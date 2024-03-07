Тур: 9.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаПас Николас
9' Желтая карточкаМедина Кристиан
33' Желтая карточкаAdrian Balboa
36' Желтая карточкаКавани Эдинсон
67' Желтая карточкаMauro Luna Diale
1:0
89' ГолКорвалан Клаудио
90' Желтая карточкаLuca Langoni
90'+9
Ход матча
8'
33'
36'
67'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
4.15 Тотал голов больше 3
-
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
28
Mauro
Pitton
14
Bruno
Pitton
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Bruno PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Tiago Banega
-
-
-
-
-
-
-
31 Lionel Verde
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
0.67
1.4
Среднее время на гол
135
64
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|2 (1)
|0.22
|Mateo Del Blanco
|1
|0.11
|Корвалан Клаудио
|1
|0.11
|Хавьер Моралес
|1
|0.11
|Adrian Balboa
|1
|0.11
|Franco Pardo
|1
|0.11
|Mauro Luna Diale
|1
|0.11
|Marcos Mosqueira
|1
|0.11
|Bruno Pitton
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.33
|Кавани Эдинсон
|3 (1)
|0.33
|Kevin Zenon
|1
|0.11
|Бенедетто Дарио
|1
|0.11
|Lucas Blondel
|1
|0.11
|Медина Кристиан
|1
|0.11
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Luca Langoni
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Adrian Balboa
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Dante Campisi
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
40%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
36
18
18
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|6.
|0:0
|9
|3
|6
|0
|15 - 5
|15
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|6 - 10
|8
|12.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|13.
|0:0
|9
|0
|6
|3
|1 - 7
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|8 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|1 - 1
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|9.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3