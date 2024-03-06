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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Первый тайм: 19'
Платенсе
0'
15' Желтая карточка
Gaston Benedetti

Ход матча

15'
Gaston Benedetti
 
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Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Платенсе
1.75
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12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
17
Javier
Urzua
7
Соса
Хосе
27
Javier
Correa
16
Mauro
Menzdez
31
Juan
Cozzani
13
Ignacio
Vazquez
14
Leonel
Picco
6
Gaston
Suso
25
Juan
Saborido
18
Sasha
Marcich
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
11
Luciano
Ferreyra
77
Ronaldo
Martinez
Эстудиантес Ла Плата
4-2-2-2
Платенсе
3-4-2-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Платенсе

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
1:2
ЛП
0:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
ПБМ
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

0.95
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
5
Больше 26%
Меньше 74%
14

Среднее время на гол

95
100

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 3 0.33
Eros Mancuso 2 0.22
Javier Correa 1 0.11
Javier Urzua 1 0.11
Tiago Palacios 1 0.11
Аскасибар Сантьяго 1 0.11
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 1 0.11
Gabriel Hachen 1 0.11
Mateo Pellegrino 1 0.11

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 4 0
Eros Mancuso 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Перес Энцо 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Tiago Palacios 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Ronaldo Martinez 2 0
Braian Rivero 2 0
Gaston Suso 2 0
Raul Lozano 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Sasha Marcich 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
100%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
56%
2
67%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1
Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Платенсе

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
5.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
6.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
7.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 9 5 4 0 9 - 2 19
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
5.
Бока Хуниорс
 0:0 9 3 5 1 10 - 6 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
7.
Унион Санта-Фе
 0:0 9 3 4 2 8 - 6 13
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Платенсе
 0:0 9 1 5 3 3 - 10 8
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 3 2 0 5 - 0 11
2.
Бока Хуниорс
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Платенсе
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 0:0 5 1 3 1 4 - 3 6
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
11.
Платенсе
 0:0 5 0 2 3 1 - 9 2
12.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Платенсе
1.75
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3.50
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7.20
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