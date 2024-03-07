  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
8' Желтая карточка
Пас Николас
9' Желтая карточка
Медина Кристиан
33' Желтая карточка
Adrian Balboa
36' Желтая карточка
Кавани Эдинсон
67' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
1:0
89' Гол
Корвалан Клаудио
90' Желтая карточка
Luca Langoni
90'+9
1
Dante
Campisi
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
28
Mauro
Pitton
5
Marcos
Mosqueira
14
Bruno
Pitton
18
Lucas
Emanuel
Gamba
77
Adrian
Balboa
7
Mauro
Luna
Diale
1
Ромеро
Серхио
42
Lucas
Blondel
2
Лема
Кристиан
15
Валентини
Николас
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
36
Медина
Кристиан
49
Кампусано
Хорман
22
Kevin
Zenon
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
Унион Санта-Фе
3-4-3
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
2:0
С
1:3
ТДВ
0:2
С
2:0
П
2:1
П
2:1
П
3:4
П
1:3
П
1:2
ПА
0:0
ПА
4:0

Голы

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 2 (1) 0.22
Mateo Del Blanco 1 0.11
Корвалан Клаудио 1 0.11
Хавьер Моралес 1 0.11
Adrian Balboa 1 0.11
Franco Pardo 1 0.11
Mauro Luna Diale 1 0.11
Marcos Mosqueira 1 0.11
Bruno Pitton 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 3 0.33
Кавани Эдинсон 3 (1) 0.33
Kevin Zenon 1 0.11
Бенедетто Дарио 1 0.11
Lucas Blondel 1 0.11
Медина Кристиан 1 0.11
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Luca Langoni 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 5 0
Federico Vera 4 0
Marcos Mosqueira 4 0
Пас Николас 3 0
Lucas Emanuel Gamba 2 0
Miguel Angel Torren 1 0
Adrian Balboa 1 0
Mauro Pitton 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Dante Campisi 1 0
Enzo Roldan 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Фернандес Пол 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Медина Кристиан 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Лема Кристиан 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
40%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
5.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
6.
Ривер Плейт
 0:0 9 3 6 0 15 - 5 15
7.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 0:0 9 1 5 3 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 9 2 1 6 8 - 15 7
13.
Атлетико Тукуман
 0:0 9 0 6 3 1 - 7 6
14.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 3 1 10 - 4 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
5.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Ривер Плейт
 0:0 5 1 4 0 8 - 3 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Атлетико Тукуман
 0:0 5 0 5 0 1 - 1 5
11.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Банфилд
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 5 1 1 3 5 - 9 4
9.
Банфилд
 0:0 5 0 4 1 4 - 6 4
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
12.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Кавани Эдинсон получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Adrian Balboa получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Медина Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Пас Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный