"Ливерпуль" много и долго контролирует мяч на чужой половине поля. А вот удары у хозяев не всегда точны. Диас слева с девятнадцати метров пробил выше ворот.

Диас по центру подошёл к штрафной площади и сделал пас направо на Гакпо, у которого в последний момент выбил мяч Бэлл.

Гравенберх в центральном круге ужарил по ногам Самби Локонгу.

Баркли слева отправил в штрафную площади Доти, у которого на линии мяч отобрал Брэдли.

Макаллистер от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Эллиотта, который справа с с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

Вудроу на чужой половине поля завалил на газон Куансу, попал локтем по лицу сопернику. Жёлтая карточка для нападающего "Лутон Тауна".

Вудроу в центре поля попал по ногам Макаллистеру.

Гомес слева дошёл до штрафной площади и с семнадцати метров пробил выше ворот.

Диас слева переиграл Менги и с пятнадцати метров низом пробил по воротам. Камински мяч остановил.

Эндо сделал заброс к левой штанге, где Диас в падении ногой направил мяч рядом со стойкой.

Гакпо по центру отправил вперёд Гравенберха. Райан смог оставить не у дел двух соперников и с двадцати двух метров пробил в левый угол. Камински в прыжке забрал мяч в руки.

Эллиотт от углового флага навесил к ближней штанге, где Макаллистер не попал ногой по мячу.

Гравенберх на чужой половине поля завалил на газон Чона.

Эллиотт от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Вудроу.

Доти в центре поля руками остановил Гравенберха и получил первую жёлтую карточку в матче.

Эллиотт слева мог выйти к воротам, но мяч у него смог отобрать чисто Самби Локонга.

Огбене справа в штрафной площади оказался в окружении соперников и добить до ворот не смог.

"Лутон Таун" подержал мяч на чужой половине поля. К середине тайма гости всё увереннее чувствуют себя на поле.

Эллиотт справа пас на ход Гакпо сделал немного сильно. Камински вышел к углу штрафной площади, где опередил Коди и забрал мяч в руки.

15' Гакпо слева прошёл вперёд и с восемнадцати метров пробил выше ворот.

14' "Ливерпуль" забрал мяч и покатал на своей половине поля. Гости обозначили прессинг.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ОГБЕНЕ!!! Чон слева прострелил к воротам. После рикошета от Келлехера мяч отскочил к дальней штанге, где Огбене головой отправил снаряд в сетку.

12' Гости довели свою атаку до удара в сторону ворот. Чон слева отправил вперёд Доти, который низом в дальний угол пробил немного неточно.

11' Следующий угловой удар Элллиотт разыграл с партнёрами. Удар Диаса из пределов штрафной площади соперники заблокировали. Подачу Эллиотта слева в падении через себя замыкал Гакпо. Камински мяч поймал.

11' Эллиотт от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости мяч из штрафной площади выбили.

10' Первые минуты матча проходят с преимуществом "Ливерпуля". Редкие выпады гостей вперёд пока опасностей не таят.

9' Моррис на чужой половине поля руками остановил рывок Ван Дейка.

8' Чон слева убежал от Макаллистера, но его подачу к воротам прервал Ван Дейк.

7' ДИАС!!! Эллиотт справа вывел к воротам Диаса, который переиграл Ошо и с четырнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

6' Гомес справа не позволил сыграть Огбене и сопроводил мяч за пределы поля.

5' Диас слева убежал в отрыв, но замешкался и не стал бить по воротам.

4' Второй угловой удар исполнил Маккаллистер. Мяч прилетел на ногу Бэллу, который и выбил его из штрафной площади.

3' Диас заработал первый угловой удар в матче. Эллиотт разыграл "стандарт" с Гравенберхом, а подача Маккалистера привела к следующему стандарту.

2' "Ливерпуль" играет в красной форме, "Лутон Таун" - в белых футболках с красной вертикальной полосой слева и чёрных трусах.