Тур: 9.
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаGaston Benedetti
0:1
46' ГолGabriel Hachen
52' Желтая карточкаCarlos Villalba
0:2
55' ГолMateo Pellegrino
1:2
58' ГолZaid Abner Romero
64' Желтая карточкаJuan Cozzani
90' Желтая карточкаBraian Rivero
90' Желтая карточкаLeonel Picco
90'+5
Ход матча
15'
46'
0:1
52'
55'
58'
1:2
59'
64'
90'
90'
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
17
Javier
Urzua
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Платенсе
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
Среднее время на гол
95
100
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Menzdez
|3
|0.33
|Eros Mancuso
|2
|0.22
|Javier Correa
|1
|0.11
|Javier Urzua
|1
|0.11
|Tiago Palacios
|1
|0.11
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.11
|Zaid Abner Romero
|1
|0.11
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Hachen
|2
|0.22
|Mateo Pellegrino
|2
|0.22
|Ronaldo Martinez
|1
|0.11
|Juan Saborido
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
33%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
100%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1
Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Платенсе
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
36
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|6.
|0:0
|9
|3
|6
|0
|15 - 5
|15
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|6 - 10
|8
|12.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|13.
|0:0
|9
|0
|6
|3
|1 - 7
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|8 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|1 - 1
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|9.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3