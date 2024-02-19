Тур: 26. Стадион: Энфилд. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (4)
|0.6
|Нуньес Дарвин
|9
|0.36
|Жота Диогу
|9
|0.36
|Диас Луис
|5
|0.2
|Гакпо Коди
|4
|0.16
|Собослаи Доминик
|3
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Макаллистер Алексис
|2
|0.08
|Брэдли Конор
|1
|0.04
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.42
|Моррис Карлтон
|7 (4)
|0.29
|Баркли Росс
|3
|0.13
|Огбене Чидози
|2
|0.08
|Браун Джейкоб
|2
|0.08
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.08
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Эндо Ватару
|7
|0
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Гомес Джо
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Вудроу Коули
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Лутон Таун
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
10
Ливерпуль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
23
9
Ливерпуль
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
16% (4)
32% (8)
Лутон Таун
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
24
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
31
13
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
3%
0
0%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
9
29%
29%
5
38%
76-90
Пропущено
12
27
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
1
8%
8
30%
30%
61-75
2
17%
7
26%
76-90
Забито
25
19
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
4%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
3
12%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
13
52%
6
32%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Забито
56
32
19 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
4%
3
9%
1-15
5
9%
5
16%
16-30
12
21%
4
13%
31-45
7
13%
5
16%
46-60
8
14%
4
13%
61-75
22
39%
11
34%
76-90
Пропущено
27
49
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
4
15%
4
8%
1-15
6
22%
5
10%
16-30
6
22%
8
16%
31-45
2
7%
8
16%
46-60
3
11%
13
27%
61-75
6
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1
Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Лутон Таун
Точный счет
3:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
102
49
93
211
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
47
310
29
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
204
187
816
1213
420
520
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|3.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|57 - 26
|53
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|35 - 48
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|30 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Ливерпуль - Лутон Таун
Исход игры
Ливерпуль
98% (50)
Ничья
2% (1)
Лутон Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
40% (20)
Нет
60% (30)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
35.3% (18)
3:1 Ливерпуль
25.5% (13)
3:0 Ливерпуль
21.6% (11)
2:1 Ливерпуль
9.8% (5)
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