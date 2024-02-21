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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 43'
Лутон Таун
0'
0:1
12' Гол
Огбене Чидози
18' Желтая карточка
Доти Алфи
42' Желтая карточка
Вудроу Коули

Ход матча

12'
0:1
Огбене Чидози
18'
 
Доти Алфи
42'
 
Вудроу Коули

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 151
Ливерпуль 91.4% (138)
X 4% (6)
Лутон Таун 4.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
10
Макаллистер
Алексис
3
Эндо
Ватару
38
Гравенберх
Райан
19
Эллиотт
Харви
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
10
Вудроу
Коули
Ливерпуль
4-3-3
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Ливерпуль
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
5:0
К
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (4) 0.58
Нуньес Дарвин 9 0.35
Жота Диогу 9 0.35
Диас Луис 5 0.19
Гакпо Коди 4 0.15
Собослаи Доминик 3 0.12
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Макаллистер Алексис 2 0.08
Брэдли Конор 1 0.04
Ван Дейк Виргил 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.4
Моррис Карлтон 7 (4) 0.28
Баркли Росс 3 0.12
Огбене Чидози 3 0.12
Браун Джейкоб 2 0.08
Ошо Гэбриэл 2 0.08
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Чон Тахит 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 8 0
Эндо Ватару 7 0
Макаллистер Алексис 5 1
Конате Ибраима 4 1
Александер-Арнольд Трент 5 0
Жота Диогу 2 1
Гомес Джо 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Кларк Джордан 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Вудроу Коули 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Лутон Таун
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
10
Ливерпуль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

23
9
Ливерпуль
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
16% (4)
32% (8)
Лутон Таун
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
24

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

31
13
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
3%
0
0%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
9
29%
29%
5
38%
76-90

Пропущено

12
27
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
1
8%
8
30%
30%
61-75
2
17%
7
26%
76-90

Забито

25
19
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
4%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
3
12%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
13
52%
6
32%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Забито

56
32
19 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
4%
3
9%
1-15
5
9%
5
16%
16-30
12
21%
4
13%
31-45
7
13%
5
16%
46-60
8
14%
4
13%
61-75
22
39%
11
34%
76-90

Пропущено

27
49
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
4
15%
4
8%
1-15
6
22%
5
10%
16-30
6
22%
8
16%
31-45
2
7%
8
16%
46-60
3
11%
13
27%
61-75
6
22%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1
Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Лутон Таун

Точный счет

3:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
10
2
1.5
4
9
9
3
2.5
2
11
3
9
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
4
7
3
10
2.5
2
9
2
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
20
4
18
7
1.5
8
16
12
13
2.5
4
20
5
20
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 26 17 6 3 59 - 25 57
2.
Манчестер Сити
 Заявка 25 17 5 3 58 - 26 56
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 25 6 7 12 28 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 25 6 5 14 36 - 48 23
18.
Эвертон
 Заявка 25 8 6 11 27 - 33 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 13 10 2 1 33 - 11 32
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
3.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 12 3 3 6 17 - 26 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
15.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Вудроу на чужой половине поля завалил на газон Куансу, попал локтем по лицу сопернику. Жёлтая карточка для нападающего "Лутон Тауна".
  • Угловой
    40'
    Макаллистер от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Эллиотта, который справа с с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • 39'
    Баркли слева отправил в штрафную площади Доти, у которого на линии мяч отобрал Брэдли.
  • Фол, нарушение
    38'
    Гравенберх в центральном круге ужарил по ногам Самби Локонгу.
  • 37'
    Диас по центру подошёл к штрафной площади и сделал пас направо на Гакпо, у которого в последний момент выбил мяч Бэлл.
  • 36'
    "Ливерпуль" много и долго контролирует мяч на чужой половине поля. А вот удары у хозяев не всегда точны. Диас слева с девятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 35'
    Подача Баркли справа получилась точно в руки Келлехеру.
  • 34'
    Гакпо по центру отправил вперёд Гравенберха. Райан смог оставить не у дел двух соперников и с двадцати двух метров пробил в левый угол. Камински в прыжке забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    33'
    Эндо сделал заброс к левой штанге, где Диас в падении ногой направил мяч рядом со стойкой.
  • Офсайд
    32'
    Доти слева забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    31'
    Гравенберх на фланге сыграл рукой.
  • 30'
    Диас слева переиграл Менги и с пятнадцати метров низом пробил по воротам. Камински мяч остановил.
  • 28'
    Гомес слева дошёл до штрафной площади и с семнадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    27'
    Вудроу в центре поля попал по ногам Макаллистеру.
  • 26'
    Удар Гравенберха слева с двадцати метров заблокировал Ошо.
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    • 25'
      Эллиотт справа пас на ход Гакпо сделал немного сильно. Камински вышел к углу штрафной площади, где опередил Коди и забрал мяч в руки.
    • 24'
      "Лутон Таун" подержал мяч на чужой половине поля. К середине тайма гости всё увереннее чувствуют себя на поле.
    • 23'
      Огбене справа в штрафной площади оказался в окружении соперников и добить до ворот не смог.
    • Фол, нарушение
      22'
      Гомес на чужой половине поля зацепил ногу Огбене .
    • 21'
      Эллиотт слева мог выйти к воротам, но мяч у него смог отобрать чисто Самби Локонга.
    • Желтая карточка
      20'
      Доти в центре поля руками остановил Гравенберха и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Угловой
      19'
      Эллиотт от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Вудроу.
    • Фол, нарушение
      18'
      Гравенберх на чужой половине поля завалил на газон Чона.
    • 17'
      Удар Диаса слева от угла штрафной площади заблокировал Вудроу.
    • Угловой
      16'
      Эллиотт от углового флага навесил к ближней штанге, где Макаллистер не попал ногой по мячу.
    • 15'
      Гакпо слева прошёл вперёд и с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • 14'
      "Ливерпуль" забрал мяч и покатал на своей половине поля. Гости обозначили прессинг.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ОГБЕНЕ!!! Чон слева прострелил к воротам. После рикошета от Келлехера мяч отскочил к дальней штанге, где Огбене головой отправил снаряд в сетку.
    • 12'
      Гости довели свою атаку до удара в сторону ворот. Чон слева отправил вперёд Доти, который низом в дальний угол пробил немного неточно.
    • Угловой
      11'
      Следующий угловой удар Элллиотт разыграл с партнёрами. Удар Диаса из пределов штрафной площади соперники заблокировали. Подачу Эллиотта слева в падении через себя замыкал Гакпо. Камински мяч поймал.
    • Угловой
      11'
      Эллиотт от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости мяч из штрафной площади выбили.
    • 10'
      Первые минуты матча проходят с преимуществом "Ливерпуля". Редкие выпады гостей вперёд пока опасностей не таят.
    • Фол, нарушение
      9'
      Моррис на чужой половине поля руками остановил рывок Ван Дейка.
    • 8'
      Чон слева убежал от Макаллистера, но его подачу к воротам прервал Ван Дейк.
    • Опасный момент
      7'
      ДИАС!!! Эллиотт справа вывел к воротам Диаса, который переиграл Ошо и с четырнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 6'
      Гомес справа не позволил сыграть Огбене и сопроводил мяч за пределы поля.
    • 5'
      Диас слева убежал в отрыв, но замешкался и не стал бить по воротам.
    • Угловой
      4'
      Второй угловой удар исполнил Маккаллистер. Мяч прилетел на ногу Бэллу, который и выбил его из штрафной площади.
    • Угловой
      3'
      Диас заработал первый угловой удар в матче. Эллиотт разыграл "стандарт" с Гравенберхом, а подача Маккалистера привела к следующему стандарту.
    • 2'
      "Ливерпуль" играет в красной форме, "Лутон Таун" - в белых футболках с красной вертикальной полосой слева и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Энфилде"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Ливерпуль
    91.4% (138)
    Ничья
    4% (6)
    Лутон Таун
    4.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    38.14% (45)
    Нет
    61.86% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    27.8% (42)
    3:1 Ливерпуль
    16.6% (25)
    3:0 Ливерпуль
    15.2% (23)
    2:1 Ливерпуль
    7.9% (12)
    4:0 Ливерпуль
    3.3% (5)
    4:1 Ливерпуль
    2% (3)
    1:0 Ливерпуль
    2% (3)
    4:2 Ливерпуль
    2% (3)
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