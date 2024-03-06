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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Архентинос Хуниорс
2:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
13' Гол
Гондоу Лусиано
2:0
51' Гол
Лескано Алан
65' Желтая карточка
Matias Ramirez
90'+5
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
18
Меса
Фернандо
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
10
Верон
Гастон
23
Nelson
Insfran
6
Guillermo
Enrique
32
Gustavo
Canto
37
Felipe
Sanchez
17
Federico
Milo
7
Benjamin
Dominguez
10
Де
Бласис
Пабло
5
Саравия
Родриго
18
Коласо
Николас
29
Ivo
Mammini
11
Erik
Ramirez
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
3:2
ЛП
2:4
ЛП
0:0
КПЛ
2:2
ЛП
3:0
К
2:3
С
1:0
КДЛС
1:2
КДЛС
0:0
С
1:0
С
1:3
П
4:2
КА
0:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:1
ПА
2:4
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.62

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.41
1.36

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

63
66

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 4 0.44
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.33
Верон Гастон 2 (1) 0.22
Ромеро Максимильяно 2 0.22
Монтиэль Сантьяго 2 0.22
Гондоу Лусиано 1 0.11
Родригес Алан 1 0.11
Сантамария Тьяго 1 0.11
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Dominguez 3 0.33
Cristian Colman 1 0.11
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.11
Jonathan Cabral 1 0.11
Саравия Родриго 1 0.11
Ivo Mammini 1 0.11
Felipe Sanchez 1 0.11
Erik Ramirez 0 0
Lautaro Chavez 0 0
Абальдо Матиас 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Лескано Алан 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Пабло Геде 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 1 2
Jonathan Cabral 2 1
Leonardo Morales 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Саравия Родриго 2 0
Ivo Mammini 2 0
Yonathan Rodriguez 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Кастро Лукас 1 0
Federico Milo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Juan Pintado 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Benjamin Dominguez 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

1
3
Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
63%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
5.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
6.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
7.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 9 5 4 0 9 - 2 19
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
5.
Бока Хуниорс
 0:0 9 3 5 1 10 - 6 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
7.
Унион Санта-Фе
 0:0 9 3 4 2 8 - 6 13
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Платенсе
 0:0 9 1 5 3 3 - 10 8
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 3 2 0 5 - 0 11
2.
Бока Хуниорс
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Платенсе
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 0:0 5 1 3 1 4 - 3 6
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
11.
Платенсе
 0:0 5 0 2 3 1 - 9 2
12.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Г О О О О Л - Гондоу Лусиано бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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