тот факт, что моментов в матче немного, довольно легко смотрится эта игра. Соперники на регулярной основе атакуют ворота друг друга и угрожают воротам. Пусть и не всегда опасно это получается.

Так, а тут какая-то травма у Бонгонды, судя по всему. Футболист с трудом поднялся с газона, но матч ему продолжить удастся. Все с ним в порядке.

Ну, три удара за полчаса даже для Кубка Африки - это мало. Хочется все-таки чуть более активного футбола получить от команд. Не хватает нам искорки в игре.

Все-таки пока была пауза на водопой, Бонгонда дал понять, что встречу не сможет продолжить. Элиа на поле появляется вместо него.

Да, вынужденная замена пришла оттуда, откуда ее не ждали. Одного из своих лидеров потеряла команда ДР Конго. Вместе с тем, теряет с этой травмой и московский "Спартак", коим игроком и является Тео.

Банза сейчас зачем-то рукой начал тянуться на подачу партнера с левого края, а ведь мог попытаться сыграть головой, чтобы переправить сферу в сетку.

27' Банза встретился с мячом сейчас, после чего нанес довольно сильный удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком сильно и неточно.

26' Нанес Бонгонда удар с линии штрафной сейчас, но мяч явно не лег на ногу игроку. Снаряд улетел практически параллельной угловому флажку.

25' Мокоена отметился передачей с левого края в центр штрафной. На выходе спокойно играет вратарь, которому удается в высоченном прыжке сферу зафиксировать в своих перчатках.

23' Макгопа снова с мячом оказался, попытался он убежать от соперника, но получил удар по ногам. Тут уж рефери вступать в игру не стал. Фола, по его мнению, не было.

22' Макгопа получил справа сейчас мяч от партнера, после чего слишком сильный удар в сторону ворот соперника нанес, и сфера значительно выше цели полетела.

21' Мутуссами нагрубил сопернику. Буквально на ногу он оппоненту наступил. Хорошо, что не нанес травму. Игру можно продолжать дальше, все с игроком в порядке.

20' 58% против 42% по проценту владения мячом у нас. В пользу африканцев. Удар был пока только один в матче. У команды ДР Конго в дебюте матча.

18' Включились дудки, барабаны и еще какие-то инструменты на трибунах. Кого тут только нет. О шаманах на Кубках Африки и вовсе слагаются легенды уже.

17' Снова атака ЮАР по левому флангу. Маямбела дважды закладывал вираж по бровке, но оба раза его успешно встречал соперник, играя в дальнейшем на вынос.