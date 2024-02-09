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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
27' Желтая карточка
Kevin Ortiz
48' Желтая карточка
Alex Arce
1:0
52' Гол
Tobias Cervera
65' Желтая карточка
Victor Malcorra
68' Желтая карточка
Emanuel Coronel
90' Желтая карточка
Francisco Petrasso
90'+5
1
Броун
Хорхе
33
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
30
Tomas
O'Connor
45
Kevin
Ortiz
10
Victor
Malcorra
7
Ловера
Максимилиано
13
Кампас
Хаминтон
29
Luca
Martinez
Dupuy
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Mauro
Angel
Maidana
3
Мас
Эмануэль
5
Ромеро
Гастон
29
Luciano
Andres
Abecasis
19
Antonio
Napolitano
20
Juan
Manuel
Vazquez
10
Matias
Reali
9
Alex
Arce
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
4-1-4-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПБ
1:3
ПБ
2:2
ПБ
1:0
НБ
2:0
НБ
0:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 1 0.25
Tobias Cervera 1 0.25
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.25
Victor Malcorra 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alex Arce 2 0.5
Bruno Felix Bianchi 1 0.25
Juan Manuel Vazquez 1 0.25
Mauricio Asenjo 1 0.25
Ромеро Гастон 0 0
Matias Reali 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 2 0
Carlos Quintana 1 0
Victor Malcorra 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Сандез Агустин 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Petrasso 2 0
Bruno Felix Bianchi 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
2
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2
Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Чако Фор Эвер 1:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 2 1 1 2 - 1 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Архентинос Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уракан
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Уракан Franco Alfonso 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Уракан Тобио Фернандо 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Кевин Ортис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте Ривадавия онлайн

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