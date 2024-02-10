Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
Ход матча
28'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Зване
Темба
10
Бонгонда
Тео
11
Мвумпа
Силас
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зване ТембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Мотва ВелиВратарь
-
22 Госс РикардоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уго Броос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мвумпа СиласПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сиади БаджоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бушири РоккиЗащитник
- Защитник
-
13 Элиа МешакПолузащитник
-
20 Висса ЙоанПолузащитник
-
18 Пикель ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дезабр Себастьен
История личных встреч
ЮАР
ДР Конго
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зване Темба
|2
|0.29
|Мокоена Тебохо
|2 (1)
|0.29
|Макгопа Эвиденс
|1
|0.14
|Масеко Тапело
|1
|0.14
|Тау Перси
|1 (1)
|0.14
|Морена Тапело
|0
|0
ДР Конго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|2 (1)
|0.29
|Элиа Мешак
|1
|0.14
|Масуаку Артур
|1
|0.14
|Мбемба Шансель
|1
|0.14
|Мвумпа Силас
|1
|0.14
|Бакамбу Седрик
|0
|0
Карточки
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекана Грант
|1
|1
|Мвала Мотоби
|2
|0
|Ксулу Сиянда
|1
|0
|Модиба Мафоса
|1
|0
|Ситоле Сфефело
|1
|0
ДР Конго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбемба Шансель
|2
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Тшибола Аарон
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
Результаты матчей
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
ЮАР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДР Конго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
ЮАР
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ДР Конго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЮАР
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нигерия - ЮАР 1:1 Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0
ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гвинея 3:1 Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0
Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0
Результаты матчей
ЮАР
ДР Конго
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЮАР
ДР Конго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
15
15
15
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа F
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа F
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Нигерия
|Лукман Адемола
|3 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Кот-д'Ивуар
|Куаме Кристиан
|3
|Кот-д'Ивуар
|Дьяките Умар
|1 1
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЮАР 0:0 ДР Конго
Исход игры
ЮАР
50.8% (66)
Ничья
27.7% (36)
ДР Конго
21.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
64.1% (75)
Нет
35.9% (42)
Популярный счёт
2:1 ЮАР
23.8% (31)
1:1 Ничья
22.3% (29)
1:0 ЮАР
16.9% (22)
1:2 ДР Конго
9.2% (12)
0:1 ДР Конго
8.5% (11)
2:0 ЮАР
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 ДР Конго
1.5% (2)
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