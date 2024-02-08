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  3. Групповой финальный этап
  4. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
ЮАР
FIFA #66
 
Позже
ДР Конго
FIFA #67
Прогнозы 22
ЮАР 72.7% (16)
X 9.1% (2)
ДР Конго 18.2% (4)
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ЮАР
Ничья
ДР Конго
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История личных встреч

ЮАР
ДР Конго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.33
Мокоена Тебохо 2 (1) 0.33
Макгопа Эвиденс 1 0.17
Масеко Тапело 1 0.17
Тау Перси 1 (1) 0.17
Морена Тапело 0 0
ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 2 (1) 0.33
Элиа Мешак 1 0.17
Масуаку Артур 1 0.17
Мбемба Шансель 1 0.17
Мвумпа Силас 1 0.17
Бакамбу Седрик 0 0

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекана Грант 1 1
Мвала Мотоби 2 0
Ксулу Сиянда 1 0
Модиба Мафоса 1 0
Ситоле Сфефело 1 0
ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 2 0
Масуаку Артур 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0

Результаты матчей

ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
ЮАР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДР Конго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
ЮАР
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ДР Конго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нигерия - ЮАР 1:1 Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0
ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гвинея 3:1 Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0
Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0

Результаты матчей

ЮАР
ДР Конго

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЮАР
ДР Конго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Нигерия
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Кот-д'Ивуар
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Гвинея-Бисау
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Египет
 3 0 3 0 6 - 6 3
3.
Гана
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
Мозамбик
 3 0 2 1 4 - 7 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Камерун
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Гвинея
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Гамбия
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ангола
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Буркина-Фасо
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Мавритания
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Алжир
 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали
 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
ЮАР
 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Намибия
 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Тунис
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
ДР Конго
 3 0 3 0 2 - 2 3
3.
Замбия
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Танзания
 3 0 2 1 1 - 4 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Кот-д'Ивуар
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Нигерия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Египет
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Мозамбик
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ангола
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Буркина-Фасо
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мавритания
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Алжир
 2 0 2 0 3 - 3 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Мали
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Намибия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тунис
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Танзания
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ДР Конго
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Замбия
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Экваториальная Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кот-д'Ивуар
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Египет
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мозамбик
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Камерун
 2 1 0 1 4 - 5 3
3.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ангола
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Буркина-Фасо
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Алжир
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Мавритания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 2 1 0 1 1 - 4 3
2.
Мали
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Тунис
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ЮАР
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ДР Конго
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Замбия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Танзания
 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЮАР - ДР Конго от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 22
    ЮАР 72.7% (16)
    X 9.1% (2)
    ДР Конго 18.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЮАР
    Ничья
    ДР Конго
    3.45
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    Прогнозы на матч ЮАР - ДР Конго

    Исход игры
    ЮАР
    73.9% (17)
    Ничья
    8.7% (2)
    ДР Конго
    17.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (8)
    Меньше
    61.9% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (10)
    Нет
    52.38% (11)
    Популярный счёт
    1:0 ЮАР
    34.8% (8)
    2:1 ЮАР
    30.4% (7)
    1:1 Ничья
    8.7% (2)
    0:1 ДР Конго
    8.7% (2)
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