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  3. Групповой финальный этап
  4. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
ЮАР
FIFA #66
0:0
Первый тайм: 45+'
ДР Конго
FIFA #67
0'
28' Желтая карточка
Тшибола Аарон

Ход матча

28'
 
Тшибола Аарон
33'
 
Элиа Мешак
Бонгонда Тео
Прогнозы 130
ЮАР 50.8% (66)
X 27.7% (36)
ДР Конго 21.5% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЮАР
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уильямс
Ронвен
20
Мудау
Кхулисо
5
Ксулу
Сиянда
19
Сибиси
Нкосинати
6
Модиба
Мафоса
4
Мокоена
Тебохо
11
Зване
Темба
13
Ситоле
Сфефело
21
Маямбела
Михлали
9
Макгопа
Эвиденс
23
Морена
Тапело
16
Берто
Димитри
4
Байейе
Брайан
22
Мбемба
Шансель
5
Батубинсика
Дилан
12
Кайембе
Йорис
6
Тшибола
Аарон
8
Мутуссами
Самуэль
10
Бонгонда
Тео
7
Диангана
Грэди
11
Мвумпа
Силас
23
Банза
Симон
ЮАР
ДР Конго

История личных встреч

ЮАР
ДР Конго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.29
Мокоена Тебохо 2 (1) 0.29
Макгопа Эвиденс 1 0.14
Масеко Тапело 1 0.14
Тау Перси 1 (1) 0.14
Морена Тапело 0 0
ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 2 (1) 0.29
Элиа Мешак 1 0.14
Масуаку Артур 1 0.14
Мбемба Шансель 1 0.14
Мвумпа Силас 1 0.14
Бакамбу Седрик 0 0

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекана Грант 1 1
Мвала Мотоби 2 0
Ксулу Сиянда 1 0
Модиба Мафоса 1 0
Ситоле Сфефело 1 0
ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 2 0
Масуаку Артур 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Тшибола Аарон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0

Результаты матчей

ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
ЮАР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДР Конго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
ЮАР
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ДР Конго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нигерия - ЮАР 1:1 Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0
ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гвинея 3:1 Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0
Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0

Результаты матчей

ЮАР
ДР Конго

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЮАР
ДР Конго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Нигерия
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Кот-д'Ивуар
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Гвинея-Бисау
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Египет
 3 0 3 0 6 - 6 3
3.
Гана
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
Мозамбик
 3 0 2 1 4 - 7 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Камерун
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Гвинея
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Гамбия
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ангола
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Буркина-Фасо
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Мавритания
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Алжир
 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали
 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
ЮАР
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Намибия
 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Тунис
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
ДР Конго
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
3.
Замбия
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Танзания
 3 0 2 1 1 - 4 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Кот-д'Ивуар
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Нигерия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Египет
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Мозамбик
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ангола
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Буркина-Фасо
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мавритания
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Алжир
 2 0 2 0 3 - 3 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Мали
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Намибия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тунис
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Танзания
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ДР Конго
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Замбия
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Экваториальная Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кот-д'Ивуар
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Египет
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мозамбик
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Камерун
 2 1 0 1 4 - 5 3
3.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ангола
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Буркина-Фасо
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Алжир
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Мавритания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 2 1 0 1 1 - 4 3
2.
Мали
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Тунис
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ЮАР
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ДР Конго
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Замбия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Танзания
 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Банза сейчас как-то лениво на прострел шел, а потому до мяча добраться он не сумел. До удара, как вы поняли, он дело не довел в итоге. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил. 
  • 44'
    Последние минуты первого тайма идут. Думаю, пару минут рефери добавит, ведь были у нас паузы, случилась и замена. Так что ждем компенсированных минут. 
  • 42'
    Морена на левом фланге оказался, но подвергся жесткому прессингу со стороны соперников. Пришлось отступать, дабы оставить мяч для своего коллектива. 
  • 41'
    Зване извиняется перед партнерами, ведь его подача с правого края на дальнюю штангу была и впрямь крайне неточной. Потеря игроками ЮАР случилась. 
  • 40'
    Маямбела получил мяч на подступах к штрафной, попытался навесить в центр штрафной, но до снаряда не добрался партнер. Зато вынесли мяч защитники подальше от рамки. 
  • 39'
    Поинтереснее, конечно, ДР Конго атакует, но что-то мне подсказывает, что сегодня мы с вами снова станем свидетелями дополнительного времени. 
  • 37'
    Банза сейчас зачем-то рукой начал тянуться на подачу партнера с левого края, а ведь мог попытаться сыграть головой, чтобы переправить сферу в сетку. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Морена достался мяч неподалеку от боковой линии, но чуть раньше со стороны игрока было зафиксировано нарушение правил. Фол имел место быть. 
  • 35'
    Да, вынужденная замена пришла оттуда, откуда ее не ждали. Одного из своих лидеров потеряла команда ДР Конго. Вместе с тем, теряет с этой травмой и московский "Спартак", коим игроком и является Тео. 
  • Замена
    33'
    Все-таки пока была пауза на водопой, Бонгонда дал понять, что встречу не сможет продолжить. Элиа на поле появляется вместо него. 
  • 32'
    Ну, три удара за полчаса даже для Кубка Африки - это мало. Хочется все-таки чуть более активного футбола получить от команд. Не хватает нам искорки в игре.
  • 31'
    Так, а тут какая-то травма у Бонгонды, судя по всему. Футболист с трудом поднялся с газона, но матч ему продолжить удастся. Все с ним в порядке. 
  • 30'
    Несмотря на тот факт, что моментов в матче немного, довольно легко смотрится эта игра. Соперники на регулярной основе атакуют ворота друг друга и угрожают воротам. Пусть и не всегда опасно это получается. 
  • Желтая карточка
    28'
    Первая в матче карточка желтого цвета появляется. Тшибола за "накладку" в центре поля ее получает. Мудау получил от игрока соперника в этом эпизоде. 
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    • 27'
      Банза встретился с мячом сейчас, после чего нанес довольно сильный удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком сильно и неточно. 
    • 26'
      Нанес Бонгонда удар с линии штрафной сейчас, но мяч явно не лег на ногу игроку. Снаряд улетел практически параллельной угловому флажку. 
    • 25'
      Мокоена отметился передачей с левого края в центр штрафной. На выходе спокойно играет вратарь, которому удается в высоченном прыжке сферу зафиксировать в своих перчатках. 
    • Судья
      23'
      Макгопа снова с мячом оказался, попытался он убежать от соперника, но получил удар по ногам. Тут уж рефери вступать в игру не стал. Фола, по его мнению, не было. 
    • 22'
      Макгопа получил справа сейчас мяч от партнера, после чего слишком сильный удар в сторону ворот соперника нанес, и сфера значительно выше цели полетела. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Мутуссами нагрубил сопернику. Буквально на ногу он оппоненту наступил. Хорошо, что не нанес травму. Игру можно продолжать дальше, все с игроком в порядке. 
    • 20'
      58% против 42% по проценту владения мячом у нас. В пользу африканцев. Удар был пока только один в матче. У команды ДР Конго в дебюте матча. 
    • 18'
      Включились дудки, барабаны и еще какие-то инструменты на трибунах. Кого тут только нет. О шаманах на Кубках Африки и вовсе слагаются легенды уже. 
    • 17'
      Снова атака ЮАР по левому флангу. Маямбела дважды закладывал вираж по бровке, но оба раза его успешно встречал соперник, играя в дальнейшем на вынос. 
    • Офсайд
      16'
      Макгопа оказался в офсайде тем временем. Боковой рефери поднял флажок, и это второе "вне игры" в нашем противостоянии. 
    • 15'
      Максимально закрытый футбол пока мы смотрим. Нет даже намеков на опасные моменты. Хотелось бы конечно, чуть более активный футбол смотреть. 
    • 14'
      Морена с правого края прострел в центр штрафной выполнил, но соперник был готов к этой подачи. Сыграл он подальше от собственной рамки. 
    • 12'
      Мутуссами взял игру на себя с левого края нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко, а голкипер сопроводил его за пределы поля. 
    • 11'
      ЮАР сейчас рвался к воротам. Ситоле простреливал мяч в центр, но там до снаряда добрался защитник соперника, который уверенно сыграл на вынос. 
    • Офсайд
      10'
      Невероятно! Мвумпа получил мяч в штрафной соперника, но начал семенить ногами. В итоге до удара он дело не довел. Вратарь спас свою команду, после чего рефери поднял флажок. Офсайд. 
    • 9'
      Бонгонда оказался на ударной позиции на подступах к штрафной южноафриканцев, но затянул с ударом. Это все привело к тому, что выстрел был заблокирован. 
    • 7'
      Болельщики привычно активно поддерживают футболистов на трибунах, но об аншлаге сегодня говорить не приходится. Свободных мест полно. 
    • 6'
      Продолжают владеть мячом игроки ЮАР. Подача идет к воротам оппонента, и Мвумпа выносит сферу подальше от собственной рамки. В аут снаряд выбивается. 
    • 5'
      Владеют мячом на первых минутах встречи игроки ДР Конго. Смогли на некоторое мгновение забрать снаряд под свой контроль соперники, но это ни к чему интересному не привело. 
    • 3'
      Футболисты ЮАР вышли на поле в желто-зеленых цветах, а игроки ДР Конго предстали перед нами в белом обмундировании. 
    • 2'
      Диангана сразу же устремился вперед. Нанес он выстрел по воротам соперника, но намного правее по результатам удара ушел мяч. Неудачно! 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка за третье место на Кубке Африки сыграют между собой в сборные ЮАР и ДР Конго. Встреча состоится в Абиджане, на арене «Феликс Хопье-Боини» (35 000 зрителей).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 130
    ЮАР 50.8% (66)
    X 27.7% (36)
    ДР Конго 21.5% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЮАР
    Ничья
    ДР Конго
    4.00
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    3.35
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    2.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЮАР 0:0 ДР Конго

    Исход игры
    ЮАР
    50.8% (66)
    Ничья
    27.7% (36)
    ДР Конго
    21.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.32% (46)
    Меньше
    60.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    2:1 ЮАР
    23.8% (31)
    1:1 Ничья
    22.3% (29)
    1:0 ЮАР
    16.9% (22)
    1:2 ДР Конго
    9.2% (12)
    0:1 ДР Конго
    8.5% (11)
    2:0 ЮАР
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 ДР Конго
    1.5% (2)
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