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Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
 
Позже
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
Прогнозы 37
Нигерия 62.2% (23)
X 16.2% (6)
Кот-д'Ивуар 21.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Кот-д'Ивуар
2.87
3.00
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3.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нигерия
Кот-д'Ивуар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КАН
0:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1
КАН
1:2
КАН
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
90

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 3 0.5
Трост-Эконг Виллиам 2 (2) 0.33
Осимхен Виктор 1 0.17
Саймон Мозес 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.17
Кесси Франк 1 (1) 0.17
Дьяките Умар 1 0.17
Аллер Себастьян 1 0.17
Крассо Жан-Филипп 1 0.17
Адингра Симон 1 0.17
Градель Макс-Ален 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ониика Фрэнк 2 0
Угелумба Кэлвин 2 0
Аджайи Олувасемилого 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саймон Мозес 1 0
Эйна Ола 1 0
Занузи Зайду 1 0
Нвабили Стэнли 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Кристиан 3 0
Дьяките Умар 1 1
Коссуну Одилон 1 1
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 1 0
Сери Жан-Мишель 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Результаты матчей

Нигерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кот-д'Ивуар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Нигерия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нигерия - ЮАР 1:1 Нигерия - Ангола 1:0 Нигерия - Камерун 2:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0 Мали - Кот-д'Ивуар 1:2 Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2

Результаты матчей

Нигерия
Кот-д'Ивуар

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Нигерия
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
4
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
1 Кабо-Верде
2 ЮАР
1 Мали
2 Кот-д'Ивуар
3 ДР Конго
1 Гвинея
1/2 финала
5 Нигерия
3 ЮАР
1 Кот-д'Ивуар
0 ДР Конго
Финал
Нигерия
Кот-д'Ивуар

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Нигерия 62.2% (23)
    X 16.2% (6)
    Кот-д'Ивуар 21.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    2.87
    3.00
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    Прогнозы на матч Нигерия - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Нигерия
    61.1% (22)
    Ничья
    16.7% (6)
    Кот-д'Ивуар
    22.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Нигерия
    36.1% (13)
    1:0 Нигерия
    19.4% (7)
    1:1 Ничья
    16.7% (6)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    13.9% (5)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    5.6% (2)
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    Нигерия
    Кот-д'Ивуар
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