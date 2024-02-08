Тур: 4.
0:0
Перерыв
Ход матча
27'
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Пас НехуэнЗащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.25
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.25
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alex Arce
|2
|0.5
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.25
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.25
|Mauricio Asenjo
|1
|0.25
|Ромеро Гастон
|0
|0
|Matias Reali
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Francisco Petrasso
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2
Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Чако Фор Эвер 1:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|2 (1)
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Ирала Элиан
|1 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Ланус
|Ramiro Carrera
|2