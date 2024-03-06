Тур: 9.
2:0
Конец матча
Ход матча
13'
1:0
51'
2:0
65'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
29
Ivo
Mammini
11
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
25 Lucas Gomez
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.62
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.41
1.36
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
63
66
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4
|0.44
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.33
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.22
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.22
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.22
|Гондоу Лусиано
|1
|0.11
|Родригес Алан
|1
|0.11
|Сантамария Тьяго
|1
|0.11
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Dominguez
|3
|0.33
|Cristian Colman
|1
|0.11
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.11
|Jonathan Cabral
|1
|0.11
|Саравия Родриго
|1
|0.11
|Ivo Mammini
|1
|0.11
|Felipe Sanchez
|1
|0.11
|Erik Ramirez
|0
|0
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Мойяно Франко
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Jonathan Cabral
|2
|1
|Leonardo Morales
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
|Benjamin Dominguez
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
1
3
Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
63%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
27
27
18
18
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|9 - 2
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|5.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|9.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|3 - 10
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|11.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3